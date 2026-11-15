L’ASSE retrouvait la Coupe de France ce dimanche après-midi à l’occasion du 7ᵉ tour. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse d’Annecy face à Rumilly/Vallières. Leur premier adversaire n’était pas à prendre à la légère. Retrouvez au micro de ASSE TV les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2 à 1 pour les Verts.

Nicolas Garby (Joueur de Rumilly/Vallières) : « Franchement, je suis fier de l’équipe. Je pense qu’on a répondu présent. C’était un match de haut niveau, parce que je crois qu’il n’y a pas que nous qui avons fini avec des crampes : eux aussi. On a mis l’intensité qu’il fallait. Maintenant, on a été punis en deux minutes. C’est ce qui fait un peu mal, parce que je pense qu’on aurait pu marquer plus tôt dans le match. Mais c’est la Coupe, c’est comme ça.

Sur l’égalisation, je crois qu’il y a eu une incompréhension avec l’arbitre. Il nous laisse à dix, il n’accepte pas le changement. Il nous fait sortir un joueur et on se retrouve donc à dix sur cette action. Je ne sais pas, il y a eu une incompréhension. C’est un peu dommage, parce qu’on sait que le football se joue sur des détails, surtout dans des matchs comme celui-ci. Et là, on l’a payé cash.

Je pense qu’on a rendu fiers nos dirigeants et notre public. Ils ont vu un bon match de football. Ils ont vu qu’on avait les armes pour répondre à une équipe qui figure dans le haut du classement de Ligue 2. Maintenant, il faut s’en servir pour la suite. Un championnat nous attend. On a un gros match dès la semaine prochaine contre Nîmes, le premier. Il faut construire notre histoire. Ça continue.

Revenir ici, au Parc des Sports, fait forcément remonter des souvenirs. J’y ai joué pendant douze ans. Je suis content d’avoir pu affronter Saint-Étienne ici, au septième tour, dans un stade plein. C’est ça, le football. Je pense que la Haute-Savoie est contente. Pour le club de Rumilly, c’est magnifique. J’espère qu’il y aura d’autres rendez-vous comme celui-ci. »

Bernauer (ASSE) : « Je pense qu’il n’y a pas de quoi faire les fiers »

Maxime Bernauer (Joueur de l’ASSE) : « On a fait le boulot, difficilement. Je pense qu’il n’y a pas de quoi faire les fiers. Le plus important, c’est de passer. On va pouvoir remettre les pieds et les têtes à l’endroit, parce qu’on n’a pas abordé ce match comme il le fallait. On se l’est rendu difficile. On savait que c’était une bonne équipe. Attention, on n’a pas manqué d’humilité, mais on sait que ces matchs-là sont toujours compliqués.

On ne s’est pas facilité la tâche. Heureusement qu’on a un peu réagi en deuxième mi-temps et qu’on a fait le minimum. Aujourd’hui, c’est le minimum. Il n’y a pas de quoi fanfaronner. Bravo à Rumilly : c’était un match vraiment compliqué pour nous. Ils ont mis des choses en place. Je pense que, dans le jeu, ils ont été meilleurs que nous. Il n’y a pas de question là-dessus. Maintenant, on a fait le plus important. On va se remettre au boulot et se concentrer sur le championnat.

Le coach a vu que ça ne fonctionnait pas forcément en première mi-temps. Lui aussi est obligé de changer les choses en fonction de ce qu’il observe. C’était à nous de monter le curseur. Je ne suis pas sûr que ce soit le changement de système qui ait fait la différence, mais plutôt les attitudes.

En première mi-temps, on n’a pas le droit de se faire bouffer dans les duels comme ça. Dans ces matchs-là, c’est toujours pareil : il faut se mettre au même niveau physique que l’adversaire. Ce ne sont pas des plots, il y a de bons joueurs en face. J’en ai croisé certains il y a quelques années : c’étaient de bons joueurs et ils le sont toujours.

Si on leur laisse du temps, surtout dans un match comme celui-ci, qui est le match de l’année pour eux, ça devient compliqué. On sait que si on ne met pas le maximum d’intensité dans les duels et dans les courses, on s’expose à ce genre de rencontre. C’était le cas aujourd’hui.

On peut s’estimer heureux d’avoir fait le minimum, mais il va falloir apprendre de ce match, parce que ça aurait très bien pu se terminer aux tirs au but, voire par une défaite. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, mais on est contents d’être qualifiés. »