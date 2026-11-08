« LANTERNE ROUGE REPEINTE EN VERT » – ASSE

« Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. » Jean Anouilh, Antigone

THE FINAL COUNTDOWN DE MICHELINE (DE LA COMPTA) ROAD TO LIGUE 1 = 62 – 28 = -34 POINTS (ET UN SOURIRE EN PLUS) :

« Salut les Gamins ! Votre Micheline a rallumé la calculette et, pour une fois, elle n’a pas demandé de verre d’eau. Vingt-huit points après douze journées, trois longueurs d’avance sur Nancy, et ma projection remonte à 79 points. Comme quoi, un tableur se remet d’une gifle bretonne avec un bon café et trois points dans la poche. L’ASSE est de nouveau seule en tête, imbattue chez elle et Laval repart avec une addition qui ne passe pas en notes de frais… Et Micheline a même rangé les sels. Bisous les gamins, mais ne dites pas à la calculette qu’on a gagné sans briller, elle est un rien susceptible ! »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall, pour l’épisode 12 de la saison, après cet ASSE-Laval (2-0) du 7 novembre. Dans une soirée froide comme la bite d’un Lapon prostatique sorti pisser par moins quarante, et où il ne faisait pas bon avoir arthrite ou tendinite (encore moins quand tu t’es couché à deux du mat avec un rien de brise dans la voilure).

Retour au Chaudron, l’ASSE amputée de son Kop Nord, comme un bal sans accordéon, face à une lanterne rouge venue avec un bloc bas (coucou Florentin !) aussi accueillant qu’un videur de boîte un soir de Saint-Sylvestre. Les Verts devaient réagir après Guingamp. Ils ont réagi, sans artifice particulier, mais avec les honneurs. Au moins ceux du travail bien fait. Et comme je ne rate jamais l’occasion de passer pour un con, j’ai même croisé en vrai le fameux « petit Léo » à qui j’avais dédicacé la précédente chronique. Bon, ben le gars fait 1m80 quoi ! 😊

Breum et Cardona : Le beurre et l’argent du beurre

La semaine dernière, l’ASSE était rentrée de Guingamp avec les poches pleines de baffes et le moral en chaussettes. Samedi, à Geoffroy-Guichard, elle a remis les pendules à l’heure, le blason à l’endroit et Laval dans le rétroviseur. Mais aussi Montpellier, Nancy, Reims ….

En première période, même si nos verts attaqué la rencontre avec l’appétit d’un ogre qui aurait sauté le déjeuner, après soyons francs : c’était un peu de la belote chez tante Ginette. Beaucoup de cartes distribuées, peu de plis ramassés.

LE_CSON_DE_LA_RIVIÈRE_GVAI, BOAKYE_LE_TOUR, CARDONA_QUE_L’AMOUUUUR, FERREIRA_ROCHER ont tour à tour frappé à la porte de Hautbois avec l’insistance d’un démarcheur qui aurait oublié le sens du mot « non ». La possession était verte, les intentions aussi, mais la précision dans la zone de vérité avait encore la main qui tremble au moment de signer le chèque. Même sur ce corner de BREUM_ISATHOR où LE_CARDINAL_PACINO trouve la barre d’un coup de tête. Le poteau, ce fidèle partenaire historique du foot stéphanois, qui ne sert jamais à rien mais qui dit rarement oui.

Les adversaires du soir, avec un QI foot en dessous de la Mayenne, avaient aligné onze hommes devant leur but, et avaient eu la bonté d’y laisser le gardien. Hautbois le gars il s’appelle …. « Sonnez hautbois, résonnez musettes » … Il a eu un peu la tête qui sonne, mais côté musette, il aurait pu se la voir remplir plus.

Et puis 45e+1. Le temps additionnel, un peu comme contre Nantes, ce moment où l’arbitre regarde sa montre comme un huissier regarde son échéancier. BERNIE_LE_DINGUE, le Jean Gabin de la récupération (il récupère tout, sauf les compliments), gratte un ballon et lance RAVI_JAKOB_BREUM. Notre Dieu Nordique fixe la défense et décale la PATTE_CARDONARA, qui glisse la balle croisée petit filet. Une action propre, nette, sans bavure, comme un casier judiciaire de notaire. Et avec son air con et sa vue basse, c’est quand même son sixième but de la saison, le premier depuis le Red Star. Du coup, CARDONA_LISA a souri, énigmatique, comme sa grande sœur du Louvre. A cette différence notoire près quand même que lui a compris qu’il fallait finir le tableau.

50e. À peine le café servi, et sans laisser le temps à mon Gars_Sûr_De_L’Aubrac de remonter des gogues (bon, il a eu des problèmes de timing tout le weekend, lui !!), Irvin Diégo CAR_MARA_DONA déboule sur la droite, adresse un centre au cordeau, et notre GORILLE_DANS_LA_BREUM coupe de la tête. 2-0. En cinq minutes, à cheval sur la pause, Laval pliait ses valises. Quand l’un sert, l’autre conclut, et inversement. Ce genre de duo, c’est quand même pratique : quand l’un a fini son numéro, l’autre reprend le micro.

Pédro et le Cardinal (ASSE), les Cerbères du portail

Curieusement, c’est dans un match où nos Verts n’auront pas été beaucoup inquiété défensivement (et donc pas non plus sur ce match qu’on pourra célébrer L’HYMNE_À_MAMOUR

Et se faire une idée précise du vrai niveau du portier) que j’ai quand même envie de dire un mot sur la charnière de samedi.

IAN_CATHRO_MOTRICES avait retouché la maison après le naufrage breton : PEDRO_L’ÂNE associé à CLAUDIA_LE_CARDINAL dans l’axe, BEN_L’ONCLE_OLD à gauche, et surtout IL_ÉTAIT_UN_PETIT_NAÏR sur le banc. Résultat : deux tirs cadrés lavallois en tout et pour tout, soit la production d’un guichet de poste un jeudi après-midi.

Concernant la charnière, retour du Cerbère, le chien à deux têtes qui garde l’entrée des Enfers, royaume d’Hadès, et empêche les morts de s’échapper et les vivants d’y entrer. Une fois encore, pas essentiel samedi dans un match sans proposition offensive en face, mais c’est un enseignement pour la suite.

PEDRO_L’ÂNE, qui n’a d’âne que le surnom : Ce garçon est simplement bon partout. Solide, sans esbroufe, il tire la charrue sans rien demander à personne. Et CLAUDIA_LE_CARDINAL a tenu la baraque comme un bedeau tient son église : barre de la tête d’un côté, carton jaune de l’autre, les deux faces d’un même pieu.

Et c’est aussi là qu’on voit que POINT_CATHRO_N’EN_FAUT a remis les mains sur le volant. Il a beau être Ecossais à ne plus en pouvoir, il a ce regard malin de toute la paysannerie française. La mordante ironie du terreux qui voit un mec de la ville marcher avec des chaussures de daim dans une terre labourée. Après la Roudourouste, pas d’affolement. Les mains sur le volant, dix heures dix, ceinture bouclée, rétroviseurs réglés : après la sortie de route bretonne, plus de dérapage contrôlé, plus de créneau fantaisiste. On a rangé les fantaisies au garage et on a roulé droit. Pas d’excès de vitesse, pas de radar, pas de PV.

Et le plus malin est venu après. Une fois le 2-0 en poche, FIDÈLE_CATHRO, fidèle surtout à ses principes, n’a pas couru après le troisième comme un gamin après le dernier bus : il a géré en bon père de famille. À la 70e, DAVID_EST_CHEVELU pour RAVI_JAKOB, et JABER_LINGOT pour BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, des jambes fraîches pour garder le ballon loin du but. À la 9e et à la 80e, EL_JAMALI_CIEUX et L’AFFAIRE_ DUFFUS (le seul qui selon moi dénote dans l’équipe en termes de niveau individuel) pour BERN_HAPPY_AUER et CARDONA_LISA, histoire de ménager les cadres. Avec ça, Laval a fini la soirée à deux tirs cadrés, et on a gagné sans suer. Si ce n’est pas du coaching intelligent, ça y ressemble drôlement.

Alors les chipoteurs diront que la soirée fut sans grand relief. Ils n’auront pas tout à fait tort : BALLO_CENTRE a joué à cache-cache avec le match et a pourtant été laissé sur le terrain jusqu’au bout, et HONI_SOIT_QUI_EL_JAMALI_PENSE a raté l’immanquable sur un caviar de JABERMEISTER, soit un but qu’un pied de table où même mon Hool’s auraient mis. Mais on ne boude pas une victoire à domicile, la sixième de rang au Chaudron, pour une soirée un peu fade. Même le Petit Chaperon rouge avait fini par rentrer chez sa grand-mère.

Après Guingamp, la priorité était de remettre l’équipe sur ses rails. Mission accomplie, sans fanfare excessive, mais avec un solide coup de tampon.

Faire le job, c’est un peu comme le contrôle technique : personne ne vous applaudit quand vous le rendez validé, mais faites gaffe à vos miches si vous ne l’avez pas. Les Verts l’ont passé sans un voyant allumé, sans rustine, sans un coup de clé à molette en urgence. Ce n’est pas du Rolls-Royce, c’est de la Peugeot qui démarre au premier tour de clé, et un lundi matin en plein hiver, c’est exactement ce qu’on demande.

De quoi attendre la suite avec le sourire – ASSE

Pas de grand soir, les gamins, mais un bon matin. LE JOB, RIEN QUE LE JOB aurait aussi pu être le titre de cette chronique. L’ASSE a effacé Guingamp sans l’oublier, remis la défense d’équerre, retrouvé son duo de feu et repris la tête avec trois longueurs d’avance. Un leader qui tombe et se relève la semaine suivante, c’est un leader qui sait ce que veut dire « marathon ». Le jeu reste perfectible, mais l’ASSE a compris la leçon, et c’est tout ce qu’on demande à un élève après une mauvaise note.

Les trois prochains matchs pourraient remettre l’optimise en cause. Histoire de créer un brin de suce-pince (comme on dit chez les mangeurs de langoustes professionnels).

Mais à l’inverse, si ça venait à bien se passer, ça pourrait aussi finir de remettre l’Eglise au centre du Virage de manière spectaculaire. Car pour ceux qui aiment interpréter les signes (non, le Hool’s, non, pas le gros canard blanc !!), les autres résultats de la journée sentent bon le brin de réussite qui accompagne, toujours, le chemin des champions. Mais restons prudents … Oh ! ça ne serait pas la première fois que le soleil voudrait percer notre ciel forézien, mais il y a toujours eu jusqu’ici une chiée de nimbus à la con pour lui faire du contrecarre !

Les amis, je vous laisse le Chaudron pendant quelques semaines, tâchez de ne pas trop faire les cons, car je vous surveillerai de loin quand même 😉 Et j’ai des espions sur place !