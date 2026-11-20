Une histoire pas banale ! Passé par l’ASSE en 2014, Benoît Trémoulinas s’apprête à reprendre du service à 40 ans. Près de dix ans après la fin de sa carrière, l’ancien international français retrouvait ce jeudi les terrains d’entraînement des Girondins de Bordeaux, désormais pensionnaires de Régional 1. Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien latéral stéphanois revient sur les motivations de cet incroyable défi.

Deux mois de préparation pour l’ancien joueur de l’ASSE

Champion de France en 2009 avec Bordeaux et international français à cinq reprises, Benoît Trémoulinas avait tourné la page de sa carrière de footballeur. Désormais consultant à la tv, l’ancien Stéphanois a décidé de remettre les crampons pour venir en aide à son club formateur.

Le principal intéressé a suivi deux mois de préparation physique avant de retrouver l’entraînement collectif.

« J’ai suivi des entraînements quasi tous les deux jours, et les jours de repos, je faisais de la salle. […] Je n’ai plus 20 ans, mais en y allant petit à petit, on a pris le temps et je me sens prêt. »

Un retour bénévole pour aider Bordeaux

Profondément attaché aux Girondins, Benoît Trémoulinas a mal vécu la chute de son club formateur. Le départ de Gérard Lopez et la rétrogradation en R1 ont pesé dans sa décision.

« C’est un projet qui m’a pris par les sentiments. Même si on repart de très bas, on a besoin d’anciens joueurs comme moi pour redonner envie aux supporters, et redonner un peu d’identité au club. Tout est fait bénévolement. Je viens pour zéro et je le fais parce que j’ai envie de le faire. »

L’ancien latéral gauche de l’ASSE ne réclame aucun traitement de faveur. À bientôt 41 ans, il entend se mettre au service du collectif, quitte à devoir se contenter de quelques minutes de jeu.

« Je ne veux pas être un caillou dans la chaussure des Girondins. S’il faut être sur le banc et rentrer 15 minutes, je le ferai avec plaisir et avec beaucoup d’humilité. »

Une reconversion au milieu de terrain ?

Autre particularité de ce retour, Benoît Trémoulinas pourrait évoluer dans un registre différent de celui qu’il occupait durant sa carrière. Conscient des exigences physiques du poste de latéral, l’ancien Vert envisage également de jouer au milieu de terrain.

Son objectif reste de terminer la saison avec le groupe bordelais, tout en poursuivant son activité de consultant. À plus long terme, il n’exclut pas de s’investir autrement dans la reconstruction des Girondins.

« À la fin de la saison, si les Girondins ont besoin de moi, je serai toujours là. »

Douze ans après son passage dans le Forez, Benoît Trémoulinas s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec le football. Un défi guidé par l’attachement au maillot que par l’ambition personnelle.