L’ASSE doit composer avec le départ de Lucas Stassin offensivement. Les Verts ont toutefois retenu leur autre vedette en attaque : Zuriko Davitashvili, qui occupe cette saison un rôle différent. Après 7 matchs et alors que la trêve internationale bat son plein, faisons le bilan du début de saison du Géorgien.

Lucas Stassin a rejoint Séville en prêt payant (2,5 M€), avec option d’achat non obligatoire (25 M€). Le Belge a réussi à quitter l’ASSE cet été, contrairement à son compère d’attaque Zuriko Davitashvili. Très sollicité en début de mercato, tout laissait croire que l’international géorgien ferait ses valises assez rapidement. L’Atalanta Bergame, l’Olympiakos et des formations turques étaient notamment à fond sur le dossier. Mais le prix demandé par les Verts (environ 20 M€) a refroidi tous les prétendants, qui se sont tournés vers d’autres profils moins coûteux.

Zuriko Davitashvili a donc dû se faire une raison. Le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière a rapidement compris qu’il devrait jouer le jeu afin de conserver une cote sur le marché ainsi que sa place en sélection.

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Davitashvili fait face à une forte concurrence à l’ASSE

Avant d’évoquer les conclusions de la data sur son cas, des constats peuvent déjà être tirés. D’abord, Zuriko Davitashvili n’est plus un titulaire dans l’ASSE d’Ian Cathro. Remplaçant lors des deux premières rencontres, il a remplacé Jakob Breum, blessé, en cours de jeu lors de la J3 face à Grenoble (4-0). Le pépin physique du Danois lui a permis d’enchaîner face à Dijon, Montpellier, puis Dunkerque.

Mais avec un Jakob Breum de retour à 100%, Zuriko Davtiashvili a repris place sur le banc des remplaçants il y a une dizaine de jours à Metz (2-2). Preuve qu’il est le cinquième homme dans la hiérarchie offensive des Verts. Un quatuor assez clair semble se définir, composé d’Augustine Boakye, de Jakob Breum, d’Irvin Cardona et de Thierno Ballo. Quatre éléments ultra adaptés aux exigences du système du coach écossais et qui se sont montrés très décisifs depuis le début de saison.

Sur ses apparitions, Zuriko Davitashvili laisse pour le moment une impression assez mitigée. Certains coups d’éclat sont là et la qualité du joueur saute toujours aux yeux lorsqu’il se met au service du collectif. Pour autant, il reste un joueur moins altruiste que Jakob Breum, ce qui peut frustrer certains supporters stéphanois qui espèrent mieux du meilleur joueur du championnat de la saison dernière. Le bilan reste globalement satisfaisant mais l’ancien bordelais devra donc s’employer afin de retrouver une place d’indiscutable au sein du onze stéphanois. En attendant, le staff aura le luxe d’alterner ou non entre des joueurs censés être bien au dessus du lot en Ligue 2.

ASSE : les chiffres remettent complètement en cause la hiérarchie

La data, ça donne quoi ?

Zuriko Davitashvili affiche un profil data particulièrement créatif et influent dans le jeu de l’ASSE cette saison, malgré des statistiques brutes encore modestes pour le joueur qu’il est (1 but et 2 passes décisives). Ses données le placent au 3e rang de Ligue 2 dans les profils de « meneur travailleur » et de « meneur de jeu », selon Data’Scout.

Sa grande force réside dans la création : il se situe très haut sur les xA / passes décisives attendues (94), les passes quasi décisives (94), les passes en profondeur réussies (94) et atteint même 100 sur les passes précédant l’avant-dernière passe décisive.

En revanche, son profil révèle un joueur qui dribble peu (35) et dont l’impact direct devant le but reste limité (33). Physiquement, il se distingue surtout par ses courses à haute intensité (82), davantage que par sa vitesse max (53).

Source : Data’Scout