La cinquième journée de Seconde Ligue a complètement rebattu les cartes en tête du classement. Victorieuse du FC Metz (2-0), l’ASSE grimpe à la deuxième place et profite des faux pas de plusieurs concurrents directs. Lille s’empare des commandes après avoir fait tomber Roubaix-Wervicq (0-1), tandis que Le Mans et Cannes se neutralisent. Une excellente opération pour les Stéphanoises, désormais à un point du leader avec un match en moins.

Il y a encore deux semaines, les Vertes occupaient la septième place du championnat. Exemptées lors de la quatrième journée, elles avaient vu plusieurs adversaires prendre leurs distances. La situation a bien changé. Après leur large succès à Bourges (0-3), les joueuses de Yannick Chandioux ont confirmé face à Metz.

Grâce à des réalisations de Tyler Isgrig et Louna Belhout-Achi, l’ASSE s’est imposée (2-0). Un succès qui permet aux Stéphanoises de rester invaincues et de totaliser huit points en quatre rencontres. Provisoirement leaders samedi soir, les Amazones ont finalement terminé la journée à la deuxième place.

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Lille fait tomber Roubaix et prend les commandes !

Le choc du week-end se déroulait dans le Nord. Leader avant cette journée, Roubaix-Wervicq recevait un LOSC toujours invaincu, mais freiné par trois matchs nuls en quatre rencontres. Cette fois, les Lilloises ont fait la différence ! Grâce à une réalisation de Chloé Neller, Lille s’impose sur la plus petite des marges (0-1). Une victoire précieuse qui permet au LOSC de prendre la tête avec neuf points. Les Nordistes comptent toutefois une rencontre de plus que l’ASSE.

Pour Roubaix, c’est un premier revers en championnat. Le promu avait pourtant impressionné lors des précédentes journées, notamment en écrasant Cannes (5-1) avant de s’imposer à Auxerre (0-1). Bloquées à sept points, les Roubaisiennes voient plusieurs équipes leur passer devant.

Autre rencontre importante dans le haut du classement, Le Mans et Cannes n’ont pas réussi à se départager (0-0). Un résultat qui n’arrange véritablement aucune des deux formations. Les Mancelles rejoignent l’ASSE avec huit points en quatre matchs, mais restent derrière à la différence de buts. Cannes possède également huit unités, avec une rencontre supplémentaire.

Grenoble et Thonon débloquent enfin leur compteur !

Dans le bas du classement, Grenoble a décroché son premier succès de la saison. Après avoir arraché le nul à Lille lors de la précédente journée (1-1), les Iséroises ont dominé Nice (1-0). Elsa Domenjoud a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty.

Même soulagement pour Thonon Évian. Toujours à la recherche d’une première victoire, les Haut-Savoyardes ont pris le meilleur sur Auxerre (1-0). Elles reviennent ainsi à quatre points, tandis que l’AJA enchaîne une deuxième défaite consécutive.

Enfin, Bourges était exempté ce week-end. Le promu reste lanterne rouge avec un seul point en quatre rencontres.

Le Mans avant Cannes : deux rendez-vous importants pour l’ASSE

Avant de retrouver le championnat, les Vertes ont rendez-vous avec Le Mans mercredi 21 octobre à 15h, au stade Salif-Keita, en Coupe LFFP. Une affiche qui rappelle forcément des regrets aux Stéphanoises. Lors de la deuxième journée de championnat, les Mancelles avaient arraché le nul (1-1) dans les dernières minutes. Depuis, les deux équipes sont restées invaincues en Seconde Ligue. L’ASSE tentera de prolonger son parcours parfait en Coupe LFFP, après ses succès face à Roubaix-Wervicq (4-2) et Nantes (2-0).

Mais le prochain déplacement en championnat s’annonce tout aussi intéressant. Dimanche 25 octobre, les Amazones se rendront sur la pelouse de l’AS Cannes, pour la sixième journée. Promues cette saison, les Cannoises ont connu un début d’exercice particulièrement mouvementé. Après un nul à Nice (1-1), elles avaient impressionné en écrasant Grenoble (5-1). Lynda Bendris s’était notamment illustrée avec un triplé. Mais la lourde défaite à Roubaix (5-1) avait rapidement calmé les ardeurs azuréennes.

Depuis, Cannes s’est relancé face à Thonon (1-0), avant de partager les points au Mans (0-0). Avec huit points en cinq journées, les joueuses de Steven Paulle restent pleinement dans la course aux premières places.

Ce déplacement constituera donc un nouveau test pour l’ASSE. Invaincues depuis le début de saison, les Vertes auront l’occasion de prendre leurs distances avec un concurrent direct. Et pourquoi pas de reprendre les commandes du championnat ?