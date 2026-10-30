Leaders autoritaires de Ligue 2 avec désormais 25 points engrangés au bout de dix journées, les Stéphanois avancent à un rythme tout simplement étourdissant. De quoi ouvrir les portes à plusieurs records pour l’ASSE ?

Alors que la barre historique des saisons à 20 clubs fait figure de référence absolue, c’est désormais le record de points sur une formule à 18 équipes que l’ASSE peut légitimement avoir dans le viseur.

Avec huit victoires, un match nul et une seule petite défaite au compteur après dix rencontres disputées, la bande emmenée par Ian Cathro réalise un début de championnat quasi parfait. Au-delà de l’objectif prioritaire et vital de la montée directe en Ligue 1, le niveau de performance et de régularité affiché par les Stéphanois pose une question. Jusqu’où cette équipe peut-elle porter son total comptable d’ici la fin de cet exercice, en maintenant ce rythme ?

Quels records de points en Ligue 2 ?

Pour comprendre la dynamique actuelle et mesurer l’ampleur de la performance de l’ASSE, il convient de se pencher sur les chiffres majeurs enregistrés au cours de l’histoire moderne de la deuxième division. Depuis le passage officiel du championnat à dix-huit clubs, qui implique trente-quatre journées au lieu de trente-huit, le record absolu de points est détenu par le FC Lorient.

Lors de la saison 2024-2025, première à 18 clubs, les Merlus avaient été sacrés champions en accumulant soixante-et-onze points. Sur l’ensemble d’un championnat condensé à trente-quatre rencontres, cette marque historique représentait alors une moyenne remarquable de 2,09 points par match.

Si l’on jette un coup d’œil statistique dans le rétroviseur de l’ancienne formule à vingt clubs, le Stade de Reims de la saison 2017-2018 s’était imposé comme le patron inégalé de l’histoire du championnat. En grimpant jusqu’à 88 unités en 38 matchs. Soit une moyenne de 2,32 points par rencontre.

D’autres cadors avaient également marqué les esprits sur au moins trente-huit journées, à l’image de l’Angers SCO de 1968-1969 avec ses quatre-vingts-six points pour 40 matchs joués, de l’Olympique de Marseille de 1994-1995 avec ses quatre-vingts-quatre points en 42 matchs et une moyenne de 2 points par rencontre, ou encore du LOSC en 1999-2000 qui avait bouclé son parcours avec quatre-vingts-trois points pour un ratio de 2,18 points par match. Le FC Metz en 2018-2019 avait récemment atteint le seuil des 81 points, affichant ainsi une moyenne de 2,13 points.

Pourtant, en comparant ces records aux temps de passage actuels des Verts, le constat s’avère saisissant. Aujourd’hui, avec 25 points glanés sur trente possibles lors des dix premières étapes du championnat, l’ASSE affiche une moyenne hallucinante de 2,50 points par match.

Si les hommes de Ian Cathro parvenaient à maintenir ce rythme irréel sur l’intégralité des trente-quatre journées de la compétition, ils boucleraient la saison avec un total vertigineux de 85 points, ce qui pulveriserait littéralement le record de l’ère à dix-huit équipes. Il faudrait pour cela conserver cette dynamique sans faillir jusqu’à la dernière journée. Ce qui est bien plus facile à dire, qu’à réaliser avec les aléas et imprévus d’une saison.

Un record atteignable au bout de 34 journées pour l’ASSE ?

Cependant, sans parler d’un parcours parfait jusqu’au printemps, le calcul pour effacer tout simplement le FC Lorient des tablettes et devenir le plus grand champion de l’histoire moderne du championnat reste particulièrement réaliste.

Pour battre officiellement les 71 points des Merlus, l’ASSE doit viser la barre des soixante-douze unités, ce qui exige de maintenir une moyenne minimale de 2,12 points par match sur l’ensemble de la saison. Ayant déjà engrangé vingt-cinq points, le club du Forez n’a plus besoin que de récolter 47 points lors des vingt-quatre journées restantes pour s’offrir seul ce trône historique.

Concrètement, cela signifie qu’il suffirait aux Stéphanois de tourner à une moyenne d’environ 1,96 point par match d’ici la clôture du championnat, soit un parcours classique de candidats au titre équivalent à quatorze victoires, cinq matchs nuls et cinq défaites.

Un matelas d’avance pour les Verts

Une telle projection démontre à quel point le matelas accumulé depuis le mois d’août offre de la sérénité et des perspectives ambitieuses aux supporters foréziens. Même si la priorité absolue du club reste évidemment de sceller le retour de l’institution en Ligue 1 le plus rapidement possible sans céder à la moindre distraction, graver le nom de l’ASSE tout au sommet des annales comptables de la Ligue 2 constituerait un prestige inégalé pour ce groupe.

Toutes les planètes semblent alignées dans le Forez pour transformer ce début de saison canon en une campagne légendaire.