Christophe Galtier n’a pas oublié l’ASSE. Désormais à la tête de Neom en Arabie saoudite, l’ancien entraîneur des Verts retrouve dans son projet actuel certaines sensations vécues à Saint-Étienne. Au moment d’évoquer son travail et la construction de son nouveau club, le technicien français a spontanément cité ses huit années passées dans le Forez.

Les années passent, mais Saint-Étienne reste une référence dans la carrière de Christophe Galtier. Après avoir entraîné Lille, Nice ou encore le PSG, le technicien français poursuit désormais son parcours loin de la Ligue 1.

À Neom, Galtier participe au développement d’un projet encore jeune. Une situation qui semble particulièrement lui convenir et qui lui rappelle plusieurs expériences marquantes de sa carrière. Parmi elles, évidemment, l’ASSE.

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Galtier compare Neom à son ASSE

Interrogé par Le Parisien, Christophe Galtier a directement rapproché son aventure saoudienne de celle vécue dans le Forez. « À Neom, je me retrouve dans ce que j’étais à Saint-Étienne pendant huit ans, à Lille pendant quatre ans et dans ce que j’ai fait, et bien fait, à Nice pendant un an. »

Une comparaison loin d’être anodine. À Saint-Étienne, Galtier avait bénéficié du temps nécessaire pour construire et faire progresser son équipe. D’abord adjoint d’Alain Perrin, il avait pris les commandes des Verts en décembre 2009 dans une situation sportive particulièrement délicate.

Il s’installera finalement durablement sur le banc stéphanois et accompagnera le retour de l’ASSE dans la première partie du football français. Son passage restera notamment associé aux campagnes européennes et à la victoire en Coupe de la Ligue en 2013.

À Neom, le contexte est évidemment très différent. Mais c’est davantage la notion de construction qui semble rappeler Saint-Étienne à Galtier.

« S’il y a bien un endroit où le mot projet a du sens et du poids, c’est ici. Avant, il n’y avait presque rien. Mon objectif est d’être performant mais aussi d’écrire une histoire, de développer des jeunes joueurs, étrangers et saoudiens, pour les amener en équipe nationale. »

Un projet à construire comme à Saint-Étienne

Le parallèle effectué par Christophe Galtier permet surtout de comprendre ce qu’il recherche désormais dans son métier. Après avoir connu des clubs soumis à une obligation de résultats immédiats, l’ancien coach de l’ASSE semble apprécier de nouveau la possibilité de bâtir dans la durée.

Son effectif comporte pourtant plusieurs noms familiers du football français. Marcin Bulka, Saïd Benrahma, Malang Sarr, Nathan Zézé ou encore Alexandre Lacazette évoluent notamment sous ses ordres.

Reste à savoir combien de temps cette aventure se prolongera. Christophe Galtier arrive au terme de son contrat à la fin de la saison et reconnaît avoir déjà été sollicité ces derniers mois.

Un retour en France n’est d’ailleurs pas exclu. « Je ne fermerai jamais la porte à la France ni à « mon » championnat, c’est une certitude. »

Le technicien ne sait cependant pas encore où se poursuivra sa carrière. Arabie saoudite, Europe, Asie ou même Amérique du Sud : toutes les possibilités semblent ouvertes. Une chose est acquise selon lui : il souhaite continuer à entraîner pendant au moins trois années supplémentaires.

Plus de neuf ans après son départ de l’ASSE, Saint-Étienne demeure en tout cas un point de comparaison pour Christophe Galtier. Et lorsqu’il cherche à décrire le projet dans lequel il s’épanouit aujourd’hui, c’est encore vers ses années vertes qu’il se tourne.

Source : Le Parisien