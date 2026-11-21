Depuis son départ de l’ASSE à l’été 2024, Bernard Caïazzo se fait plus discret dans le paysage médiatique français. L’ancien dirigeant stéphanois conserve néanmoins un regard attentif sur les grandes instances du football. Dans les colonnes d’Eurosport, il a affiché son soutien à Philippe Diallo, candidat à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino.

L’ancien président de l’ASSE salue le courage de Philippe Diallo

La candidature du président de la Fédération française de football ne laisse pas indifférent Bernard Caïazzo. Les deux hommes ont notamment travaillé ensemble au sein du syndicat des clubs professionnels. Une expérience qui permet à l’ancien dirigeant des Verts de dresser un portrait élogieux du candidat français.

« C’est courageux de sa part, parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui voulaient y aller. Là, c’est un peu aller à la guerre contre Infantino, avec tout ce que ça représente, ce n’est pas simple. Je l’ai eu comme collaborateur au niveau du syndicat des clubs et c’est quelqu’un d’assez calme, humble, qui connaît ses dossiers et sait écouter les gens. Et il ne cherche pas les honneurs, pas du tout. Philippe Diallo est plus dans le travail. »

Bernard Caïazzo voit dans cette candidature l’opportunité de faire évoluer la gouvernance du football mondial. L’ancien président du conseil de surveillance de l’ASSE insiste sur les qualités humaines et managériales de Philippe Diallo.

Bernard Caïazzo croit aux chances de Philippe Diallo

Face à Gianni Infantino, le Français s’attaque à un défi de taille. Mais pour Bernard Caïazzo, sa connaissance des institutions, sa personnalité et sa capacité à fédérer pourraient constituer de véritables atouts dans cette bataille électorale.

« Je pense que ses origines sénégalaises l’aideront à se rapprocher du continent africain. Philippe peut gagner. Il n’a pas de casserole parce qu’il est intègre, parce qu’il est droit. Il n’est pas du tout dans la compromission, dans l’argent. C’est un atout de poids. C’est l’anti-Infantino. Et je trouve que c’est une candidature rafraîchissante. »

Un soutien sans ambiguïté de la part de Bernard Caïazzo. Après avoir occupé pendant vingt ans une place importante dans la gouvernance de l’ASSE, l’ancien dirigeant stéphanois continue ainsi de prendre position sur les grands enjeux politiques du football.