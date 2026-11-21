La Ligue 2 BKT va faire son retour ce week-end. L’ASSE va retrouver le Stade de Reims, l’un des favoris pour la montée en Ligue 1. Voici toutes les informations à connaître avant ce choc du championnat !

Le 4e face au 1er. Voici ce qui attend les suiveurs de la Ligue 2, ce samedi 21 novembre à 20h00. Une affiche qui se disputait encore en Ligue 1 il y a un an et demi. Désormais, les deux clubs ont un objectif commun : monter dans l’élite à l’issue de la saison 2026-2027.

Un stade très bien rempli pour recevoir l’ASSE

Depuis le début de la saison en Ligue 2, le Stade de Reims affiche une moyenne de 9 823 spectateurs. Pour cette rencontre, le record d’affluence de la saison (10 019 face à Dijon) devrait être logiquement battu.

En effet, toutes les tribunes ont été ouvertes. À l’heure où nous bouclons ces lignes, il ne reste que quelques dizaines de places en vente. Le parcage stéphanois est malheureusement fermé. Cependant, l’ambiance promet ainsi d’être bouillante pour ce Reims – ASSE.

Un arbitre bien connu des deux équipes

Pour arbitrer cette affiche du haut de tableau, Romain Lissorgue sera au sifflet. Il a déjà arbitré à six reprises l’ASSE. Les Verts n’ont connu qu’une seule victoire avec lui, pour deux nuls et trois défaites. De son côté, le Stade de Reims a croisé sa route à sept reprises, pour un bilan d’une victoire, deux nuls et quatre défaites.

Cette rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.

Reims, une équipe qui a perdu en invincibilité ?

Jusqu’à la dernière journée, le Stade de Reims n’avait pas encore perdu en championnat. C’était d’ailleurs la seule équipe invaincue. Mais sur la pelouse de Grenoble, les Rémois se sont inclinés sur le score de 3-2.

Quatrième du championnat, l’adversaire de l’ASSE peut compter sur son attaquant Yaya Fofana, particulièrement en forme. L’actuel meilleur buteur de Ligue 2 a déjà inscrit 10 buts depuis le début de la saison.

Avec 24 réalisations, Reims possède la deuxième meilleure attaque du championnat, juste derrière l’ASSE (25). Défensivement, les Champenois sont un peu plus en difficulté : avec 15 buts concédés, ils occupent la 8e place dans ce domaine. Reims est aussi la deuxième meilleure équipe à domicile avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 0 défaite)… là encore juste derrière les Verts et leur sans-faute (6 victoires).