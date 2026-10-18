« LA VRAIE DÉFINITION DU [VIVRE ENSEMBLE] » – ASSE

« Le talent fait gagner des matchs, mais le travail d’équipe et l’intelligence font gagner des championnats. » Michael Jordan

THE FINAL COUNTDOWN DE MICHELINE (DE LA COMPTA) ROAD TO LIGUE 1 = 62 – 22 = -40 POINTS :

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« Salut les Gamins ! Alors là, mes petits lapins, Micheline commence à apprécier les samedis soir ! Un déplacement chez le deuxième, trois points dans la musette, un deuxième match sans prendre de but et un concurrent direct qu’on laisse à cinq longueurs. Si ça continue, je vais finir par demander une augmentation pour surcharge de travail au service comptabilité !

22 points après neuf journées, moyenne de 2,44 points par match. Pour les allergiques aux maths comme mon Hool’s, ça nous donne une projection théorique à 83 points sur 34 journées. Autant dire qu’à ce rythme, on pourrait commencer à regarder les tarifs des abonnements de Ligue 1. Mais doucement les basses, parce qu’une projection, c’est comme une promesse électorale : entre le tableau Excel et la réalité, il arrive que quelques chiffres prennent la fuite. Allez, bisous les gamins, et surtout, ne dépensez pas les points qu’on n’a pas encore gagnés ! »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall, pour l’épisode 9 de la saison avec ce #REDASSE du 17 octobre dans le vieux Bauer, qui de plus en plus ressemble à un stade de foot de haut niveau comme le Roi Charles ressemble à un déménageur de pianos. A la télé, sur le grand écran noir de mes nuits blanches (Salut Claude !), j’avais parfois l’impression d’être juste derrière la main-courante de ma jeunesse héandaise.

Ce déplacement à Saint-Ouen aurait pu avoir un air de traquenard sympathique, face à un Red Star lancé sur quatre victoires consécutives et une place de leader à nous piquer comme des voleurs de poules. Bref, le genre de soirée où l’on vient chercher trois points et où l’on risque de repartir avec une ordonnance de Doliprane et quelques regrets en bandoulière.

Et bien pas de ça, Lisette ! Victoire propre, solide, courte mais tout à fait indiscutable.

Il y a des victoires qui font grimper le compteur et d’autres qui donnent du sens à la route. À Bauer, l’ASSE a réussi les deux. Sans sortir le smoking ni faire péter les feux d’artifice, les Verts ont livré une prestation qui sent bon le collectif, la solidarité et le travail bien fait. Bref, onze types qui ont compris qu’on avançait plus vite en ramant dans le même sens qu’en se disputant les avirons. Pour un candidat à la montée, c’est plutôt une bonne nouvelle.

Et à un moment où la fameuse notion de « vivre ensemble » semble de moins en moins claire dans nos rues, samedi nos Verts nous en ont donné une définition que j’aime plutôt bien.

QUAND LES VERTS FONT LE MÉNAGE SANS SALIR LA MOQUETTE

Le début de rencontre voyait pourtant les Audoniens confisquer le ballon, mais sans véritablement savoir quoi en faire. Juste le temps pour IL_ÉTAIT_UN_PETIT_NAÏR d’oublier que le match avait commencé et pour l’attaquant audonien de nous faire dans la foulée une frappe tout à fait mal cadrée, aussi sympa qu’une chaude-pisse privée d’antibiotiques. En gros, une possession de propriétaire terrien qui admire son domaine sans jamais penser à y planter des patates.

Mais pas le temps d’avoir des fourmis dans le moral, car dès la 13e minute, l’ASSE allait rappeler qu’en football, le ballon n’est pas une œuvre d’art destinée à être contemplée.

BOAKILL_BILL lançait le mouvement, BREUM_ISATHOR, notre Dieu Nordique apportait son habituelle touche de délicatesse et CARDONA_LISA (Salut Léonard !) signait la finition d’un geste aussi subtil qu’efficace.

Une action collective magnifique, exécutée avec la précision d’un horloger suisse qui aurait troqué son coucou contre un fusil de chasse. PAN ! 0-1, et le Red Star venait de prendre un vieux coup de vert dans son étoile rouge.

La suite fut moins spectaculaire, mais certainement pas moins intéressante. L’ASSE contrôlait les débats sans nécessairement monopoliser le cuir, avec un CSON_DE_LA_RIVIÈRE_GVAI toujours aussi puissant et précieux dans l’équilibre, et un BERNIE_LE_DINGUE dont l’activité au milieu a ressemblé à celle d’un vrai patron de chantier.

Derrière, la sortie prématurée du CLAUDIA_LE_CARDINAL (en espérant que comme son illustre consœur, il ne soit pas trop doué pour le cinéma) n’aura pas désorganisé la paroisse. FERREIRA_ROCHER entrait, PEDRO_L’ÂNE glissait dans l’axe et tout ce petit monde continuait à fonctionner sans qu’il soit nécessaire d’appeler un expert en sinistres (et faites-moi confiance, c’est mieux. Je sais de quoi je parle).

La seconde période fut davantage une affaire de caractère que de dentelle. Le Red Star poussait, sans jamais réellement parvenir à mettre l’ASSE au supplice. Et dans les cages, LE_GRAND_MAMOUR_DE_MA_VIE, titularisé pour la première fois, affichait une sérénité rafraîchissante. Pas de cinéma, pas de numéro de trapéziste, simplement un garçon qui semble avoir compris que le meilleur moyen de rassurer ses défenseurs était encore de ne pas leur provoquer une tachycardie toutes les dix minutes.

Si on veut vraiment chipoter histoire de maintenir un niveau d’exigence élevé, on regrettera toutefois que les Verts n’aient pas définitivement plié la rencontre (sans compter que ça aurait arrangé ms paris Betclic !). PEDRO_L’ÂNE (auteur d’un nouveau gros match par ailleurs), ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU puis JABERLIPOPPETTE, qui trouvait le poteau dans les arrêts de jeu, auraient pu éviter aux supporters de terminer la soirée avec les sphincters aussi contractés qu’un contrôleur fiscal devant une déclaration de revenus de Jérôme Cahuzac.

Mais l’essentiel était ailleurs : l’ASSE venait de gagner un match de haut de tableau avec autorité, sans génie permanent mais sans véritable panique non plus. Et ça, les gamins, c’est une nouveauté qui mérite qu’on débouche autre chose qu’une bouteille d’eau minérale (et croyez-moi ou alors allez vous faire honorer le Balzac : on l’a fait !).

Un véritable patron, son talent n’est pas de toujours commander, mais de toujours se faire obéir. Nuance.

A TEAM IS BORN – ASSE

(Chapitre que j’aurais aussi pu appeler L’UNION FAIT LA FORCE, LE RESTE FAIT LA GUEULE)

Mais je préfère A TEAM IS BORN, et de toute façon je fais ce que je veux, c’est moi qui écris ! 😊

Certes, contrairement au film du presque même nom, notre FIDÈLE_CATHRO est moins sexy que Bradley COOPER et je chante moins bien que Lady GAGA (quoique …. Un doute m’habite)

S’il y avait quelque chose de pourri au Royaume du Danemark comme disait cet écrivain Rosbif connu qui croyait pouvoir faire un Hamlet sans casser d’œufs, je crois qu’il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette équipe de l’ASSE. Quelque chose de moins visible qu’un but en lucarne ou qu’un dribble chaloupé, mais infiniment plus important pour qui ambitionne de quitter les charmes bucoliques de la Ligue 2.

Et ce truc, c’est que comme il l’a dit lui-même en fin de match, IAN_CATHRO_MOTRICES a peut-être enfin trouvé son équipe. De toute façon, lui je pense depuis de le début que c’est un tout bon. Je n’arrête pas de vous le dire depuis 9 chroniques, mais vous écoutez fifre !!!

Pas onze individualités talentueuses réunies par les hasards d’un mercato, ni une collection de solistes persuadés de jouer chacun leur concerto devant un orchestre de figurants. Non. Une équipe. Une vraie. Avec des garçons qui comprennent qu’on peut briller sans nécessairement éteindre son voisin.

Et c’est probablement là que réside la plus belle réussite de l’entraîneur écossais. Car le problème de l’ASSE n’a pas toujours été une pénurie de talents. À l’échelle de la Ligue 2, l’effectif stéphanois possède même cette saison quelques arguments qui feraient passer certains concurrents pour des brocanteurs installés devant une boutique Cartier. Mais c’était déjà un peu le cas la saison dernière, ça….

À Bauer, cette nouvelle philosophie collective prônée par L’AUDI_CATHRO s’est vue pour la première fois comme une mouche dans un verre de crème. Les attaquants ont travaillé sans ballon, les milieux ont colmaté les brèches, les défenseurs ont communiqué et les lignes sont restées compactes. Quand l’un sortait au pressing, un autre compensait. Quand le Red Star cherchait un espace, il trouvait généralement toujours un Stéphanois venu lui expliquer que l’établissement était complet.

Défendre ensemble, ce n’est pas renoncer à jouer. C’est se donner les moyens de recommencer à attaquer.

Et cette intelligence collective change tout. Elle permet à GORILLES_DANS_LA_BREUM de créer sans devoir systématiquement réparer, à BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME d’exprimer sa percussion dans un cadre structuré et aux défenseurs de ne plus avoir l’impression de participer à une reconstitution permanente de la bataille d’Alésia.

Le plus intéressant reste peut-être la capacité d’adaptation. La blessure du CARDINAL_PACINO aurait pu dérégler la mécanique. Elle n’aura finalement nécessité qu’un ajustement de pièces, sans que le moteur se mette à tousser.

Deux clean sheets consécutifs, face à Rodez puis au Red Star, ne suffisent évidemment pas à délivrer un certificat de solidité éternelle. Mais ils racontent une progression que les statistiques offensives ne sauraient résumer.

CHEZ_CATHRO_Y_A_TOUT_CE_QU’IL_FAUT lui-même a insisté après la rencontre sur cette connexion entre ses joueurs, sur leur capacité à se battre les uns pour les autres. Et il a eu raison. Parce que le football de haut niveau n’est pas seulement une affaire de pieds bien éduqués. C’est aussi une histoire de cerveaux branchés sur la même fréquence, avec suffisamment de solidarité pour que personne ne soit obligé de payer seul les erreurs du voisin.

Reste à confirmer, évidemment. Car une équipe ne se construit pas sur deux samedis heureux, pas plus qu’un mariage ne se juge à la qualité du buffet. Mais cette ASSE commence à présenter une qualité essentielle chez les candidats à la montée : elle sait désormais gagner autrement qu’en étant brillante.

Et quand une équipe talentueuse apprend en plus à être solidaire, les adversaires commencent généralement à trouver le championnat beaucoup moins amusant.

Et allez, quitte à passer pour une midinette fleur-bleue en route pour son premier bal de promo, j’ai personnellement adoré la joie du groupe en fin de match, qui semblait fraiche de sincérité, celle du coach, celles des joueurs entre eux, et celle des joueurs avec leur coach.

UNE VICTOIRE D’ÉQUIPE QUI SENT BON

Trois points, une cage inviolée, cinq longueurs d’avance sur le Red Star et une impression de maturité qui commence à prendre de l’épaisseur. L’ASSE n’a pas seulement remporté un match à Bauer. Elle a peut-être franchi une étape dans sa construction, tant nos Verts n’ont pas seulement joué avec le même maillot, ils ont joué pour la même équipe.

Et dans le football moderne, où l’ego occupe parfois davantage de place que le tableau tactique, c’est déjà une très belle nouvelle.

Samedi prochain, Nantes viendra au Chaudron vérifier si cette nouvelle solidarité résiste aussi bien à domicile. On les attendra de pied ferme dans un Geoffroy-Guichard déjà rempli comme un claque-miches de campagne !

Pour confirmer par trois nouveaux points cette direction bien prise. Car en reproduisant trois fois sur quatre des matchs aussi intelligents que celui de samedi, la voie semblerait tracée. Au point de nous faire penser que ne pas décrocher la timbale au bout de la route, ça serait aussi ballot que de monter dans un Clermont-Sainté et de bêtement descendre à Roanne !