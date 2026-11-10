Les anciens joueurs de l’ASSE ont encore animé les terrains en cette fin de semaine. Un but arraché dans les dernières secondes, une réalisation européenne et une expulsion ont notamment marqué leur actualité. Tour d’horizon des performances à retenir.

Pendant que l’ASSE retrouvait la victoire face à Laval, plusieurs anciens Verts se sont distingués sous leurs nouvelles couleurs. Robert Berić a particulièrement soigné son entrée, tandis que la soirée d’Anthony Briançon a tourné court.

Berić surgit à la dernière minute

Robert Berić n’a eu besoin que de quelques minutes pour sauver Koper. Entré à la 81e minute contre Mura, samedi, l’ancien attaquant stéphanois a égalisé à la 93e minute, permettant à son équipe d’arracher le nul 1-1.

Koper était mené depuis la dixième minute. Longtemps remplaçant, le Slovène a finalement trouvé la solution dans le temps additionnel. Une entrée décisive pour un joueur dont les supporters de l’ASSE connaissent bien l’efficacité dans la surface, notamment en fin de rencontre… Lyon l’a appris à ses dépends !

En Norvège, Ole Selnæs a également marqué, avec davantage de temps pour savourer. Le milieu a ouvert le score à la 27e minute lors de la victoire de Rosenborg contre Start 4-1. Servi par Jonas Svensson, il a conclu dans la surface et lancé son équipe vers un large succès.

Diony buteur en Europe, Morel frappe contre Guingamp

La fin de semaine avait commencé par un but de Loïs Diony en Ligue Europa. L’attaquant d’Omonia Nicosie a ouvert le score à Nimègue à la 23e minute.

Son équipe n’a toutefois pas conservé cet avantage. Les Néerlandais ont renversé la rencontre après la pause pour s’imposer 3-1. Remplacé à la 72e minute, Diony a donc quitté le terrain avant les deux derniers buts adverses. Sa réalisation n’a pas suffi à éviter la défaite.

En Ligue 2, Jordan Morel a participé à la nette victoire de Dunkerque contre Guingamp, 3-0. Le joueur formé à Saint-Étienne a débloqué la rencontre dès la 17e minute, avant que ses partenaires ne creusent l’écart en seconde période. Une semaine après avoir corrigé les Verts, les Bretons ont ainsi subi le même score dans le Nord. Morel a été le premier à les faire céder.

Briançon expulsé lors de la défaite de Pau

Anthony Briançon a vécu une soirée beaucoup plus difficile contre Nantes. Déjà averti dans le temps additionnel de la première période, le défenseur palois a été expulsé à la 55e minute.

Pau était alors mené de deux buts. Les Nantais ont ensuite perdu Fodé Doucouré, lui aussi exclu, sans que les Palois parviennent à revenir.

Dans cette rencontre qui réunissait plusieurs anciens Stéphanois, Brice Maubleu a disputé l’intégralité du match dans les buts de Pau. Cheikh Fall et Mathieu Cafaro ont également joué, respectivement pour les locaux et les visiteurs.

Souici, Gauthier et Tannane décisifs

Le duel entre Bourg-en-Bresse et Le Puy a mis deux anciens du centre de formation stéphanois en lumière. Rayan Souici a marqué à la 14e minute pour Bourg, tandis qu’Antoine Gauthier a délivré la passe décisive sur l’égalisation ponote. Les deux équipes se sont séparées sur un nul 1-1.

Au Qatar, Oussama Tannane a été passeur sur le premier but d’Al-Arabi contre Al-Ahli, dans une rencontre terminée sur le score de 2-2. Jordan Veretout a disputé tout le match à ses côtés.

Chez les anciennes Stéphanoises, Chloé Marty a trouvé le chemin des filets dès la 9e minute pour Toulouse à Nantes. Remplacée à la 67e minute, elle a contribué au point ramené par les Toulousaines 1-1.