Passé tout près de l’AS Saint-Étienne à l’été 2016, Adrien Regattin a raconté les coulisses de ce transfert avorté. Invité d’Addict o Foot, l’ancien milieu offensif de Toulouse explique comment un effet domino lié au mercato des Verts l’a finalement conduit en Turquie.

Christophe Galtier le voulait. Le joueur aussi. Mais le budget stéphanois, bloqué par des départs qui ne se sont jamais faits, en a décidé autrement.

Regattin et l’ASSE, un premier contact dès 2015

Tout commence un an plus tôt. Au printemps 2015, Adrien Regattin n’a plus qu’une saison de contrat à Toulouse. Le joueur sait déjà où il veut aller. Selon lui, Christophe Galtier l’avait appelé et des discussions avaient eu lieu avec Saint-Étienne.

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Le Marocain demande alors à son président, Olivier Sadran, de le vendre pour permettre au TFC de toucher une indemnité. Refus du dirigeant toulousain, qui souhaite le garder une saison de plus. En échange, Sadran lui promet de le laisser partir libre au terme de son contrat. Une parole tenue, salue Regattin, qui évoque une très bonne relation avec son ancien président.

Libre à l’été 2016, il est clair avec son agent : il y a un club en France qu’il veut rejoindre, c’est Saint-Étienne.

Galtier convaincu, mais le budget des Verts bloqué

Côté vert, l’intérêt est réel. Regattin décrit une excellente entente avec Christophe Galtier, avec qui il échange à plusieurs reprises au téléphone. L’entraîneur stéphanois lui promet de le faire progresser et le fait venir dans le Forez.

Le problème est financier. À ce moment-là, l’ASSE a placé plusieurs joueurs à l’écart du groupe et attend leurs départs pour libérer de la masse salariale. Le club peut proposer un contrat, mais il ne pourra l’améliorer qu’une fois ces joueurs partis.

Le dossier clé s’appelle Yohan Mollo, alors en partance pour la Russie. Son départ devait libérer le salaire nécessaire pour Regattin. Le joueur passe donc trois jours à Saint-Étienne avec son agent, dans l’attente d’une issue favorable.

Un transfert avorté faute de départs

Mais pendant ces trois jours, rien ne bouge. Mollo ne part pas, les autres joueurs écartés non plus. Ils sont alors réintégrés pour disputer les préliminaires de Ligue Europa, compétition pour laquelle Galtier comptait justement sur Regattin.

Le joueur raconte aussi un club divisé. À l’époque, l’ASSE est dirigée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Selon Regattin, l’un était enthousiaste à l’idée de le recruter, l’autre plus réticent, pour des raisons de budget et peut-être de profil. Il précise d’ailleurs que le salaire proposé au départ n’avait rien de déraisonnable.

Courtisé par Atlanta en MLS, par des clubs espagnols et turcs, Regattin choisit de rentrer chez lui à Montpellier plutôt que d’attendre. Ironie du sort, Mollo ne quittera finalement Saint-Étienne que le dernier jour du mercato, en s’engageant définitivement avec le Krylia Sovetov Samara le 31 août 2016.

Osmanlıspor plutôt que Geoffroy-Guichard

Entre-temps, Regattin a signé à Osmanlıspor, club d’Ankara, en Süper Lig. Il y disputera notamment la Ligue Europa la saison suivante.

Dix ans plus tard, le regret reste perceptible. Regattin évoque la ferveur du public stéphanois et le plaisir qu’il avait à jouer à Geoffroy-Guichard, un stade qu’il qualifie de magnifique. Un témoignage qui rappelle combien les contraintes financières de l’époque ont pesé sur le mercato des Verts.

Source : Addict o foot (YouTube)