Le déplacement des supporters stéphanois à Reims prend une nouvelle tournure à quelques heures du coup d’envoi. Si le Conseil d’État a rejeté le recours contre l’interdiction, une précision de sa décision nourrit les espoirs de l’Association nationale des supporters. Le bras de fer avec les autorités se poursuit ce samedi.

Les Verts joueront-ils vraiment sans leurs supporters à Auguste-Delaune ? Alors que Reims et l’ASSE doivent s’affronter ce samedi soir à 20 heures pour la treizième journée de Ligue 2, l’incertitude demeure autour de la présence du public stéphanois. Un millier de supporters avaient prévu de rejoindre la Marne avant qu’un arrêté ministériel ne vienne contrarier leurs projets.

Le recours déposé devant le Conseil d’État n’a pas permis de suspendre cette interdiction. Mais les motivations du rejet contiennent un passage sur lequel l’Association nationale des supporters (ANS) entend désormais s’appuyer. Au cœur du désaccord : la distinction entre l’interdiction de déplacement, les restrictions sur la voie publique et l’accès au stade.

Le Conseil d’État rejette le recours, mais précise la portée des arrêtés

Saisi en urgence, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension présentée par l’ANS et plusieurs associations stéphanoises. L’interdiction n’a donc pas été annulée ni suspendue. Les mesures prises pour cette rencontre restent en vigueur.

Pour autant, le raisonnement du juge ne se limite pas à ce rejet. Comme le rapporte L’Équipe, il précise que les dispositions visant les personnes se présentant comme supporters de l’ASSE « n’interdisent pas à ces personnes, comme l’a indiqué le ministre lors de l’audience, d’accéder au stade et de s’y présenter, alors, comme supporter ».

Cette formulation est au centre des échanges. L’ANS considère qu’elle laisse une possibilité aux supporters de rejoindre l’enceinte rémoise sans manifester leur appartenance au club pendant le trajet, avant d’afficher leurs couleurs une fois arrivés au stade.

Il ne s’agit donc pas d’une autorisation générale de déplacement. C’est précisément la portée concrète de cette distinction qui oppose désormais l’association aux autorités.

La préfecture maintient une ligne ferme

Vendredi soir, la préfecture de la Marne a rappelé publiquement sa position. Dans un message diffusé sur X, elle a insisté sur le maintien de l’interdiction après le rejet du référé.

Le préfet rappelle ainsi que les déplacements individuels ou collectifs, par tout moyen, de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme telles sont interdits entre les communes de la Loire et Reims ce samedi 21 novembre, de minuit à minuit.

Le message annonce également la mobilisation des forces de l’ordre pour faire respecter cette mesure. Du côté préfectoral, le rejet du recours confirme donc le maintien du dispositif annoncé avant la rencontre.

Du côté de l’ANS, c’est la précision concernant l’accès au stade qui retient l’attention. Les deux parties s’appuient ainsi sur une même décision, tout en mettant en avant des éléments différents pour expliquer ce qui peut se passer ce samedi.

L’ANS poursuit ses démarches pour les autocars

Selon les informations de L’Équipe, les supporters stéphanois auraient toujours l’intention de se rendre sur place. L’ANS défend leur possibilité de rejoindre Auguste-Delaune sans signe apparent du club pendant le déplacement, puis de se présenter comme supporters à l’intérieur du stade.

L’association aurait engagé de nouveaux recours devant le Conseil d’État et le tribunal administratif. L’objectif annoncé est d’éviter que les autocars venant de la Loire soient bloqués avant leur arrivée à l’enceinte sportive.

Ces démarches montrent que le dossier n’est pas refermé pour les associations. Le rejet de la première demande n’a pas mis fin à leur mobilisation, alors que les supporters avaient déjà organisé leur voyage pour cette affiche de championnat.

À ce stade, les éléments rapportés ne permettent toutefois pas de garantir que les cars pourront effectuer le déplacement et que leurs occupants accéderont effectivement aux tribunes.

Un millier de Stéphanois dans l’attente

Cette situation concerne un public qui avait largement répondu présent pour accompagner les Verts. Dans son communiqué publié après l’arrêté ministériel, l’ASSE avait regretté une décision tardive touchant plus de mille supporters ayant déjà pris leurs dispositions.

Pour eux, l’incertitude se prolonge désormais jusqu’au jour du match. Les réservations, les places et l’organisation collective avaient été préparées pour soutenir l’équipe à Reims. La bataille se déroule pour l’instant dans les échanges entre associations, autorités et juridictions.

La précision du Conseil d’État entretient l’espoir d’une présence stéphanoise. Mais elle ne signifie pas que les restrictions ont disparu, ni que leur application ne donnera pas lieu à de nouvelles difficultés.

À quelques heures du coup d’envoi, la présence des supporters de l’ASSE à Auguste-Delaune reste donc incertaine. Le match approche et le bras de fer continue, avec une question toujours ouverte : les Verts pourront-ils finalement entendre leurs supporters dans les tribunes rémoises ce soir ?