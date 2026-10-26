La sixième journée de Seconde Ligue a complètement rebattu les cartes en tête du championnat ! Victorieuse au bout du suspense sur la pelouse de Cannes (1-2), l’ASSE profite des faux pas de Lille et du Mans pour s’emparer de la première place. Mais les Vertes voient également Roubaix-Wervicq revenir à toute vitesse après sa démonstration face à Nice (0-4). Une journée riche en rebondissements qui relance encore davantage la course à la montée.

Il aura fallu attendre les dernières secondes pour voir l’ASSE prendre les commandes du championnat. Après avoir ouvert le score par Louna Belhout-Achi (72e), les Stéphanoises avaient été rejointes par Cannes et Baptysia Doisy (80e). Mais sur un dernier corner, un but contre son camp cannois permet aux Vertes d’arracher la victoire (1-2, 90e).

Un scénario renversant dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Quatre jours après leur défaite face au Mans en Coupe LFFP, les joueuses de Yannick Chandioux ont parfaitement rebondi. Toujours invaincues en championnat, elles totalisent désormais onze points en cinq rencontres, avec trois victoires et deux nuls.

Roubaix impressionne, Lille et Le Mans ralentissent !

La principale menace pour les Vertes vient désormais de Roubaix-Wervicq. Battues par Lille lors de la précédente journée (0-1), les Nordistes ont parfaitement réagi en écrasant l’OGC Nice (0-4). Une démonstration à l’extérieur qui confirme les ambitions du promu. Avec dix points en cinq rencontres et une différence de buts de +8, Roubaix grimpe à la deuxième place. Les Roubaisiennes reviennent à une seule longueur de l’ASSE, avec le même nombre de matchs disputés.

De son côté, Lille n’a pas réussi à confirmer sa victoire dans le derby du Nord. Les Lilloises ont été accrochées à domicile par Thonon Évian (1-1). Un quatrième match nul cette saison qui leur coûte leur fauteuil de leader. Le LOSC recule à la troisième place avec dix points, mais compte déjà une rencontre de plus que les deux premiers.

Autre résultat favorable aux Amazones, Le Mans a également laissé filer des points. En déplacement à Auxerre, les Mancelles ont concédé le nul (2-2), dans une rencontre également marquée par une expulsion dans leurs rangs. Après leur partage des points face à Cannes (0-0), elles enchaînent un deuxième nul en championnat. Le Mans reste quatrième avec neuf points en cinq journées. Un résultat qui permet à l’ASSE de prendre deux longueurs d’avance sur les Mancelles.

Grenoble poursuit sa remontée, Bourges s’enfonce

Dans le bas du classement, Grenoble confirme son réveil ! Après avoir décroché sa première victoire face à Nice (1-0), le GF38 a enchaîné un deuxième succès consécutif en dominant Bourges (1-0). Les Iséroises remontent ainsi à la huitième place avec sept points. Elles rejoignent Auxerre et Metz au classement, ces dernières étant exemptées lors de cette sixième journée.

La situation devient en revanche préoccupante pour Bourges. Toujours à la recherche de son premier succès, le promu reste lanterne rouge avec un seul point en cinq rencontres. De son côté, Nice glisse à la dixième place avec cinq unités, à égalité avec Thonon Évian, mais avec un match disputé de plus.

Auxerre avant Lille : deux rendez-vous pour défendre la première place !

Désormais seules en tête, les Vertes devront rapidement confirmer leur nouvelle position. Dimanche 1er novembre à 15h, elles recevront l’AJ Auxerre au stade Salif-Keita pour la septième journée. Sixièmes avec sept points en six rencontres, les Bourguignonnes restent sur un nul face au Mans (2-2). Après deux défaites consécutives contre Roubaix et Thonon Évian, elles ont donc stoppé leur mauvaise série. Un adversaire dont les Stéphanoises devront se méfier.

Mais le calendrier réserve surtout un choc important dans deux semaines. Le dimanche 8 novembre, l’ASSE se déplacera sur la pelouse du LOSC, troisième du championnat. Deux rencontres qui permettront d’en savoir davantage sur les ambitions stéphanoises. Après avoir longtemps couru derrière les premières places, les Amazones ont désormais pris les commandes. Reste à savoir si elles sauront conserver leur nouveau statut de leader.