La neuvième journée de Seconde Ligue n’a pas bouleversé le podium ! Victorieuse face à Nice (1-0), l’ASSE conserve son fauteuil de leader et poursuit son impressionnante série. Derrière, Le Mans et Roubaix-Wervicq maintiennent la pression avec deux larges succès. Cannes confirme également son retour en forme, tandis que Metz se relance dans le bas du classement. Retour sur une journée importante avant une longue interruption du championnat.

Les Amazones ne s’arrêtent plus ! Une semaine après leur victoire arrachée à Lille (0-1), les joueuses de Yannick Chandioux ont dominé l’OGC Nice (1-0) au stade Salif-Keita.

Tyler Isgrig a rapidement ouvert le score de la tête (15e), sur un centre de Sarah Cambot. Largement dominatrices, les Stéphanoises ont ensuite multiplié les occasions, sans parvenir à faire le break. Jana Žufánková et Ninon Blanchard ont notamment trouvé les montants.

Un manque de réalisme sans conséquence au tableau d’affichage. Avec vingt points en huit rencontres, les Vertes conservent seules la première place. Toujours invaincues, elles signent une sixième victoire consécutive et n’ont encaissé que trois buts depuis le début du championnat.

Le Mans et Roubaix ne lâchent rien !

Derrière l’ASSE, les poursuivants maintiennent la cadence ! Après avoir écrasé Lille (4-0), puis dominé Nice (0-1), Le Mans a poursuivi sa série face à Grenoble (3-0). Une troisième victoire consécutive qui confirme les ambitions mancelles.

Toujours invaincues, les Sarthoises occupent la deuxième place avec dix-huit points, à seulement deux longueurs des Stéphanoises.

Roubaix-Wervicq a également frappé fort ! Déjà victorieuses contre Bourges (3-0), les Nordistes ont infligé le même score à Thonon Évian (0-3). Un succès important face à une formation qui restait sur deux victoires consécutives.

Avec dix-sept points, les Roubaisiennes complètent le podium. Elles possèdent surtout la meilleure différence de buts du championnat (+14), devant l’ASSE (+10). Une efficacité offensive qui confirme leur statut de prétendantes à la montée.

Cannes revient, Metz se donne de l’air !

Derrière ce trio, Cannes poursuit sa remontée ! Une semaine après son succès spectaculaire contre Metz (3-2), la formation azuréenne s’est imposée sur la pelouse de Bourges (0-1). Une deuxième victoire consécutive qui lui permet d’atteindre quatorze points. Les Cannoises confortent ainsi leur quatrième place et reviennent à trois longueurs de Roubaix.

À l’inverse, Thonon Évian marque le pas après sa lourde défaite. Les Haut-Savoyardes restent cinquièmes avec onze points, devant Lille, exempt cette semaine et bloqué à dix unités.

Dans le bas du tableau, Metz réalise une belle opération face à Auxerre (2-1). Les Messines mettent fin à une série de deux défaites consécutives et rejoignent Lille avec dix points. Les Bourguignonnes, réduites à dix, restent bloquées à sept unités.

Enfin, Nice enchaîne une cinquième défaite consécutive et conserve sa dixième place avec cinq points. Bourges reste lanterne rouge avec quatre unités, malgré sa première victoire obtenue début novembre.

Grenoble, prochain adversaire des Vertes !

Il faudra désormais patienter avant de retrouver la Seconde Ligue ! Le dimanche 20 décembre, les Stéphanoises se déplaceront à Grenoble pour la dixième journée.

Les Iséroises traversent une période compliquée. Après un nul contre Roubaix (0-0), elles ont chuté face à Thonon Évian (0-1), puis au Mans (3-0). Trois rencontres sans victoire qui les laissent à la septième place, avec huit points en neuf matchs.

D’ici là, les Vertes auront d’autres échéances. Elles feront leur entrée en Coupe de France face à Guéret, le 22 novembre, avant de retrouver Le Havre en Coupe LFFP, le 9 décembre.

Une parenthèse dans le championnat, mais pas dans les ambitions stéphanoises. Avec six victoires consécutives, l’ASSE abordera cette période en tête, tout en sachant que ses poursuivants restent à l’affût.