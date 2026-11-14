L’ASSE fera son entrée en Coupe de France dimanche avec une équipe très différente de celle alignée en championnat. Après les dernières nouvelles données par Ian Cathro, plusieurs choix restent ouverts. À vous de composer le onze capable de ramener la qualification d’Annecy !

Cette fois, il faudra faire davantage que quelques ajustements. Pour affronter Rumilly-Vallières dimanche 15 novembre à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy, Ian Cathro sera privé d’une grande partie de ses titulaires habituels.

Les internationaux ont rejoint leurs sélections et les blessés ne sont pas encore disponibles. La conférence de presse de ce vendredi a même ajouté un nom à la liste des absents. De quoi ouvrir des places, mais aussi compliquer la construction de l’équipe.

Dhaoui forfait, les solutions se réduisent au milieu

Elyes Dhaoui pouvait espérer profiter de cette rencontre pour gagner du temps de jeu. Il devra finalement patienter. Dans son point sur l’effectif avant Rumilly–ASSE, Ian Cathro a annoncé son forfait après une coupure subie à l’entraînement jeudi. Le milieu doit attendre la cicatrisation pour reprendre.

Gautier Larsonneur, Tamar Svetlin et Paul Eymard restent également indisponibles. À ces absences s’ajoutent celles des dix joueurs retenus en sélection : Mamour Ndiaye, Kévin Pedro, Sohaib Naïr, Áron Csongvai, Augustine Boakye, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Nadir El Jamali, Adam Baallal et Marten-Chris Paalberg.

L’entrejeu et l’attaque seront donc particulièrement remaniés. Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Jakob Breum et Thierno Ballo font partie des solutions sur lesquelles Cathro peut s’appuyer. Reste à trouver la bonne association.

Des cadres pour accompagner les nouveaux visages de l’ASSE

Dans les buts, Lucas Lavallée apparaît comme le candidat naturel pour remplacer les deux gardiens habituellement utilisés. Devant lui, João Ferreira, Julien Le Cardinal, Chico Lamba et Ben Old offrent la possibilité de conserver une défense expérimentée.

Faut-il maintenir cette base ou donner une occasion à Nathan Kasia ou Tom Teillol ? La même question se pose devant. Joshua Duffus peut espérer davantage de minutes, tandis que Lamine Sonko frappe à la porte après ses performances avec la réserve.

Plusieurs joueurs ont participé aux séances des professionnels cette semaine, parmi les onze jeunes identifiés à l’entraînement. Leur présence ne garantit pas une convocation, mais elle donne un aperçu des possibilités étudiées par le staff.

À vous de trouver le bon équilibre entre les habitudes du groupe et l’envie de découvrir de nouvelles têtes.

Composez votre onze pour aller chercher la qualification

En face, Rumilly vient de s’imposer 4-2 à Saint-Priest, après une victoire 5-0 contre Istres. Les Haut-Savoyards abordent donc cette affiche avec de la confiance et des arguments offensifs. L’ASSE devra présenter une équipe prête à répondre dès le coup d’envoi.

Qui associer à Bernauer au milieu ? Où utiliser Ballo ? Faut-il lancer Sonko d’entrée aux côtés de Duffus ? Et quelle place accorder aux jeunes dans cette équipe ?

Prenez les commandes : choisissez votre système et vos onze titulaires pour Rumilly–ASSE !

PV Le onze des supporters Fais ta compo de l’ASSE Compose ton onze pour GFA Rumilly Vallières – ASSE et participe au choix des supporters. Votes ouverts jusqu’au dimanche 15 novembre 2026 à 13h00 Ton onze 0 /11 Système 4-3-3 4-2-3-1 4-4-2 4-1-4-1 4-2-2-2 3-4-3 3-4-2-1 3-5-2 5-3-2 Recommencer Composition · 4-3-3 Glisse ou clique sur un joueur PV Ton onze prend forme Il reste 11 joueurs à choisir. Partager ma compo Participe au XI des supporters Ta validation est anonyme. Tu peux modifier ton choix jusqu’à la clôture. Valider ma compo Effectif de l’ASSE Choisis tes joueurs Équipe 1 0 G 0 D 0 M 0 A 0 Réserve 0 Aucun joueur ne correspond à ta recherche. Un joueur déjà placé peut être sélectionné pour permuter deux postes.