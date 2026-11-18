Révélé à l’ASSE, Allan Saint-Maximin poursuit son parcours loin de l’Europe. À 29 ans, l’ancien Stéphanois évolue désormais à Charlotte, en Major League Soccer. Dans un entretien accordé à The Athletic, le Français revient sur son départ douloureux du Mexique, son attachement à Newcastle et sa nouvelle vie aux États-Unis. Un témoignage dans lequel l’ancien ailier des Verts affirme avoir retrouvé son bonheur.

ASSE : Saint-Maximin retrouve le sourire à Charlotte

La carrière d’Allan Saint-Maximin l’a conduit dans plusieurs championnats depuis son départ de Saint-Étienne.

À Charlotte, le joueur de 29 ans semble avoir trouvé un environnement qui lui convient, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Saint-Maximin explique avoir quitté le Mexique après des comportements racistes visant ses enfants.

Il raconte la souffrance de son fils, qui ne comprenait pas pourquoi certains enfants se moquaient de lui ou refusaient de jouer avec lui.

Pour l’ancien Stéphanois, la protection de sa famille devait passer avant toute autre considération. Il affirme qu’il aurait pris la même décision dans n’importe quel pays.

Après cette expérience difficile, il a rebondit plusieurs mois à Lens avant de déménager aux Etats-Unis. Le Français se dit désormais heureux de vivre à Charlotte, où il apprécie également le spectacle proposé en MLS.

Un football spectaculaire qu’il veut défendre

Au-delà de sa situation personnelle, Allan Saint-Maximin livre une réflexion sur l’évolution du football moderne.

Connu pour ses dribbles et sa capacité à provoquer, l’ancien joueur de l’ASSE regrette que certains profils créatifs soient moins valorisés.

« Le système actuel n’aime pas les joueurs comme moi. »

Il estime que le football doit conserver une place pour les joueurs capables de faire lever les tribunes. Le Français cite notamment Rayan Cherki, Lamine Yamal et plusieurs grandes figures du football offensif parmi les joueurs qui incarnent cette dimension spectaculaire.

Un discours cohérent avec son propre style, fondé sur la percussion, la prise de risque et les duels individuels.

Saint-Maximin heureux de son parcours

À 29 ans, l’ancien Stéphanois porte également un regard apaisé sur son parcours. S’il regrette de ne pas avoir disputé la Ligue des champions et estime avoir mérité une opportunité en équipe de France, il refuse de se focaliser uniquement sur ce qui lui manque.

« Je suis heureux de tout ce que j’ai accompli. »

Entre son aventure américaine, sa famille et ses projets personnels, notamment son jeu de cartes Helios, Allan Saint-Maximin continue de construire sa vie au-delà du football.

Un parcours singulier pour l’ancien talent de l’ASSE, qui semble aujourd’hui avoir trouvé à Charlotte un équilibre précieux entre ambition sportive et épanouissement personnel.