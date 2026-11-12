Arrivé à Saint-Étienne à 19 ans avec l’étiquette de grand espoir bordelais, Zaydou Youssouf a quitté l’ASSE sans bruit après la descente de 2022. Quatre ans plus tard, le milieu de terrain s’est fait un nom au Portugal, puis en Arabie saoudite, où il ne quitte plus le terrain.

Il y a des joueurs dont on oublierait presque le passage sous le maillot vert. Zaydou Youssouf en fait sans doute partie. Trois saisons dans le Forez, 89 matchs, trois buts, puis un départ sur la pointe des pieds, en plein été de reconstruction. Pourtant, à 27 ans, le gaucher continue son petit bonhomme de chemin, loin des projecteurs de la Ligue 1. Et plutôt bien.

Un début de saison sans une minute de repos

Direction Al-Hofuf, dans l’est de l’Arabie saoudite. C’est là que Youssouf a posé ses valises en janvier 2025, sous le maillot d’Al-Fateh, entraîné par le Portugais José Gomes. Et ici, il est devenu un homme de confiance.

Depuis la reprise de la Saudi Pro League, il a joué sept matchs, tous comme titulaire et sans jamais sortir avant le coup de sifflet final. À ça s’ajoute un match de King’s Cup, lui aussi joué en entier. Au compteur : une passe décisive et deux cartons jaunes. Ce n’est pas le genre de ligne de stats qui fait rêver. Mais ce n’est pas son rôle. Lui, il récupère, il couvre, il remet le ballon proprement. Le genre de joueur qu’on remarque surtout quand il n’est pas là.

La saison dernière, il avait déjà enchaîné 32 matchs de championnat, avec deux buts et deux passes décisives. À Al-Fateh, on ne se pose plus vraiment la question de sa place.

Du Portugal aux Comores

Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir à l’été 2022. Les Verts viennent d’être relégué en Ligue 2 et doivent alléger leurs finances. Il ne reste qu’un an de contrat à Youssouf, il est ainsi vendu à Famalicão pour environ un million d’euros.

Au Portugal, il change de dimension. En deux saisons et demie, il dispute 95 matchs et devient indiscutable au milieu. Il se fait même une petite réputation dans le pays puisque le Benfica l’aurait un temps coché, sans aller plus loin.

En janvier 2025, Al-Fateh met environ six millions d’euros sur la table. Avec le recul, la somme fait sourire. Le joueur que Saint-Étienne avait laissé partir à perte a été revendu six fois plus cher deux ans et demi plus tard. L’ASSE avait d’ailleurs conservé un petit pourcentage sur cette revente.

Entre-temps, il a aussi fait un choix plus intime. Passé par les sélections de jeunes en France jusqu’aux Espoirs, il a choisi en novembre 2024 de jouer pour les Comores, le pays de ses origines. Ce choix l’a mené jusqu’à la CAN 2025 au Maroc, où il a joué trois matchs avec les Cœlacanthes.

À Saint-Étienne, un élan coupé trop tôt

Le 5 juillet 2019, quand il signe à l’ASSE, Zaydou Youssouf n’a pas encore 20 ans. Il n’a connu qu’un seul club, Bordeaux, rejoint à 9 ans. Le voilà dans un club qui vient de finir quatrième de Ligue 1, avec un contrat de quatre ans. Frédéric Paquet, alors directeur général, voit en lui “un jeune joueur qui possède une grande marge de progression”.

Les débuts sont prometteurs : 17 matchs de Ligue 1 sous Claude Puel et la découverte de la Ligue Europa. Puis, en février 2020, son genou gauche lâche. Il est touché au ligament latéral interne, déjà fragilisé à Bordeaux, et doit passer par la case opération. Il en prend pour six mois, et la finale de Coupe de France contre le PSG se joue sans lui.

À son retour, il s’installe dans le onze : 29 matchs de Ligue 1 en 2020-2021, puis 30 la saison suivante. Mais l’équipe autour de lui s’enfonce, jusqu’à ce barrage cruel face à Auxerre en 2022, dont il dispute les deux rencontres.

Avec le recul, son histoire ressemble à beaucoup d’autres à Saint-Étienne. Un potentiel bien réel, une blessure au pire moment, puis un collectif qui coule. Youssouf n’a jamais été le problème des Verts, mais il n’a jamais eu le temps ni le cadre pour en devenir une solution. Il lui a fallu un environnement plus calme pour devenir le joueur qu’on espérait voir à Geoffroy-Guichard.