Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Tamar Svetlin découvre les habitudes du championnat français. L’une d’elles l’a d’abord surpris. Dans un entretien accordé à la télévision slovène, le milieu des Verts explique pourquoi il la regarde désormais autrement.

Tamar Svetlin ne s’attendait pas à cela. Après son passage en Pologne, le milieu slovène découvre un championnat de Ligue 2 sans assistance vidéo à l’arbitrage. Une absence qui suscite d’abord son incompréhension. Dans son entretien avec RTV Slovenija, le joueur de l’ASSE raconte cette première réaction : « Au début, j’étais étonné. Je me demandais comment c’était encore possible de jouer sans VAR. »

Depuis, son avis a évolué. À force de retrouver des rencontres sans vérification vidéo, Svetlin y voit aussi des avantages. Notamment au moment de célébrer un but.

Svetlin apprécie de ne plus attendre après les buts

Le Slovène explique ce qui lui plaît dans ce fonctionnement : « Mais maintenant qu’il n’y en a pas, je trouve finalement ça mieux. Quand il y a un but, tu sais immédiatement qu’il est validé. Les penalties ne sont pas sifflés à la légère. On ne s’appuie pas sur la technologie. »

Le milieu stéphanois apprécie cette spontanéité. Dans sa lecture des rencontres, l’absence de vidéo change également la manière dont les contacts dans la surface sont appréciés. « Pour qu’un penalty soit accordé, la faute doit vraiment être évidente. »

Il s’agit bien de son ressenti de joueur. Svetlin ne considère d’ailleurs pas que les images permettent de trancher tous les débats sur les fautes. Même après plusieurs ralentis, l’interprétation du contact reste, selon lui, une source de désaccord. « Sur les fautes, les situations ne sont jamais totalement noires ou blanches. L’intensité du contact fait toujours débat. Certains pensent une chose, d’autres pensent le contraire. »

Une réserve très claire sur les hors-jeu

Svetlin ne défend pourtant pas une disparition totale de l’assistance vidéo. Un domaine lui pose problème : les positions de hors-jeu. « Le seul inconvénient concerne les hors-jeu. Nous avons marqué au moins un ou deux buts en position de hors-jeu, et nous en avons également encaissé. »

Aucun élément sur un match en particulier, mais Tamar Svetlin marque sa préférence : conserver une aide pour ces situations, tout en acceptant davantage l’interprétation de l’arbitre sur les contacts. « Au moins pour les hors-jeu, il faudrait avoir la VAR. »

Arrivé cet été, Svetlin, avait raconté ses premiers repères à Saint-Étienne et les conseils de Robert Berić. Toujours à la découverte de la France et de sa Ligue 2, il en savoure désormais les particularités… Pour mémoire, cela fait trois saisosn que la L2 aurait dû se doter d’une VAR systélatiquement repoussée puis abandonnée…