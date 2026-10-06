Après un rassemblement marqué par les éliminatoires de la CAN, l’Algérie affrontait le Niger en amical. Une dernière sortie internationale qui concernait directement le défenseur stéphanois Sohaib Naïr.

En tête de son groupe de qualification pour la CAN grâce à sa victoire face à la Zambie (3-1) et son nul au Burundi (2-2), l’Algérie concluait sa trêve internationale. Les Fennecs disputaient une rencontre amicale face au Niger. Ce rendez-vous représentait une belle opportunité pour Sohaib Naïr.

Une première sélection très attendue pour le Stéphanois

Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de Guingamp, le joueur de 24 ans s’est vite imposé. Il forme la charnière titulaire des Verts aux côtés de Julien Le Cardinal. Ses performances solides lui ont réouvert les portes de la sélection algérienne.

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Resté sur le banc lors des deux premiers matchs officiels, le Stéphanois espérait fêter sa première cape. Ce test amical contre le Niger offrait le cadre idéal pour le lancer.

Le résumé de la rencontre

En effet, le souhait de Sohaib Naïr a été exaucé, ce mardi 6 octobre. Titularisé d’entrée de match, le défenseur de l’ASSE a évolué à un poste inhabituel de latéral droit au côté d’une charnière formée par Touba et Belaid. Aligné dans un onze où figuraient également l’ancien Vert Aouchiche où encore deux visages bien connus de la Ligue 1, avec Abdelli (OM) dans l’entre-jeu et Kebbal (Paris FC) sur le côté droit de l’attaque, devant Naïr. Resté sur le banc lors des matches de qualifications à la CAN 2027 où l’Algérie a battu la Zambie (3-1) et fait nul contre le Burundi (2-2), le Stéphanois a vécu un premier acte difficile. Face au Niger, 114e nation mondiale, les Fennecs ont rapidement encaissé l’ouverture du score (0-1, 12′) sur une erreur de leur gardien Ramdane avant de voir leur maître à jouer Maza sortir avant la pause (40′).

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Un changement finalement payant puisqu’au retour des vestiaires, l’entrant Belloum égalise pour l’Algérie d’un coup franc sublime dans la lucarne (1-1, 53′). Le dernier moment fort du premier match international de Naïr, remplacé lors d’une large revue d’effectif opérée par Brahim Hemdani à l’heure de jeu (62′).

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Des choix récompensés puisque, dans un deuxième acte bien plus consistant de la part des Fennecs, l’ancien Rennais Bensebaïni mettait les locaux devant sur penalty (2-1, 73′). De quoi offrir un succès difficile mais logique à l’Algérie, 18 tirs et huit cadrés face au Niger, qui n’a frappé que six fois. Et à Sohaib Naïr une victoire pour sa première sélection avec l’équipe A des Fennecs.

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Un retour rapide à l’Étrat pour Naïr afin de préparer Rodez

Cette rencontre amicale vient clore le calendrier international des Algériens. Sohaib Naïr va désormais reprendre la direction du Forez. Il réintégrera le centre sportif de l’Étrat dans les prochaines heures.

Ian Cathro va récupérer son défenseur central en forme. L’ASSE prépare la réception de Rodez en Ligue 2. La fraîcheur physique de Naïr sera un atout précieux pour l’arrière-garde stéphanoise. Rendez-vous le 10 octobre face à Rodez au Stade Geoffroy-Guichard.