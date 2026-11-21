Avant le déplacement de l’ASSE à Reims, les supporters stéphanois ont choisi leur onze sur Peuple-Vert. Un système se détache nettement, un attaquant rassemble tous les suffrages et la défense imaginée réserve un choix pour le moins… intéressant. Voici les résultats des compositions enregistrées.

Quel visage pour l’ASSE à Auguste-Delaune ? À quelques heures de la rencontre, les participants à notre consultation ont tranché. Leur préférence va au 4-3-3, retenu dans 60,6 % des compositions. Le 4-2-2-2 arrive derrière avec 21,2 %, devant le 4-2-3-1 et ses 8,1 %.

Les votants souhaitent donc voir les Verts s’appuyer sur un milieu à trois. Mais leur décision la plus nette concerne la pointe de l’attaque : Irvin Cardona figure dans toutes les compositions proposées.

Cardona incontournable dans le onze de l’ASSE, Ballo moins nettement installé

Avec 100 % de présence, Cardona est le seul joueur à réaliser le plein. Les supporters lui confient les clés de l’attaque pour ce déplacement à Reims. Après la parenthèse de la Coupe de France, leur souhait de le retrouver titulaire ne laisse aucune place au doute.

À droite, Augustine Boakye recueille 91,9 % et s’impose lui aussi largement dans le onze final. Sur l’autre aile, le choix est beaucoup moins affirmé. Thierno Ballo apparaît avec 40,4 %, le pourcentage le plus faible parmi les onze joueurs retenus.

L’attaquant figure bien dans l’équipe issue de la consultation, mais son statut est moins solide que celui de ses partenaires offensifs. Ce côté gauche constitue ainsi la principale zone d’hésitation du onze choisi.

Ferreira dans l’axe, Pedro à droite : le choix qui interpelle

Derrière, les supporters proposent une association intéressante. João Ferreira est retenu en défense centrale aux côtés de Julien Le Cardinal, tandis que Kévin Pedro occupe le poste de latéral droit.

Le Cardinal rassemble 98 %, contre 58,6 % pour Ferreira. Le Portugais obtient donc sa place dans le onze final, avec une adhésion sensiblement moins large que celle de son partenaire. Pedro, lui, figure dans 92,9 % des compositions. Il y a fort à parier que l’incertitude entre axe et côté droit ait fortement impacté ce vote qui a abouti avec un repositionnement de Ferreira.

À gauche, Ben Old reçoit 81,8 %. Les participants souhaitent ainsi le voir poursuivre dans ce rôle, après avoir été élu meilleur Stéphanois par les votants à l’issue de la rencontre contre Rumilly-Vallières.

Dans les buts, Mamour Ndiaye recueille 94,9 %. Le gardien complète une défense dont la répartition des postes sera à comparer aux décisions de Ian Cathro.

Breum et Csongvai plébiscités, Bernauer complète le milieu

Le milieu imaginé par les supporters repose sur trois joueurs. Jakob Breum atteint 98 %, à égalité avec Le Cardinal et juste derrière Cardona. Le Danois demeure l’un des premiers noms couchés sur les compositions.

Áron Csongvai suit avec 96 %, tandis que Maxime Bernauer complète le trio avec 79,8 %. Dans ce onze final, aucune place ne revient donc à Mahmoud Jaber ni à Tamar Svetlin.

Ces résultats dessinent une préférence évidente pour une association Breum-Csongvai-Bernauer. Reste désormais à découvrir si Cathro partagera les choix des participants pour ce rendez-vous à Reims.

Le onze des supporters en 4-3-3 : Ndiaye — Pedro, Le Cardinal, Ferreira, Old — Csongvai, Bernauer, Breum — Boakye, Cardona, Ballo.