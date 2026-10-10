Ancien portier de la réserve de l’ASSE parti tenter sa chance cet été, Issiaka Touré s’épanouit désormais sous les couleurs d’Aubagne Air Bel. Récemment appelé chez les Espoirs par Gérald Baticle et Jérémie Janot, le géant de 21 ans revient sur son passage dans le Forez et les doutes qui ont failli mettre un terme à sa carrière.

Le travail finit toujours par payer. Parti de l’ASSE cet été, le jeune gardien d’1m94 connaît un début de saison rêvé. Libéré de ses dernières années d’apprentissage dans le Forez pour gagner du temps de jeu en National, Issiaka Touré a franchi un cap éclair en étant sélectionné pour la première fois avec l’Équipe de France Espoirs au début du mois d’octobre.

Une trajectoire fulgurante supervisée de très près par une légende stéphanoise : Jérémie Janot, actuel entraîneur des gardiens des Bleuets, venu l’observer en personne cet été avant de valider sa convocation.

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De la réserve de l’ASSE à la sélection Espoirs

Avant d’en arriver là, le natif de Paris a pourtant traversé une période noire. Frustré par les blessures et le manque de temps de jeu lors de ses années de formation à Toulouse, le portier avait envisagé d’abandonner le football. C’est l’ASSE qui est venue lui tendre la main à l’été 2023 pour relancer sa progression au sein de l’équipe réserve.

Ses prestations convaincantes en N3 lui avaient même permis de décrocher son premier contrat professionnel chez les Verts en mars 2024. Une étape marquante durant laquelle il a pu apprendre au quotidien aux côtés des cadres de l’équipe première, même si la concurrence dans la Loire ne lui permettait pas d’aspirer à une place de titulaire.

« J’ai beaucoup appris aux côtés de Gautier Larsonneur »

Lors de cet entretien, le portier de 21 ans s’est également confié avec gratitude sur son apprentissage forézien avant de faire le choix de s’imposer comme titulaire à Aubagne :

« J’ai été très bien accompagné et j’ai beaucoup appris aux côtés de Gautier Larsonneur, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2 (en 2023-2024), et Brice Maubleu, très expérimenté, pour ne citer qu’eux. »

Désormais installé comme un élément fort de son club et mis dans la lumière par Jérémie Janot en sélection nationale, l’ancien de l’ASSE prouve que le passage par l’Étrat continue d’offrir de solides bases pour le haut niveau.