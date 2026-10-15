L’ASSE a livré une belle prestation pour battre Rodez (2-0), samedi. En marge de l’émission Club ASSE sur TL7, Alain Blachon a distribué les bons points en soulignant les prestations de Gautier Larsonneur, Maxime Bernauer et Kévin Pedro.

Les feux sont au vert pour l’ASSE. Après trois longues semaines de trêve internationale, les Stéphanois ont bien repris la route de la Ligue 2 en battant Rodez (2-0), samedi. Un succès acquis grâce aux buts de Thierno Ballo (15′) et Augustine Boakye (55′) qui leur permet de reprendre la tête du championnat au Red Star, futur adversaire à Bauer (17 octobre, 20 h). Mais avec les deux buts sur des services millimétrés de Jakob Breum, c’est toute l’équipe de Ian Cathro qui a sorti son épingle du jeu. À tel point qu’en marge de l’émission Club ASSE sur TL7, Alain Blachon a distribué les bons points à trois d’entre eux.

Larsonneur félicité mais forfait pour Red Star – ASSE

En effet, l’ancien adjoint historique de Christophe Galtier, 373 matches sur le banc de l’ASSE entre 2010 et 2018, reste un observateur avisé de son ancien club. Au micro de La Voix des Verts, il a notamment tenu à souligner le bon match de Gautier Larsonneur. Auteur de trois parades déterminantes, le portier, si décrié habituellement, a été déterminant pour son équipe.

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« Il a permis à son équipe de conserver le 1-0 dans un premier temps, avant de lui permettre de garder le 2-0 dans un second, parce que voir Rodez revenir à 2-1 aurait pu être compliqué. Et puis quand on fait un match sérieux et qu’on permet à son équipe de gagner, c’est normal de souligner que Gautier a fait un très bon match, on est super content pour lui, s’est réjoui Alain Blachon, étonné de le voir sortir sous certains sifflets. Ça peut lui faire du bien, lui remonter le moral même si j’ai vu qu’il avait été un peu déçu d’être sifflé par certains quand il est sorti. Ce qui n’est pas normal, car il aurait dû être applaudi après son bon match. Il était un des responsables de la victoire stéphanoise. »

Problème, victime d’un choc au genou avec Kévin Pedro, le gardien des Verts a dû céder sa place à Mamour Ndiaye en fin de match (88′). Un coup dur pour le Finistérien puisque, selon nos informations, il est forfait pour le déplacement au Red Star. Au club, la crainte d’une blessure l’éloignant des terrains plusieurs semaines est même bien réelle. De quoi permettre à sa doublure sénégalaise d’être lancée dans le grand bain. Avec réussite, espérons le.

Bernauer leader, Pedro impressionnant

Par ailleurs, d’autres Stéphanois ont assuré face à Rodez. C’est notamment le cas de Maxime Bernauer, capitaine intérimaire en l’absence de Julien Le Cardinal. « Il a été déterminant dans l’organisation et la direction de l’équipe, il a pris le relais de Le Cardinal en conseillant ses partenaires. Il a aussi touché beaucoup de ballon pour aérer le jeu et on l’a surtout vu revenir sur cette action où je voyais déjà le but du 1-1, rappelle Alain Blachon. Le brassard lui va plutôt bien même s’il n’est pas obligé de l’avoir pour être des patrons. Il est reconnu et respecté par ses partenaires. »

Forfait en défense centrale, l’habituel capitaine de l’ASSE a été suppléé par Kévin Pedro. Et de quelle manière ! Auteur d’une rencontre impressionnante à son poste de prédilection, l’international congolais a mis tout le monde d’accord. « Il a fait une prestation de premier ordre. Il a de la puissance, de l’intelligence, c’est pas le plus mauvais dans les ressorties de balle, donc c’est vraiment intéressant, souligne Alain Blachon. Pour l’instant, il joue un peu sur le côté pour arranger le coach et il apporte pas mal offensivement comme défensivement. Mais on a vu sur ce match que c’est un joueur d’axe. C’est super pour le coach d’avoir un joueur polyvalent et prêt à tout pour son équipe. C’est un super garçon. »