L’ASSE retrouve la Ligue 2 par un choc sur le terrain de Reims, ce soir (20 h). En tête, les Verts se déplacent sur le terrain du 4e, invaincu à domicile et porté par Yaya Fofana, probable meilleur joueur du début de saison. Suivi par de nombreux clubs européens, l’Ivoirien sera observé par un cador anglais à Delaune.

Yaya Fofana succèdera-t-il à Zuriko Davitashvili au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 2 ? Après douze journées, le milieu offensif du Stade de Reims survole en tout cas les débats. Auteur de dix buts et deux passes décisives, l’Ivoirien est le quatrième meilleur buteur d’Europe, toutes compétitions confondues. Raphinha (FC Barcelone, 15 buts), Kylian Mbappé (Real Madrid, 13 buts) et Will Lankshear (Middlesbrough, 13 buts) font mieux sur le continent… Et c’est tout !

Un talent face à l’ASSE

De quoi faire un état des lieux précis de ce qui attend l’ASSE ce samedi, pour un déplacement périlleux sur la pelouse des Rémois. Auteur d’un doublé lors de la dernière journée (défaite 3-2 à Grenoble), Fofana devrait encore avoir à coeur de faire trembler les filets. Le n° 8 reste en plus sur une trêve internationale où il a été convoqué pour la première fois avec la Côte d’Ivoire. Sans jouer, mais pas sans se montrer. « Il a un sens du but et du déplacement assez épatant. C’est un garçon déjà assez complet, capable de jouer dans plein de positions différentes. C’est un vrai profil », l’a encensé Hervé Renard, son sélectionneur.

Augustine Boakye 🇬🇭 vs Yaya Fofana 🇨🇮 Le duel est lancé avant le choc entre le Stade de Reims et l’ASSE ! 💥 #SDRASSE https://t.co/5mPW4l4wqb — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) November 20, 2026

En pleine explosion, Fofana ne passe évidemment pas aperçu aux yeux des recruteurs européens. Arrivé du Mali à Lens en 2022, où il n’a pas su s’imposer, le Rémois est aujourd’hui valorisé à 25 millions d’euros par ses dirigeants. « C’est sans doute notre plus grand talent depuis Hugo Ékitiké », assure Mathieu Lacour, directeur général du SDR dans L’Équipe. De quoi pousser certains des plus gros clubs du continent à venir aux renseignements en vue d’un éventuel transfert.

Fofana observé par Tottenham face à l’ASSE

Toujours d’après le quotidien sportif, deux clubs allemand dont Stuttgart se sont déjà positionnés, au même titre que les mastodontes turcs que sont Trabzonspor et Galatasaray. Mais d’après Foot Mercato, c’est en Angleterre que les choses s’accélèrent. En effet, le média annonce que Tottenham est très chaud sur la piste menant à Fofana. Éloigné des terrains treize mois à cause d’une grave fracture de fatigue la saison dernière, l’Ivoirien sera très observé face à l’ASSE.

Les Spurs ont en effet prévu de dépêcher une équipe de recruteurs afin d’observer le milieu offensif dans un gros match. De quoi manifester un intérêt concret en vue d’un éventuel transfert. Mais dans une volonté de remontée immédiate en Ligue 1, les Rémois se seraient de leur côté montrés catégoriques. Hors de question de parler d’un transfert sec dès cet hiver. En revanche, l’hypothèse d’une vente assortie d’un prêt de six mois pour terminer la saison en Ligue 2 pourrait ravir les dirigeants de Reims. De quoi mettre une pression certaine sur le maître à jouer du SDR, ce soir face aux Verts. Une bonne nouvelle pour l’ASSE ?