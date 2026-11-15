Avant l’entrée en Coupe de France de l’ASSE, les lecteurs de Peuple-Vert ont composé leur équipe pour affronter Rumilly-Vallières. Les absences imposent de nombreux changements, mais certains choix se dégagent nettement. Avec notamment une place réservée à un nouveau buteur dans l’attaque stéphanoise.

Il faudra découvrir une autre équipe des Verts ce dimanche à Annecy. Sans ses internationaux et avec plusieurs joueurs blessés, Ian Cathro doit revoir ses associations pour aller chercher la qualification au huitième tour de Coupe de France.

Les supporters ont, eux, tranché. Le 4-3-3 arrive en tête avec 61,5 % des choix, devant le 4-2-2-2 habituellement utilisé par le technicien écossais, retenu dans 25,2 % des compositions. Une préférence qui permet d’associer trois milieux et de lancer un nouveau visage devant.

Sonko accompagne Duffus et Ballo

C’est l’un des choix les plus intéressants de ce onze : Lamine Sonko figure dans 72,6 % des compositions. L’attaquant de la réserve obtient une place à droite, aux côtés de Joshua Duffus dans l’axe et de Thierno Ballo à gauche.

Après ses dernières performances, dont son doublé décisif au Cannet-Rocheville, Sonko a visiblement donné envie aux supporters de le découvrir avec les professionnels. Cette rencontre de Coupe pourrait lui offrir l’occasion de se montrer.

Duffus bénéficie d’un soutien encore plus net : 95,6 % des compositions le placent dans l’équipe de départ. En l’absence de plusieurs attaquants habituellement utilisés, les lecteurs souhaitent lui donner davantage de temps pour s’exprimer. Ballo complète le trio avec 87,4 %.

Jaber et Breum presque incontournables

Au milieu, deux noms font largement consensus. Jakob Breum et Mahmoud Jaber recueillent chacun 97 % des choix. Le premier doit apporter sa créativité, tandis que les supporters souhaitent voir le second débuter après ses entrées en championnat.

Maxime Bernauer complète l’entrejeu avec 80 %. Les lecteurs ont donc privilégié une association qui conserve de l’expérience autour de Jaber, dans une équipe déjà contrainte de changer plusieurs repères.

Le forfait d’Elyes Dhaoui annoncé par Cathro a également réduit les possibilités au milieu.

Une défense expérimentée devant Lavallée

Les supporters n’ont pas choisi de bouleverser toutes les lignes. Devant Lucas Lavallée, retenu à 98,5 %, ils alignent João Ferreira à droite, Julien Le Cardinal et Chico Lamba dans l’axe, puis Ben Old à gauche.

Ferreira atteint 95,6 %, Le Cardinal 94,1 %, Lamba 92,6 % et Old 88,1 %. Cette défense réunit ainsi quatre joueurs déjà utilisés en Ligue 2 cette saison.

Entre une arrière-garde expérimentée, un milieu articulé autour de Breum et une attaque qui accueille Sonko, le onze des lecteurs mêle continuité et découverte. Reste à connaître les choix de Cathro pour cette première rencontre de Coupe de France.

Le onze choisi : Lavallée — Ferreira, Le Cardinal, Lamba, Old — Bernauer, Jaber, Breum — Sonko, Duffus, Ballo.