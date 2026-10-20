Arrivé cet été à l’ASSE, Tmar Svetlin a disputé six rencontres sous le maillot de l’ASSE. Resté sur le banc ou hors groupe lors des deux dernières rencontres, le milieu Slovène a donné de ses nouvelles dans une longue interview accordée au média RTV Slo.

Il a rejoint l’ASSE cet été en provenance du club plonais de Korona Kielce. Mais, depuis quelques semaines et le retour de la trêve international, Tamar Svetlin ne joue plus avec l’ASSE. Face à Rodez, il est resté sur le banc et il n’a même pas été convoqué contre le Red Star. En conférence de presse d’avant match, Ian Cathro avait fait le point sur l’état de santé du Slovéne. « Tamar Svetlin est forfait ce samedi, à la suite d’une gêne au tendon d’Achille, probablement liée à ses multiples changements de surface ces dernières semaines. On va l’accompagner pour le retrouver prochainement ! »

Rien n’est simple pour Tamar Svetlin

Durant la trêve internationale, Tamar Svetlin n’a pas disputé la moindre rencontre avec sa sélection. Dès son retour à l’étrat, il a été en grande partie ménagé. La semaine dernière nous vous indiquions d’ailleurs qu’il ne sétait pas encore entraîné à quelques heures de la huitième journée de Ligue 2. Sa présence face au Red Star était ainsi compromise et cela a donc été confirmé comme écrit plus haut.

Dans une interview paru ce mardi, Tamar Svetlin se veut plutôt rassurant lorsqu’il évoque cette blessure

« J’ai des problèmes au tendon d’Achille depuis un certain temps. Avant, ce n’était pas aussi grave, mais la situation s’est aggravée.

Nous essayons de régler ce problème avec le club. Ce n’est pas une blessure très grave, mais lorsque je cours, je ressens trop de douleur et je ne peux pas aider l’équipe. «

Une absence de longue durée ?

Ian Cathro a aujourd’hui composé la pointe basse de son milieu de terrain avec deux hommes. Maxime Bernauer et Áron Csongvai. Cette adaptation fonctionne aujourd’hui très bien. Il y a donc fort à parier qu’aucun risque ne sera pris concernant Tamar Svetlin et que le club ne se précipitera pas. Il faudra ainsi, voir comment évoluera la blessure du milieu de terrain de l’ASSE.