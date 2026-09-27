Parti de l’ASSE début 2025, Mathis Amougou peine à faire décoller sa carrière. Après Chelsea et Strasbourg, le milieu a été prêté à Toulouse lors du mercato estival. N’ayant toujours pas joué en Ligue 1, il fait partie des flops de l’été du journal L’Équipe.

Parti de l’ASSE en février 2025, Mathis Amougou peine toujours à faire décoller sa carrière. Formé à L’Étrat et rapidement lancé dans le grand bain, le milieu de terrain avait quitté les Verts après avoir disputé 17 rencontres de Ligue 1 lors de la première partie de la saison 2024-2025.

Depuis l’ASSE, déjà trois clubs pour Amougou

À seulement 19 ans, le Stéphanois prenait alors la direction de l’Angleterre pour rejoindre Chelsea, qui le recrute contre 15 millions d’euros. Une nouvelle étape particulièrement prestigieuse dans la jeune carrière du jeune international français. Le milieu a effectué ses premiers pas avec les Blues le 25 février 2025 face à Southampton en Premier League. Il a également participé au parcours européen victorieux de Chelsea en Ligue Conférence, de quoi s’offrir un premier titre avec le club londonien.

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Problème, l’aventure chez les Blues ne dure pas. Durant l’été 2025, l’ancien Stéphanois est effectivement revenu en France. Le RC Strasbourg, partenaire de Chelsea, a misé sur lui et déboursé environ 12 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le début des problèmes pour Amougou, qui n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues en 2025-2026, dont seulement 12 en Ligue 1.

Aucune apparition à Toulouse

Titularisé qu’à quatre reprises en championnat, la situation du jeune milieu a conduit Strasbourg à envisager un nouveau prêt pour permettre à l’ancien stéphanois de retrouver davantage de temps de jeu. C’est donc à Toulouse qu’a atterri cet été le joueur de 20 ans, prêté avec option d’achat. Un transfert qui, pour l’instant, est loin de donné satisfaction. Pour preuve, dans un dossier de L’Équipe publié en début de semaine, Amougou apparaît dans les flops du mercato estival du côté du Téfécé.

« Respectivement prêtés par Strasbourg et l’AC Milan, Mathis Amougou et David Odogu, tous deux 20 ans, n’ont pas joué. Le fait même de ne pas encore avoir eu leur chance peut être interprété de deux manières : les autres recrues ont su saisir la leur et/ou ils n’ont pas fait le nécessaire à l’entraînement pour mériter de jouer », écrit le quotidien sportif français.

Déjà passé par Chelsea, Strasbourg et donc Toulouse depuis son départ de l’ASSE début 2025, le jeune international français peine à répondre aux attentes placées en lui. Malgré un talent indéniable, la carrière de l’ancien Vert est pour l’instant sur pause…