Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a rendu ses verdicts suite aux dernières rencontres disputées avant la trêve. Si les pelouses de l’élite ont fait preuve d’une exemplarité totale en évitant le moindre carton rouge, les championnats de Ligue 2 ont en revanche été secoués par plusieurs exclusions.

En Ligue 1, aucun carton rouge n’est à signaler sur l’ensemble des pelouses de l’Hexagone ce week-end. Seul l’adjoint de Will Still a été sanctionné avec Auxerre.

La situation a en revanche été bien différente en Ligue 2, où quatre cartons rouges ont été distribués lors d’un week-end particulièrement animé. Du côté de l’AS Nancy-Lorraine, Tacafred a été expulsé lors de la réception de Sochaux. Un coup dur temporaire qui n’a toutefois pas empêché l’ASNL de faire preuve de caractère pour s’imposer finalement sur la plus petite des marges (1-0) et de s’emparer de la deuxième place.

Dans le même temps, Annecy s’est déplacé sur la pelouse de Boulogne avec des fortunes diverses, marquées par l’expulsion de Do Marcolino survenue juste avant le troisième but encaissé par les siens.

Enfin, l’affiche entre Pau et Nantes a offert deux expulsions. Anthony Briançon, l’ancien capitaine de l’ASSE, a tout d’abord été expulsé, rapidement suivi par Doucouré qui a à son tour laissé les Canaris à dix. Ces faits de jeu sont intervenus alors que Nantes menait déjà confortablement par deux buts d’avance, une avance conservée malgré l’infériorité numérique des deux côtés.

La commission de discipline de la LFP s’est penchée en détail sur ces quatre dossiers pour statuer sur la durée des suspensions des joueurs concernés.

Les décisions de la LFP de ce jeudi

Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :

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Réunie le 12 novembre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :