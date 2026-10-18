Après la victoire de l’ASSE au Red Star (0-1), les lecteurs de Peuple-Vert ont rendu leur verdict. Le buteur stéphanois figure parmi les mieux notés, mais deux de ses partenaires le devancent. L’ensemble de l’équipe obtient une moyenne de 6,4/10.

Les Verts ont gagné à Bauer sans tout maîtriser. Après une première période où ils ont trouvé des espaces, ils ont davantage défendu après la pause pour conserver leur avantage. Une prestation collective que les lecteurs ont récompensée dans notre consultation consacrée aux notes de Red Star–ASSE.

Toutes les moyennes individuelles dépassent les 5/10. Mais un joueur se détache au sommet : Maxime Bernauer a été désigné homme du match, devant Jakob Breum et Kévin Pedro.

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Bernauer meilleur joueur de l’ASSE, Breum juste derrière

Avec 7,4/10, Maxime Bernauer décroche la meilleure moyenne. Les votants ont apprécié sa prestation dans un match où le milieu stéphanois a dû résister à la pression audonienne, notamment en seconde période.

Jakob Breum termine deuxième avec 7,2/10. Le Danois a encore été décisif : sa passe en profondeur a permis à Irvin Cardona de marquer l’unique but de la rencontre. Il aurait aussi pu inscrire le deuxième sur un centre de João Ferreira, mais sa tête est passée au-dessus.

Kévin Pedro complète le podium avec 6,9/10. Titulaire à droite, puis replacé dans l’axe après la sortie de Julien Le Cardinal, il a participé à la solidité défensive des Verts. Son occasion manquée devant le but en fin de rencontre ne l’a pas empêché de recueillir une bonne appréciation.

Irvin Cardona suit avec 6,8/10. Son ballon piqué devant Gaëtan Poussin a suffi à offrir aux Stéphanois cette victoire à Bauer.

Old et Ballo ferment la marche

Au milieu, Áron Csongvai obtient 6,5/10. Pour sa première titularisation en Ligue 2 avec l’ASSE, Mamour Ndiaye recueille 6,4/10. Le Sénégalais a terminé la rencontre sans encaisser de but, avec peu d’interventions difficiles à effectuer.

Trois joueurs partagent ensuite la même moyenne : Augustine Boakye, Sohaib Naïr et João Ferreira récoltent 6,3/10. Entré à la place de Le Cardinal dès la première période, Ferreira a donc lui aussi convaincu les lecteurs.

Sorti sur blessure à la 28e minute, Julien Le Cardinal obtient 5,6/10. Son temps de jeu réduit impose toutefois de regarder cette moyenne avec recul.

Enfin, Ben Old et Thierno Ballo terminent à 5,4/10. Les deux joueurs, remplacés à la 72e minute, ferment le classement d’une équipe dont aucun élément n’a été sanctionné par une moyenne inférieure à 5.