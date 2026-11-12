Alors que l’ASSE s’apprête à faire son entrée en lice au 7ᵉ tour de la Coupe de France, la trêve internationale offre une opportunité parfaite à certains en manque de temps de jeu et aux jeunes du centre de formation. Entre cadres en phase de reprise, doublures en quête de statut et joueurs de la réserve, tour d’horizon de ceux qui ont une carte majeure à jouer.

L’entrée en lice dans la plus vieille des compétitions nationales est souvent perçue comme un terrain d’expérimentation, mais à l’ASSE, ce rendez-vous présente des enjeux importants pour certains. Alors que le club occupe la tête de la Ligue 2 depuis le lancement de l’exercice 2026-2027, le staff stéphanois va profiter de cette parenthèse pour observer d’autres profils. Pour plusieurs éléments du groupe professionnel, cette rencontre de Coupe de France représente bien plus qu’un simple match de reprise : c’est l’occasion en or de bousculer la hiérarchie établie.

Deux blessés de longue date à nouveau titulaires avec l’ASSE

En défense centrale, le retour de blessure de Chico Lamba redistribue les cartes. Privé de terrain pendant de longues semaines, le défenseur lusitanien vise un temps de jeu conséquent pour retrouver du rythme et surtout venir chahuter une charnière stéphanoise qui cherche son second souffle. Alors que Sohaib Naïr peine à convaincre lors de ses dernières sorties avec l’ASSE, Ian Cathro a décidé d’installer une charnière Julien Le Cardinal – Kévin Pédro, lors de la victoire face à Laval.

Toutefois, la polyvalence de Pédro, capable de glisser dans le couloir droit, laisse une vraie porte ouverte à Chico Lamba pour s’imposer durablement dans l’axe s’il signe une prestation convaincante.

Au milieu de terrain, les espoirs de retrouver un Mahmoud Jaber à son meilleur niveau sont de mise. Également de retour aux affaires après des pépins physiques, le milieu de terrain entend frapper fort. Sa réintégration au plus haut niveau pourrait carrément barrer la route à Svetlin lorsqu’il quittera l’infirmerie, tout en venant mettre sous pression le duo de titulaires habituels composé d’Aron Csongvai et de Maxime Bernauer. Jaber possède le profil idéal pour apporter un volume de jeu et une agressivité non négligeables alors que des matchs couperets face à Reims et Nancy arrivent avant l’hiver pour les Verts.

Joshua Duffus : une opportunité en or dans l’animation offensive

Sur le front de l’attaque, la situation de Joshua Duffus interpelle. Buteur décisif face à Montpellier début septembre, l’attaquant n’a pas débuté la moindre rencontre depuis l’arrivée de Ian Cathro. Le Jamaïcain traverse une période de doute et d’un manque de confiance flagrant. Pourtant, la fenêtre de tir n’a jamais été aussi favorable pour l’ancien de Brighton.

Avec un Zuriko Davitashvili décevant dans ses dernières apparitions et un Thierno Ballo qui convainc de moins en moins au fil des semaines, Ian Cathro cherche activement des alternatives percutantes pour l’attaque de l’ASSE. Une prestation aboutie en Coupe de France permettrait à Duffus de marquer des points auprès de son entraîneur et de postuler très sérieusement à une place de titulaire pour les prochaines échéances de Ligue 2.

La jeunesse stéphanoise prête à saisir sa chance

Enfin, cette affiche nationale sert de tremplin idéal pour la jeunesse du centre de formation de l’ASSE, incarnée par trois profils qui ont leur carte à jouer :

Nathan Kasia qui est déjà apparu avec le groupe pro en tout début de saison. Le jeune défenseur entend prouver qu’il a les épaules pour s’intégrer définitivement dans la rotation arrière et pallier les éventuelles suspensions ou blessures.

Elyes Dhaoui pourrait quant à lui espérer une titularisation. Une sortie réussie lui permettrait de s’installer plus durablement dans le groupe et de gratter de précieuses minutes en sortie de banc en championnat. Le jeune milieu de terrain défensif a une place à conforter ce dimanche.

Lamine Sonko, particulièrement performant et régulier avec l’équipe réserve, le jeune attaquant espère sauter sur l’occasion pour faire étalage de ses qualités auprès de Cathro. Son objectif est d’obtenir son billet pour une toute première convocation dans le groupe de l’ASSE en Ligue 2.