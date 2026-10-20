Transféré à Trabzonspor pour 4 millions d’euros à l’été 2025, Benjamin Bouchouari peine toujours à s’imposer en Turquie. Après une première saison compliquée, marquée par seulement six titularisations, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE ne compte que 99 minutes disputées en Süper Lig cette saison. Un an après son départ du Forez, le bilan interroge. Avec du recul, Saint-Étienne semble avoir plutôt bien négocié son transfert.

Benjamin Bouchouari n’a toujours pas trouvé sa place à Trabzonspor. Le milieu de terrain belgo-marocain, qui avait quitté l’AS Saint-Étienne à l’été 2025, espérait franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le championnat turc. Mais les mois passent et sa situation sportive reste délicate.

À 24 ans, l’ancien Stéphanois peine à retrouver le temps de jeu qui lui permettrait de s’installer durablement dans son nouveau club. Une situation qui contraste avec le potentiel qu’il avait laissé entrevoir sous le maillot vert.

ASSE : Bouchouari ne décolle toujours pas en Turquie

Le début de son aventure turque avait déjà été perturbé par des problèmes physiques. Arrivé à Trabzonspor avec une blessure au dos, Benjamin Bouchouari avait dû patienter avant de pouvoir véritablement lancer sa saison.

Mais son retour à la compétition n’avait pas suffi à inverser la tendance. Lors de son premier exercice, le milieu de terrain n’avait obtenu que six titularisations en championnat. Un bilan décevant pour un joueur recruté contre une indemnité de transfert significative.

La saison 2026-2027 devait lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. Pourtant, après plusieurs journées de championnat, le constat reste préoccupant.

Benjamin Bouchouari n’a disputé que 99 minutes en Süper Lig, réparties sur deux apparitions. Un temps de jeu particulièrement limité qui témoigne de ses difficultés persistantes à intégrer la rotation de Trabzonspor.

Il reste évidemment du temps pour inverser la situation. Mais un an après son arrivée, l’ancien joueur de l’ASSE ne semble toujours pas avoir trouvé la continuité nécessaire à sa progression. Actuellement, il se trouve écrasé par la concurrence.

Une évolution des performances qui interpelle

Les données de DataScout illustrent également cette trajectoire. L’indicateur de performance du milieu de terrain avait progressivement augmenté lors de son passage à Saint-Étienne, passant de 58 à 21 ans à 65 à 22 ans, avant d’atteindre 79 à 23 ans.

Depuis son départ pour Trabzonspor, cet indicateur est redescendu à 58 à 24 ans. Une baisse importante qui accompagne la diminution de son temps de jeu.

Cette évaluation ne résume évidemment pas à elle seule le niveau du joueur. Elle permet néanmoins de visualiser la rupture entre sa progression stéphanoise et ses difficultés actuelles en Turquie.

À Saint-Étienne, Bouchouari avait notamment séduit par sa qualité technique, sa capacité à conserver le ballon sous pression et son aisance dans les petits espaces. Des qualités qui n’ont pas disparu, mais qu’il peine désormais à exprimer régulièrement en compétition.

L’ASSE a-t-elle finalement bien vendu Bouchouari ?

Du côté de Saint-Étienne, le recul permet de porter un regard différent sur cette opération. À l’été 2025, Benjamin Bouchouari ne disposait plus que d’une année de contrat avec les Verts.

Dans ces conditions, obtenir une indemnité de transfert de 4 millions d’euros constituait déjà une somme intéressante pour un joueur dont l’avenir au club restait incertain.

Un peu plus d’un an après, les difficultés rencontrées par le milieu de terrain en Turquie renforcent cette impression. L’ASSE a récupéré une indemnité significative sans prendre le risque de voir son joueur quitter gratuitement le club à l’issue de son contrat.

La trajectoire de Bouchouari reste toutefois loin d’être définitivement écrite. Sous contrat avec Trabzonspor jusqu’en juin 2028, il dispose encore de temps pour relancer sa carrière.

Mais à ce stade, l’opération apparaît plutôt favorable aux dirigeants stéphanois. Alors que l’ASSE a engagé une nouvelle dynamique sportive, son ancien milieu de terrain cherche toujours à retrouver une place importante en Turquie.