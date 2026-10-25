« GAGNER MOCHE. MAIS GAGNER » – ASSE

« Je rappelle qu’aux échecs, si la victoire est brillante, l’échec est mat. »

Coluche (Et vous trouvez ça drôle ?!)

THE FINAL COUNTDOWN DE MICHELINE (DE LA COMPTA) ROAD TO LIGUE 1 = 62 – 25 = -37 POINTS :

« Salut les Gamins ! Dix journées, vingt-cinq points, mes petits choux, et six longueurs d’avance sur Nancy ! À 2,5 de moyenne, la projection grimpe à 85 points. Même la calculette a demandé un verre d’eau et un Hydratis !! Le rendement est propre, les recettes sont bonnes, même si la ligne « spectacle offensif » reste à compléter. ; je commence à regarder les primes avec moins d’inquiétude. À l’actif, trois matches sans encaisser de but. Au passif, une attaque qui a laissé quelques factures en souffrance. Et dans les immobilisations corporelles, la tête de Boakye : elle a rapporté gros. Pour Breum, j’ouvre une ligne « frais dentaires », sans garantie de remboursement par la Ligue, ni par la Mutuelle du Club. »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall, pour l’épisode 10 de la saison avec cet ASSE-FCNA du 24 octobre dans un Chaudron particulièrement ‘en feu’ !

Et je dédicace cette chronique au petit Léo, dont j’ai croisé le papa dans les travées du Carré Légende, et qui semble partager de temps en temps les analyses du cowboy ! 😊

Dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés, des Magic Fans en pleine fête d’anniversaire et qui ont encore offert un spectacle flamboyant (même s’il y a eu un peu d’éjaculation précoce dans les feux d’artifices…), et en face un FC Nantes quinzième, privé de ses supporters, dont la vente du club vient de capoter plus vite qu’un soufflé dans un courant d’air. Autant dire qu’on ne recevait pas la Rolls de Loire-Atlantique, mais une équipe qui avait déjà la valise à moitié faite.

On a vu un Nantes venu pour ne pas perdre (et qui a bien failli réussir son pari sans que personne ne puisse crier au scandale), et une ASSE venue pour ne pas se contenter de ça.

Résultat : une pièce à deux personnages dont l’un avait oublié son texte. Et pourtant, la victoire est tombée à la 90e. Soit à peu près le moment où mon associé le Maréchal commençait à regarder sa montre en soupirant, et où les sandwichs triangles made in Lee-Zette n’étaient déjà que de lointains souvenirs.

Pas de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d’un bouquet, mais 3 points. On prend.

ATTAQUE EN PANNE ET DENT À REMPLACER – ASSE

Le match ne restera pas dans les mémoires pour son festival d’occasions. Il y en a eu peu, et l’ASSE a surtout donné l’impression de chercher le bon bouton sur une télécommande dont les piles étaient fatiguées. Il faut dire que le quatuor offensif stéphanois a traversé la rencontre avec une discrétion de voisins qui entendent du bruit mais ne veulent pas ouvrir.

On ne va pas refaire le match au ralenti : il n’y avait pas assez d’occasions pour remplir les images. L’ASSE a eu le ballon, 65% du temps. Nantes lui a laissé la responsabilité de s’en servir, et les tribunes ont parfois dû inventer elles-mêmes le suspense. Devant, nos Verts ont longtemps avancé avec l’entrain d’un repas de famille où personne ne veut choisir le restaurant.

Surtout, les quatre de devant n’ont pas franchement fait trembler les assiettes, hormis évidemment BOAKYE_LE_TOUR à la fin, et au très bon moment. CARDONA_QUE_L’AMOUUUUR a eu du mal à peser, ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU n’a pas trouvé la bonne fréquence (et ça pose un peu question ça, qu’il soit si impactant en sortie de banc, et si peu quand il est titulaire … pas de quoi en tout cas convaincre notre AUDI_CATHRO de sortir BALLO_TAGE_FAVORABLE du 11 type).

Et BREUM_ISATHOR, notre Dieu Nordique (pas trop divin samedi quand même) a davantage marqué les esprits par sa dent perdue que par ses crocs devant le but. Le football est un sport de contact, mais le Danois a poussé le principe jusqu’à laisser un souvenir chez le dentiste. Il a perdu une dent mais espérons-le pour l’avenir, pas le goût de l’effort.

La suite ressembla à une partie d’échecs jouée par deux notaires : beaucoup de pièces déplacées, très peu de mats. Selon moi, Nantes mérite pourtant mieux qu’une mention en petits caractères. Sa défense a travaillé haut, fort et avec une vraie discipline. Une organisation défensive tellement propre qu’on aurait pu manger par terre, si on avait réussi à trouver un trou pour poser la serviette.

Les Canaris se jetaient sur les espaces avant que les Stéphanois aient le temps d’y installer leurs meubles. Ils ont serré les lignes, gagné des duels et réduit l’attaque verte à chercher un passage dans un couloir de métro à l’heure de pointe. Et ce succès a donc d’autant plus de valeur que Les Canaris (en blanc hier … C’est un Canari Blanc, chantait Indochine) a défendu avec une vraie intensité avec un bloc haut, agressif, et bien coordonné.

Mais un match ne se gagne pas à la seule qualité du service après-vente défensif. Nantes a bien protégé son but, sans proposer suffisamment devant pour transformer ses efforts en points. À force de ne jouer qu’une moitié de la partition, on finit par offrir le concert à l’adversaire.

L’ASSE, elle, a trouvé la solution quand BOA_KILL_BILL a enfin fait parler sa tête — au sens propre et au sens figuré. À la 90ᵉ, le centre de JABER_LINGOT (merci Claudine_La_Bretonne, qui a bien noté que la passe dé du garçon était un véritable bonbon !! 😊) et la reprise de BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME ont donné un but à une soirée qui cherchait encore sa chute.

Voilà le détail qui change tout : une attaque en panne peut gagner quand même, et quand elle retrouvera ses jambes et ses idées, il y aura peut-être davantage que le dépanneur pour arriver à l’heure.

GAGNER MOCHE, MAIS GAGNER

Il y a des matches où la manière porte une cravate, et d’autres où elle arrive avec une veste froissée, mais les trois points dans la poche. Les équipes qui finissent en haut des championnats savent aussi gagner comme ça : quand le jeu patine, elles ne débranchent pas ; elles gardent le cadre, attendent leur moment et frappent quand il se présente. L’ASSE l’a fait, sans maquiller les difficultés de la soirée.

Contre Les Canaris blancs, nos Verts n’ont donc pas sorti le smoking ; ils ont gardé la tenue de travail, mais le classement ne demande pas toujours la tenue de soirée à paillettes.

Au retour des vestiaires, le match est devenu haché, parsemé de fautes et de petits agacements. Un peu comme un repas de famille à Noël : tout le monde est là, personne n’est content, et il faut tenir jusqu’au fromage. L’ASSE gardait toujours le ballon (65 % de possession, de quoi ouvrir une agence immobilière), mais Nantes continuait de défendre en rang d’oignons, avec cette discipline qu’on ne retrouve d’ordinaire que dans les casernes et les files d’attente de la préfecture.

Et puis IAN_CATHRO_MOTRICES a fait ce que font les grands entraîneurs quand le moteur cale : il a sorti la clé à molette. À la 83e, JABER_LIPOPPETTE et L’AFFAIRE_ DUFFUS entraient. Un changement qui ne payait pas de mine, mais dont la rentabilité allait se révéler plus grande que celle d’un placement en or à l’automne 2008.

90e minute. PEDRO_L’ÂNE, en une passe, mettait du JABER_DANS_LES_ÉPINARDS : centre parfait pour BOAKILL_BILL, et PAN ! 1-0, voyez caisse !! Et Geoffroy-Guichard qui explose comme une bouteille de champagne oubliée dans une voiture en plein août.

Les Canaris, eux, ont pris le coup à la manière de ces types qui croient avoir gagné au Loto et qui s’aperçoivent, en rentrant, qu’ils ont joué le mauvais numéro. Leur coach avait d’ailleurs désigné l’ASSE comme favorite pour la montée avant le coup d’envoi. Il avait raison. Il aurait juste pu attendre le coup de sifflet final pour se féliciter de son flair.

Cette victoire dans la difficulté prolonge une autre tendance : c’est le troisième clean sheet de suite. La défense, elle, a rendu sa copie sans rature.

La charnière et le double pivot ont su tenir la baraque sans attendre les applaudissements. PEDRO_L’ÂNE a encore signé une prestation particulièrement solide que ce soit au centre ou à droite, avec une contribution notable au but de la victoire. LE_CSON_DE_LA_RIVIÈRE_GVAI et BERN_HAPPY_AUER (gros match lui aussi) ont mis de l’ordre au milieu, là où le match aurait facilement pu tourner à la partie de billard jouée avec des pieds.

J’ai bien aimé aussi la prestation de FERREIRA_ROCHER : sérieux, appliqué, utile. Quand de l’autre côté du terrain, BEN_L’ONCLE_OLD reste le point faible du moment, ce côté gauche donnant parfois l’impression d’avoir besoin d’un deuxième avis médical.

Mais le meilleur marqueur de cette solidité défensive, c’est que pour le deuxième match consécutif, LE_GRAND_MAMOUR_DE_MA_VIE reste difficile à évaluer : il n’a pas été assez sollicité pour qu’on puisse conclure s’il est un gardien de grande soirée, ou simplement le spectateur le mieux placé du stade.

LA PATIENCE, CE VICE DES VAINQUEURS

Les amateurs de beau jeu resteront un peu sur leur faim, c’est vrai. Mais je vous le dis tout net, les gamins : j’ai passé l’âge de faire le difficile avec les soirées qui finissent bien. Pas de feux d’artifice pendant quatre-vingt-neuf minutes, une première période pauvre comme un lundi sans salaire, et pourtant trois points au bout. Voilà ce que valent les équipes qui montent : elles gagnent quand elles ne sont pas bonnes, et elles gagnent aussi quand on leur dit qu’elles ne le méritent pas. Elles savent enfin être patientes, parfois jusqu’à la dernière limite. Samedi, notre ASSE a attendu la 90e minute comme on attend un remboursement de la Sécu.

En conclusion, je retiendrai trois choses du match de samedi. D’abord, la troisième cage inviolée de rang avec une défense qui assure comme une belle-mère qui regarde l’ardoise. Ensuite, un banc qui sert à quelque chose. On ne remarque pas toujours ce détail, mais une équipe qui change un match avec ses remplaçants, c’est un peu comme une chaudière qui démarre au premier coup de manette : ça ne fait pas de bruit, et on ne s’en rend compte que quand ça manque. Le contraste est énorme avec l’époque – pas si lointaine – où le banc stéphanois ressemblait à une salle d’attente de dentiste.

Enfin, cette patience qui commence à tourner à la maturité. Celle d’une équipe qui sait que si on tient la porte assez longtemps, quelqu’un finit toujours par passer. C’est la différence entre un candidat à la montée et un figurant. Un figurant, quand il ne marque pas dans l’heure, il appelle son avocat.

Alors évidemment, les gamins, gardons la tête froide. Six points d’avance en octobre, c’est comme le premier verre au mariage : agréable, mais ça ne dit pas encore comment finira la soirée. Mais j’ai aussi beaucoup aimé la joie collective sur le but, entre joueurs sur la pelouse, ceux sur le banc et le coach (replay du RED STAR). Une équipe qui se réjouit ensemble commence souvent à gagner ensemble.

Et puis avec un peu de recul …. on a vu des saisons comme des soirées démarrer encore mieux, mais c’est rare. Et en général elles finissent souvent à la gendarmerie.

Prochain rendez-vous samedi à ROUDOUROU. On y ira avec la même bonne humeur, les mêmes dix commandements du Chaudron et, si possible, un peu plus de buts plus tôt. Parce que mon cœur, à mon âge, supporte moins bien les 90es minutes que les 12es !