Hier, en conférence de presse, Eirik Horneland a salué le profil unique et les qualités techniques de Lucas Stassin, évoquant un avenir en équipe nationale pour le jeune attaquant stéphanois.

Lucas Stassin ne sera pas sur la pelouse samedi face à Monaco, mais son absence ne fait que souligner l’importance qu’il a prise dans le système stéphanois. Arrivé avec une pression certaine, le jeune Belge de 20 ans s’est imposé comme un rouage essentiel de l’attaque verte. Pour son entraîneur Eirik Horneland, son profil rare et sa progression constante font de lui un futur candidat crédible à une sélection avec les Diables Rouges.

Un rôle hybride entre 9 et 10, taillé pour la Ligue 1

Horneland ne tarit pas d’éloges sur son avant-centre : « Lucas Stassin est un mélange entre un numéro 9 et un numéro 10. Il a de très bons mouvements, il sait se démarquer, décrocher, et jouer dans les petits espaces. Ce rôle lui correspond parfaitement. »

Un rôle qui demande des qualités tactiques et une intelligence de jeu peu communes à son âge. « Il n’est pas un super buteur, pas un vrai meneur non plus, mais il excelle dans ce rôle entre les lignes. C’est ce qui fait sa force », souligne le coach.

Cette capacité à évoluer dans des zones intermédiaires permet aussi de renforcer la cohésion offensive avec ses partenaires, notamment Davitashvili et Cardona, avec qui il développe une entente prometteuse.

Une adaptation rapide et un mental solide

Arrivé jeune en Ligue 1 avec une étiquette de grand espoir, Stassin a dû composer avec une pression non négligeable. Horneland rappelle : « Le club l’a acheté pour beaucoup d’argent, il a dû vite s’adapter à un championnat très physique. Mais il a toujours répondu présent par le travail. »

Sa progression est également saluée pour son implication quotidienne : « Il travaille fort à l’entraînement. Il développe son rôle avec l’équipe. Il est très impliqué, et c’est ce qui lui permet de progresser aussi vite. » Sa détermination et son intégration dans le collectif sont déterminants. C'est ce qui a poussé à son émergence comme titulaire.

Vers une convocation en sélection belge ? Horneland y croit !

Interrogé sur une possible sélection en équipe nationale, Horneland n’a pas caché son optimisme : « Si je devais dire quelque chose à la Fédération belge, c’est qu’on a à Saint-Étienne un très bon attaquant. Je suis persuadé qu’ils le savent déjà. »

De fait, avec un profil atypique, un volume de jeu intéressant et une montée en puissance constante, Lucas Stassin pourrait prochainement faire partie des plans de la Belgique. Un objectif qui semble plus proche qu’on ne le croit.