Formé à l’ASSE où il a évolué jusqu’en 2022, Lucas Gourna-Douath a connu quatre clubs depuis son départ du Forez. Mais que devient aujourd’hui le jeune milieu de terrain ? Il était considéré à l’époque comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Décryptage.

Régulièrement utilisé lors de la saison 2021-2022 par l’ASSE, Lucas Gourna-Douath était considéré comme un élément essentiel de l’entrejeu stéphanois. Durant l’été 2021, Claude Puel, alors entraîneur des Verts, évoquait d’ailleurs son jeune joueur qui venait tout juste de prolonger son contrat dans le Forez.

« Je suis très heureux que Lucas Gourna poursuive l’aventure avec nous et adhère à notre philosophie. C’est un jeune joueur qui illustre parfaitement notre projet de développement. […] Bien sûr, comme chaque jeune joueur, il a encore des progrès à réaliser. Il en est conscient et nous allons l’accompagner. Il est dans le bon club pour cela. »

Des progrès qu’il allait finalement chercher loin de Saint-Étienne pour tenter de franchir un cap quelques mois plus tard…

Un départ précipité en Autriche pour Lucas Gourna-Douath ?

C’est donc à 19 ans que Lucas Gourna-Douath a pris la direction de l’Autriche pour rejoindre le Red Bull Salzbourg. Acheté contre 13 millions d’euros, il y a vécu une saison pleine au milieu de terrain. Cette saison-là, Il a même disputél’Europa League et la Ligue des Champions. Il a enchaîné les rencontres en Autriche au cours de l’exercice suivant avant de rejoindre en prêt l’AS Roma au au milieu de la saison 2023-2024. Très peu utilisé, il n’a pas vu son option d’achat être levée après seulement 6 rencontres jouées avec le club italien.

Un retour en France, en Ligue 1

Durant le mois de janvier 2026, Salzbourg a décidé de prêter Lucas Gourna au Havre, pensionnaire de Ligue 1. Titulaire indiscutable, il a grandement participé au maintien du club normand dans l’élite. Dans une interview parue au début de l’année 2026, le milieu de terrain ne cachait pas que cette arrivée n’était pas sa priorité initiale.

« Pour ne pas vous mentir, je ne prenais pas cette option au sérieux à ce moment-là, car j’étais toujours dans mon projet au RB Salzbourg. Quand la fenêtre du mercato d’hiver s’est ouverte, j’ai eu quelques propositions mais ma première réflexion a été que j’étais jeune et que je devais jouer. Je pense que l’appel que j’ai eu avec le coach Didier Digard a conforté mon choix. »

Finalement, sur la seconde partie de saison, il a disputé 15 rencontres au total avant de reprendre la direction de Salzbourg.

Hull City, nouveau club de Lucas Gourna-Douath

C’est la direction de Hull City que Lucas Gourna-Douath a prise cet été ! Cette fois-ci, il s’agit d’un transfert définitif. Ce dernier est estimé à 4 millions d’euros, assorti d’un contrat de cinq ans qui court jusqu’en 2031. Un nouveau pays et surtout un nouveau défi en Premier League, chez l’actuel 11e du championnat anglais.

Après un début de saison où il a alterné entre titularisations et entrées en jeu, Lucas Gourna-Douath s’est blessé au mollet durant le mois d’octobre. De retour au début du mois de novembre, il a disputé l’intégralité de la rencontre perdue face aux Gunners d’Arsenal (1-0).

Il s’est d’ailleurs confié sur l’exigence de ce championnat. « C’est ma première saison en championnat, et j’ai le sentiment que chaque semaine est un adversaire difficile, un match difficile. Cela ne nous surprendra pas ; Arsenal a été un match difficile, et après la trêve, ce sera un match difficile. »

Il a ensuite pris part à la victoire face à Brighton (2-0). Contre l’actuel dauphin de Premier League, Lucas Gourna-Douath s’est même illustré en délivrant une passe décisive.