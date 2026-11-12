Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a rendu ses verdicts suite aux dernières rencontres disputées avant la trêve. Si les pelouses de l’élite ont fait preuve d’une exemplarité totale en évitant le moindre carton rouge, les championnats de Ligue 2 ont en revanche été secoués par plusieurs exclusions.
En Ligue 1, aucun carton rouge n’est à signaler sur l’ensemble des pelouses de l’Hexagone ce week-end. Seul l’adjoint de Will Still a été sanctionné avec Auxerre.
La situation a en revanche été bien différente en Ligue 2, où quatre cartons rouges ont été distribués lors d’un week-end particulièrement animé. Du côté de l’AS Nancy-Lorraine, Tacafred a été expulsé lors de la réception de Sochaux. Un coup dur temporaire qui n’a toutefois pas empêché l’ASNL de faire preuve de caractère pour s’imposer finalement sur la plus petite des marges (1-0) et de s’emparer de la deuxième place.
Dans le même temps, Annecy s’est déplacé sur la pelouse de Boulogne avec des fortunes diverses, marquées par l’expulsion de Do Marcolino survenue juste avant le troisième but encaissé par les siens.
Enfin, l’affiche entre Pau et Nantes a offert deux expulsions. Anthony Briançon, l’ancien capitaine de l’ASSE, a tout d’abord été expulsé, rapidement suivi par Doucouré qui a à son tour laissé les Canaris à dix. Ces faits de jeu sont intervenus alors que Nantes menait déjà confortablement par deux buts d’avance, une avance conservée malgré l’infériorité numérique des deux côtés.
La commission de discipline de la LFP s’est penchée en détail sur ces quatre dossiers pour statuer sur la durée des suspensions des joueurs concernés.
Les décisions de la LFP de ce jeudi
Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :
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Réunie le 12 novembre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
RETRAITS DE CARTON
LIGUE 2 BKT
12ème journée de
Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Nantes du samedi 7 novembre
2026.
Exclusion de M. Anthony BABIKIAN, Entraîneur des gardiens du Pau FC.
Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge.
EXCLUSIONS
LIGUE 1 McDONALD’S
10ème journée de
Ligue 1 McDonald’s : AJ Auxerre – Paris FC du samedi 7 novembre
2026.
Exclusion de M. Nicolas STILL, Entraîneur adjoint de l’AJ Auxerre.
Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.
LIGUE 2 BKT
Un match de suspension ferme
Anthony BRIANCON (Pau FC)
Enzo TACAFRED (AS Nancy-Lorraine)
Deux matchs de suspension ferme
Arsène DO MARCOLINO (FC Annecy)
Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis
Fode DOUCOURE (FC Nantes)
12ème journée de
Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – Stade de Reims du vendredi 6
novembre 2026.
Exclusion de M. Armand ZELISKO, directeur performance L2 de Grenoble Foot 38.
Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.
12ème journée de
Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Nantes du samedi 7 novembre
2026.
Exclusion de M. Ibrahim RACHIDI, Entraîneur adjoint du FC Nantes.
Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.
Exclusion de M. Luis DE SOUSA, Directeur Sportif du Pau FC.
Après lecture du rapport de l’arbitre et au regard des éléments du dossier, la commission a décidé de mettre le dossier en délibéré au 18 novembre 2026.
Dans l’attente de la décision définitive, le match ferme automatique consécutif à l’exclusion s’applique immédiatement.
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 novembre 2026.
Nehemiah FERNANDEZ (AS Nancy-Lorraine)
POLICE DES TERRAINS
LIGUE 1 McDONALD’S
9ème journée de
Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Toulouse FC du
dimanche 1 novembre 2026.
Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.
Fermeture partielle pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Sud du CEPAC Vélodrome.
La sanction prend effet immédiatement. »