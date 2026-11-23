Plusieurs anciens joueurs de l’ASSE ont trouvé le chemin des filets durant le week-end du 20 au 22 novembre. Vagner s’est offert un doublé, tandis que Wadji, Diony et Benkhedim ont également marqué. Tannane, lui, a cumulé un but et une passe décisive sans pouvoir éviter la défaite.

Pendant que l’ASSE a décroché une précieuse victoire à Reims, ses anciens joueurs ont connu des fortunes diverses.

Vagner s’est offert un doublé, Wadji a contribué à la victoire

Vagner a participé au festival offensif de l’Ethnikos Achnas, vainqueur 7-0 de l’ASIL Lysi. L’ancien attaquant stéphanois a marqué dès la deuxième minute, puis a récidivé à la 31e. Deux buts avant la pause pour une soirée particulièrement prolifique.

Ibrahima Wadji a également trouvé la faille avec Turan Tovuz. Le Sénégalais a inscrit un but à la 87e minute lors du succès 2-0 à Shamakhi. Il a disputé toute la rencontre.

À Chypre, Loïs Diony a marqué dès la cinquième minute pour l’Omonia Nicosie contre l’APOEL. Son équipe a toutefois dû se contenter d’un nul (1-1).

Tannane a marqué et fait marquer, Benkhedim a gagné

Oussama Tannane a livré une prestation remarquée avec Al-Arabi. Il a marqué dès la dixième minute contre Al-Gharafa, puis a délivré une passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Malgré cette double contribution, son club s’est incliné 3-2. Jordan Veretout a disputé l’intégralité du match à ses côtés.

En Algérie, Bilal Benkhedim a accompagné la victoire du MC Oran contre la JS Saoura (3-1). L’ancien milieu des Verts a marqué dans le temps additionnel de la première période, à la 45e+4, avant de sortir à la 80e minute.

Morgan Guilavogui a lui aussi marqué avec le Real Salt Lake, à la 63e minute contre Seattle. Après un nul 1-1, son équipe a remporté la séance de tirs au but 4-2.

Fofana et Tardieu ont vécu des soirées difficiles

Tous les anciens Stéphanois n’ont pas vécu un week-end aussi heureux. Wesley Fofana a disputé toute la rencontre lors de la lourde défaite de Chelsea contre Leeds (1-4). Florian Tardieu, à la poursuite de l’ASSE en Ligue 2, a également joué l’intégralité du match perdu par Montpellier à Laval (1-0). Alpha Sissoko est entré à la 79e minute.

À l’inverse, Paul Bernardoni a conservé sa cage inviolée avec Teuta, vainqueur 1-0 de Laçi. Rayan Boukadida a contribué au succès de Monastir contre l’Étoile du Sahel (2-0) avec un but à la 45e+2.

Krasso a participé au large succès du Paris FC dimanche

Dimanche, Jean-Philippe Krasso est entré à la 76e minute contre Angers, après les quatre buts du Paris FC, vainqueur 4-0. L’ancien attaquant stéphanois a ensuite tenté sa chance à deux reprises, mais la défense angevine a contré ses frappes.

Du côté des anciennes Vertes, Mylène Chavas a disputé toute la rencontre remportée par le Paris FC contre Fleury (2-1). Dans le camp adverse, Cindy Caputo a cédé sa place à Aleksandra Gajic à la 78e minute.

Adèle Connesson a, pour sa part, participé à la victoire de Nantes au Havre (4-2), après son entrée à la 59e minute.