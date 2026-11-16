GFA Rumilly Vallières – ASSE
Les Verts sont laborieusement venus à bout de Rumilly-Vallières ce dimanche. Une rencontre poussive qui n'a pas plu au coach Cathro. Après cette victoire par 2 buts à 1, retrouvez les notes de la rédaction de Peuple Vert.
Ben OldMilieu
La composition de l’ASSE
Les notes et les analyses
Lucas Lavallée
Une rencontre sans grosse faute, mais avec quelques frayeurs. Il a capté les tentatives accessibles et bénéficié de l’aide de son poteau sur la frappe de Martin-Pichon. Éliminé par Saïd sur l’ouverture du score, il ne pouvait pas empêcher le ballon de revenir sur Kasia.
Nathan Kasia Nkondo
Une rencontre compliquée face à des attaquants mobiles. Saïd lui a posé des problèmes, mais le jeune défenseur a poursuivi ses efforts. Malheureux sur le but contre son camp après le poteau adverse, il ne doit pas porter seul la responsabilité d’une action mal négociée collectivement. Une tête sur corner au retour des vestiaires.
Julien Le Cardinal
Entré à la pause à la place de Depalle, il n’a pas immédiatement stabilisé la défense. Sa glissade dans la surface a offert une occasion à Saïd, heureusement mal exploitée. Son apport n’a pas suffi à éviter les flottements du début de seconde période.
Chico Lamba
Un contre important devant Saïd en première période, mais aussi une intervention manquée à l’origine de l’ouverture du score. Son renvoi de la tête a permis à l’attaquant de partir défier Lavallée. Une prestation irrégulière, conclue par un avertissement après une faute sur Mbemba.
Ben Old
Le joueur qui a fait basculer la rencontre. Après avoir cherché des solutions sans toujours les trouver, il a égalisé d’une frappe puissante du droit, puis déposé son centre sur la tête de Ferreira. Deux actions décisives en deux minutes pour sortir les Verts d’une situation dangereuse. L’efficacité qui manquait jusque-là.
Maxime Bernauer
Il a participé à une première période trop peu rythmée pour désorganiser Rumilly. Plus précieux sur certaines interventions défensives, notamment devant Martin-Pichon dans la surface, il a contribué à limiter les dégâts. Une prestation appliquée par séquences, sans véritable maîtrise collective.
Valentin Depalle
Un contexte difficile pour se montrer. Dans une équipe qui peinait à accélérer et à connecter ses lignes, il n’a pas suffisamment pesé sur la construction. Remplacé à la pause par Le Cardinal, au moment où Cathro cherchait une autre organisation.
Mahmoud Jaber
Il a tenté d’impulser du mouvement et signé la première frappe cadrée stéphanoise, captée par Baume. Ses intentions n’ont toutefois pas toujours été accompagnées de la précision nécessaire. Une prestation sans éclat, avant sa sortie à la 77e minute pour Étienne Mendy.
João Ferreira
Son appel au second poteau et sa tête victorieuse ont récompensé sa projection dans la surface. Un geste décisif pour donner l’avantage aux Verts sur le centre d’Old. Dans un match longtemps pauvre offensivement, il a su apparaître au bon endroit au moment essentiel.
Joshua Duffus
Une occasion de marquer des points insuffisamment exploitée. Peu trouvé dans des positions dangereuses, il n’a pas réussi à devenir un véritable point d’appui pour ses partenaires. Sa frappe non cadrée avant la pause reste sa principale situation. Trop peu de poids dans les derniers mètres.
Thierno Ballo
Quelques accélérations et une volonté de combiner, mais trop peu de justesse à l’approche du but. Son centre après un bon travail d’Old n’a trouvé personne. Il a ensuite perdu son face-à-face avec Baume, même si le ballon repoussé a permis l’égalisation. Impliqué, mais insuffisamment efficace.
Ian Cathro
Son équipe remaniée a longtemps manqué de rythme et de repères. Le changement d’organisation a d’abord ouvert des espaces à Rumilly, avant que ses ajustements et l’entrée de Breum ne contribuent au réveil stéphanois. La qualification est acquise, mais il a dû solliciter deux cadres qu’il souhaitait préserver pour sortir du piège.