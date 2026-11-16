PVLes notes de la rédaction
Après-match · Coupe de France

GFA Rumilly Vallières – ASSE

Les Verts sont laborieusement venus à bout de Rumilly-Vallières ce dimanche. Une rencontre poussive qui n'a pas plu au coach Cathro. Après cette victoire par 2 buts à 1, retrouvez les notes de la rédaction de Peuple Vert.

7ème tour 1-2 15 novembre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert

Ben Old

Milieu
Note PV6/10
Le joueur qui a fait basculer la rencontre. Après avoir cherché des solutions sans toujours les trouver, il a égalisé d’une frappe puissante du droit, puis déposé son centre sur la tête de Ferreira. Deux actions…
Le onze aligné

La composition de l’ASSE

Composition · 3-5-2
3
Joshua Duffus
4
Thierno Ballo
6
Ben Old
5
Maxime Bernauer
4
Valentin Depalle
5
Mahmoud Jaber
6
João Ferreira
5
Nathan Kasia Nkondo
5
Julien Le Cardinal
5
Chico Lamba
5
Lucas Lavallée
Joueur par joueur

Les notes et les analyses

Gardien

Lucas Lavallée

Note5/10

Une rencontre sans grosse faute, mais avec quelques frayeurs. Il a capté les tentatives accessibles et bénéficié de l’aide de son poteau sur la frappe de Martin-Pichon. Éliminé par Saïd sur l’ouverture du score, il ne pouvait pas empêcher le ballon de revenir sur Kasia.

Défenseur

Nathan Kasia Nkondo

Note5/10

Une rencontre compliquée face à des attaquants mobiles. Saïd lui a posé des problèmes, mais le jeune défenseur a poursuivi ses efforts. Malheureux sur le but contre son camp après le poteau adverse, il ne doit pas porter seul la responsabilité d’une action mal négociée collectivement. Une tête sur corner au retour des vestiaires.

Défenseur

Julien Le Cardinal

Note5/10

Entré à la pause à la place de Depalle, il n’a pas immédiatement stabilisé la défense. Sa glissade dans la surface a offert une occasion à Saïd, heureusement mal exploitée. Son apport n’a pas suffi à éviter les flottements du début de seconde période.

Défenseur

Chico Lamba

Note5/10

Un contre important devant Saïd en première période, mais aussi une intervention manquée à l’origine de l’ouverture du score. Son renvoi de la tête a permis à l’attaquant de partir défier Lavallée. Une prestation irrégulière, conclue par un avertissement après une faute sur Mbemba.

★ Homme du matchMilieu

Ben Old

Note6/10

Le joueur qui a fait basculer la rencontre. Après avoir cherché des solutions sans toujours les trouver, il a égalisé d’une frappe puissante du droit, puis déposé son centre sur la tête de Ferreira. Deux actions décisives en deux minutes pour sortir les Verts d’une situation dangereuse. L’efficacité qui manquait jusque-là.

Milieu

Maxime Bernauer

Note5/10

Il a participé à une première période trop peu rythmée pour désorganiser Rumilly. Plus précieux sur certaines interventions défensives, notamment devant Martin-Pichon dans la surface, il a contribué à limiter les dégâts. Une prestation appliquée par séquences, sans véritable maîtrise collective.

Milieu

Valentin Depalle

Note4/10

Un contexte difficile pour se montrer. Dans une équipe qui peinait à accélérer et à connecter ses lignes, il n’a pas suffisamment pesé sur la construction. Remplacé à la pause par Le Cardinal, au moment où Cathro cherchait une autre organisation.

Milieu

Mahmoud Jaber

Note5/10

Il a tenté d’impulser du mouvement et signé la première frappe cadrée stéphanoise, captée par Baume. Ses intentions n’ont toutefois pas toujours été accompagnées de la précision nécessaire. Une prestation sans éclat, avant sa sortie à la 77e minute pour Étienne Mendy.

Milieu

João Ferreira

Note6/10

Son appel au second poteau et sa tête victorieuse ont récompensé sa projection dans la surface. Un geste décisif pour donner l’avantage aux Verts sur le centre d’Old. Dans un match longtemps pauvre offensivement, il a su apparaître au bon endroit au moment essentiel.

Attaquant

Joshua Duffus

Note3/10

Une occasion de marquer des points insuffisamment exploitée. Peu trouvé dans des positions dangereuses, il n’a pas réussi à devenir un véritable point d’appui pour ses partenaires. Sa frappe non cadrée avant la pause reste sa principale situation. Trop peu de poids dans les derniers mètres.

Attaquant

Thierno Ballo

Note4/10

Quelques accélérations et une volonté de combiner, mais trop peu de justesse à l’approche du but. Son centre après un bon travail d’Old n’a trouvé personne. Il a ensuite perdu son face-à-face avec Baume, même si le ballon repoussé a permis l’égalisation. Impliqué, mais insuffisamment efficace.

Le coach

Ian Cathro

Note5/10

Son équipe remaniée a longtemps manqué de rythme et de repères. Le changement d’organisation a d’abord ouvert des espaces à Rumilly, avant que ses ajustements et l’entrée de Breum ne contribuent au réveil stéphanois. La qualification est acquise, mais il a dû solliciter deux cadres qu’il souhaitait préserver pour sortir du piège.

Le baromètre PV

Classement général des Verts

Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
13matchs
1
Jakob Breum8 matchs · ★ 4
6,5/10
2
Irvin Cardona12 matchs · ★ 4
6,4/10
3
Augustine Boakye12 matchs · ★ 3
6,2/10
4
Kévin Pedro12 matchs
5,9/10
5
Áron Csongvai12 matchs · ★ 1
5,8/10
6
Maxime Bernauer13 matchs
5,8/10
7
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
8
Sohaib Naïr10 matchs
5,6/10
9
Gautier Larsonneur8 matchs
5,5/10
10
Julien Le Cardinal11 matchs
5,5/10
11
João Ferreira7 matchs
5,4/10
12
Thierno Ballo12 matchs
5,3/10
13
Zuriko Davitashvili6 matchs
5,3/10
14
Ben Old7 matchs · ★ 1
5,1/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 5 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.