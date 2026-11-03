La septième journée de Seconde Ligue a souri aux Stéphanoises ! Victorieuse d’Auxerre (2-0), l’ASSE conforte son fauteuil de leader et profite des faux pas de ses poursuivantes. Le Mans réalise le carton du week-end face à Lille (4-0), tandis que Roubaix-Wervicq est accroché par Grenoble (0-0). Dans le bas du classement, Bourges décroche enfin sa première victoire. Une journée particulièrement favorable aux ambitions des Vertes.

Les Amazones ne ralentissent pas ! Une semaine après leur victoire arrachée à Cannes (1-2), les joueuses de Yannick Chandioux ont dominé l’AJ Auxerre (2-0) au stade Salif-Keita. Inna Hlushchenko a ouvert le score de la tête (22e), avant que Tyler Isgrig ne fasse le break après la pause (56e). Ithaisa Viñoly s’est également illustrée avec plusieurs interventions décisives.

Un quatrième succès consécutif en championnat qui permet à l’ASSE de compter quatorze points en six rencontres, toujours sans la moindre défaite. Avec onze buts inscrits pour seulement trois encaissés, les Vertes possèdent désormais deux longueurs d’avance sur leur nouveau dauphin, Le Mans.

Le Mans impressionne, Lille s’effondre !

C’est la sensation de cette journée ! À domicile, Le Mans a infligé une véritable correction au LOSC (4-0). Les Mancelles effacent ainsi leurs deux derniers matchs nuls contre Cannes (0-0) et Auxerre (2-2). Elles grimpent à la deuxième place avec douze points, à deux longueurs de l’ASSE. Les Sarthoises confirment leur statut de concurrentes sérieuses, quelques jours après avoir également fait tomber les Vertes en Coupe LFFP.

Pour Lille, la chute est brutale. Encore leaders il y a deux semaines, les joueuses de Mathieu Robail concèdent leur première défaite de la saison. Elles reculent à la quatrième place avec dix points en sept rencontres.

Roubaix-Wervicq n’en profite pas davantage. Après avoir écrasé Nice (0-4), le promu a été tenu en échec par Grenoble (0-0). Les Nordistes occupent désormais la troisième place avec onze points, à trois longueurs des Stéphanoises.

Bourges se réveille, Thonon prend de l’air

Dans le bas du tableau, Bourges tient enfin sa première victoire ! Dernières avant cette journée, les Berruyères se sont imposées face à Metz (2-1), réduit à dix. Avec quatre points, elles restent lanterne rouge, mais se rapprochent de Nice.

Les Niçoises ont justement subi un nouveau revers, samedi, sur la pelouse de Thonon Évian (3-1). Inès Belmiliani s’est notamment illustrée avec un doublé. Une victoire importante pour les Haut-Savoyardes, qui remontent à la sixième place avec huit points.

Grenoble compte également huit unités après son nul à Roubaix. Les Iséroises poursuivent leur redressement, tandis que Cannes, exempt cette semaine, conserve sa cinquième place avec le même total.

Lille, un déplacement capital pour l’ASSE !

La prochaine journée réserve un choc particulièrement intéressant. Dimanche 8 novembre à 15h, les Stéphanoises se déplaceront sur la pelouse du LOSC, pour la huitième journée de Seconde Ligue.

Les deux formations abordent ce rendez-vous dans des dynamiques bien différentes. Lille reste sur un nul face à Thonon Évian (1-1), suivi d’une lourde défaite au Mans (4-0). Un coup d’arrêt après un début de saison pourtant prometteur.

De leur côté, les Vertes enchaînent les succès et disposent désormais de quatre points d’avance sur Lille, avec un match en moins. Une situation idéale avant cette confrontation directe entre prétendantes à la montée.

Pour les Amazones, l’objectif sera clair, prolonger leur invincibilité et creuser davantage l’écart sur un concurrent direct. Un nouveau test pour une équipe stéphanoise qui semble avoir pris son rythme de croisière.