Maxime Bernauer prend une nouvelle dimension à l’ASSE. Devenu incontournable dans le onze de Ian Cathro, le joueur de 28 ans gagne également du poids dans le vestiaire. Le match nul à Metz (2-2) en a offert une nouvelle illustration avec un brassard de capitaine récupéré après la sortie de Julien Le Cardinal.

La scène n’est pas passée inaperçue à Saint-Symphorien. Touché, Julien Le Cardinal a dû quitter ses partenaires en fin de rencontre. Chico Lamba a pris sa place sur la pelouse. Mais le brassard, lui, a changé de bras pour rejoindre celui de Maxime Bernauer.

Un choix loin d’être anodin. Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro a confié le capitanat à Julien Le Cardinal. À Metz, c’est donc Bernauer qui a pris le relais. Un indice fort sur la nouvelle hiérarchie du vestiaire stéphanois.

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Et les propos de Le Cardinal permettent de mieux comprendre cette décision.

ASSE : Bernauer, le relais de Le Cardinal

Julien Le Cardinal ne se considère pas forcément comme le capitaine le plus bavard. Son leadership s’exprime autrement. Et lorsqu’il faut prendre la parole dans le vestiaire, le défenseur sait vers qui se tourner comme il l’affirme dans l’inside publié par le club.

« Un capitaine, ça doit parler dans les vestiaires, tout ça, et moi, je n’aime pas trop ça. Ce n’est pas mon tempérament. J’ai trouvé un bon copain qui le fait à ma place, c’est Max (Bernauer). Il le fait bien et vu qu’il est bilingue, ça aide. »

Un témoignage révélateur du rôle pris par Maxime Bernauer.

Le brassard récupéré à Metz ne ressemble donc pas à un simple concours de circonstances. L’ancien joueur du Paris FC s’affirme comme l’un des relais importants du capitaine. Son bilinguisme constitue également un véritable atout dans un vestiaire où francophones et anglophones doivent cohabiter.

Bernauer peut faire le lien entre les différents groupes. Mais son influence ne se limite pas à la parole.

Passé notamment par le Dinamo Zagreb, il a connu la Ligue des Champions et peut partager cette expérience du très haut niveau avec ses partenaires. À 28 ans, son vécu compte dans un effectif stéphanois qui possède également de nombreux jeunes joueurs.

Maxime Bernauer revit avec Ian Cathro

Cette importance dans le vestiaire accompagne une véritable renaissance sportive. La saison passée avait été beaucoup plus compliquée. Gêné par un problème au ménisque, Bernauer avait traversé plusieurs semaines difficiles et avait même expliqué avoir joué blessé durant près de deux mois.

Le changement est spectaculaire cette saison. Ian Cathro exploite pleinement sa polyvalence. Bernauer a été titularisé lors des sept premières journées de championnat. Le Stéphanois évolue principalement au milieu de terrain ou sur le côté gauche. Un véritable couteau suisse dont son entraîneur ne semble plus vouloir se passer.

Cette confiance passe aussi par la gestion du technicien écossais. Bernauer apprécie particulièrement la liberté laissée aux joueurs pour exploiter leurs qualités. Il avait récemment insisté sur sa connexion avec Cathro et sur sa capacité à comprendre rapidement les hommes.

« Dans le jeu, il a ses principes et c’est très moderne, très pointilleux. Et humainement aussi, c’est brillant. » Des mots forts qui illustrent son renouveau sous les ordres du nouvel entraîneur.

L’ASSE a trouvé un nouveau leader

Il y a encore quelques mois, la place de Maxime Bernauer dans le projet stéphanois pouvait susciter des interrogations et son départ pas à exclure. La situation a totalement changé.

Son importance sportive est désormais évidente. Sa polyvalence permet à Ian Cathro de l’utiliser dans plusieurs configurations et d’adapter son rôle aux besoins de l’équipe. Son influence dépasse surtout le rectangle vert.

Le témoignage de Julien Le Cardinal apporte un nouvel éclairage. Quand le capitaine de l’ASSE cherche quelqu’un pour prendre la parole, il compte sur Bernauer. Quand Le Cardinal doit quitter le terrain, c’est encore vers Bernauer que se tourne le brassard.

À Metz, cette nouvelle responsabilité est devenue visible aux yeux de tous. Plusieurs sources ont d’ailleurs relevé que ce choix pouvait installer Bernauer dans un rôle de vice-capitaine.

À 28 ans et alors qu’il se trouve dans sa dernière année de contrat, Maxime Bernauer est donc en train de prendre une place prépondérante dans le projet de Ian Cathro. Titulaire, polyvalent, bilingue et désormais leader du vestiaire : l’ancien Parisien est passé en quelques mois du statut de joueur fragilisé par les blessures à celui d’homme fort de l’ASSE.