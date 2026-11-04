Arrivé pour renforcer la défense stéphanoise l’hiver dernier, Aboubaka Soumahoro est reparti sans avoir disputé une minute avec l’équipe première. Un passage presque invisible pour un joueur qui avait pourtant rapidement gravi les échelons. Quelques mois plus tard, sa carrière a repris un autre chemin.

Difficile de lui associer un souvenir de match à Geoffroy-Guichard. Aboubaka Soumahoro a porté les couleurs de l’ASSE à l’entraînement, figuré dans les groupes et attendu une occasion qui n’est jamais venue. Son prêt s’est terminé sans la moindre apparition officielle avec les professionnels.

Le défenseur n’était pourtant pas arrivé dans le Forez sans références. International français chez les jeunes, gaucher et capable d’occuper plusieurs postes, il présentait des qualités qui avaient convaincu les dirigeants stéphanois de tenter le pari.

À l’ASSE, une arrivée et beaucoup d’attente

Le 2 février 2026, Saint-Étienne a officialisé l’arrivée de Soumahoro en prêt avec option d’achat. À 20 ans, le joueur de Hambourg retrouvait un championnat qu’il connaissait déjà.

Dans le communiqué de présentation, Loïc Perrin mettait en avant sa polyvalence : « Un gaucher capable de jouer défenseur central, latéral gauche et aussi au milieu de terrain. » Le directeur sportif appréciait également sa puissance et sa qualité technique.

La suite n’a pas correspondu aux attentes. Soumahoro devait d’abord retrouver sa condition physique, puis convaincre Philippe Montanier de lui accorder une place. Dans l’axe, Mickaël Nadé était installé. À gauche, Ben Old avait pris ses habitudes. Les possibilités existaient sur le papier, mais elles ne se sont jamais traduites par du temps de jeu.

Nous avions rapidement évoqué les difficultés de ses premières semaines stéphanoises. Elles ont finalement accompagné tout son séjour. À l’issue de la saison, le défenseur est retourné à Hambourg et l’option d’achat n’a pas été levée.

Un début de carrière qui avait attiré Hambourg

Avant cette parenthèse, Soumahoro avait connu une progression rapide. Passé par les Chantiers Paris et la VGA Saint-Maur, il avait rejoint le PSG à 14 ans, puis poursuivi sa formation au Paris FC en 2021.

Son premier contrat professionnel est arrivé en juillet 2024. Quelques semaines plus tard, il découvrait la Ligue 2 face à Caen. Il avait également participé au parcours des Bleuets, finalistes de l’Euro U19 cet été-là.

Le Paris FC l’a ensuite transféré à Hambourg le 3 février 2025, après seulement quatorze matchs professionnels. Le club allemand évoluait alors en deuxième division et visait la Bundesliga.

Mais ce départ précoce ne lui a pas permis d’enchaîner. Son prêt à Saint-Étienne devait justement lui offrir les minutes qui lui manquaient. Il lui a fallu attendre une nouvelle destination pour les retrouver.

À Majorque, des prestations remarquées pour Soumahoro… puis le banc

Soumahoro évolue désormais au RCD Majorque, en deuxième division espagnole. Hambourg l’y a prêté cet été pour la saison 2026-2027.

À son arrivée, le défenseur a expliqué sur le site officiel du club que des discussions existaient déjà la saison précédente. Son objectif était clair : participer au retour de Majorque en première division.

Cette fois, il a joué. Après deux premières entrées, il a obtenu sa première titularisation contre Sabadell, le 13 septembre. Il a ensuite disputé toute la rencontre sur le terrain de la réserve de la Real Sociedad, lors d’une victoire 1-0.

La presse hambourgeoise a suivi ce retour à la compétition. Le 21 septembre, la Hamburger Morgenpost soulignait qu’il venait enfin de rejouer un match entier, après une très longue attente. Lors de ses quatre premières apparitions avec Majorque, son équipe n’avait encaissé aucun but.

Sur place, ses qualités ont également été remarquées. Dès le 12 septembre, Última Hora expliquait que Luis García appréciait sa relance et envisageait de l’utiliser à gauche pour compenser les problèmes physiques de Toni Lato.

Après le nul à Gérone, le 4 octobre, les avis sont unanimes. Dans ses appréciations, ASAS.com le plaçait parmi les satisfactions de Majorque. Le quotidien relevait son aisance pour ressortir le ballon, malgré quelques prises de risque, et concluait : « Le Français est de plus en plus solide. »

Il faut toutefois nuancer ce redémarrage. Soumahoro n’est pas devenu un titulaire indiscutable. Le retour de Martin Valjent a renforcé la concurrence dans l’axe et des gênes physiques ont aussi perturbé son mois d’octobre.

Au 3 novembre, le joueur affiche six apparitions et 361 minutes en championnat. Lundi soir, il est encore resté sur le banc lors de la victoire contre Cadix, obtenue sur le fil à Son Moix.

À 21 ans, Soumahoro a donc retrouvé un rythme propice à sa progression et reçu ses premiers encouragements dans la presse espagnole. Il lui reste désormais à retrouver une place dans le onze, après plusieurs semaines sans entrer en jeu.