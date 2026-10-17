L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 9ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de Red Star. C’est un match au sommet qui attendait les Stéphanois ce soir du côté du Red Star. Objectif annoncé : conserver la tête du championnat et asséner un coup de massue à leur adversaire du soir. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de1 à 0 pour les Verts .

Mathieu Huard (Joueur de Red Star) : « Peu dangereux ? Je pense qu’on leur a mis une grosse pression en début de match. Après, c’est vrai qu’on n’a pas eu d’occasion très franche. Mais je trouve qu’on a fait une belle première mi-temps. En deuxième période, on s’est heurtés à un bloc regroupé et ça a été plus compliqué de trouver des solutions. Malgré tout, je trouve qu’on a livré une bonne prestation.

Il faut répéter les choses à l’entraînement et essayer de trouver des solutions contre des blocs un peu plus bas. Franchement, on joue bien et on n’est pas troisièmes par hasard. Il faut continuer ce qu’on fait et ça va s’ouvrir.

Non, cette défaite n’altère pas notre confiance. Le coach en donne beaucoup à tout le monde. Il fait tourner et concerne tous les joueurs. Franchement, il n’y a pas de souci là-dessus. »

Le Cardinal (ASSE) : « Parfois, il faut savoir reculer et être solides »

Julien Le Cardinal (Joueur de l’ASSE) : « Ça n’a pas été simple, même si je trouve qu’on a été solides. On a encore montré de très bonnes choses tactiquement et défensivement. Tout le monde s’est donné à fond. On n’a pas concédé tant d’occasions que ça. Je ne sais même pas si Mamour a eu un arrêt à faire, peut-être un assez simple. C’est très encourageant, parce qu’on ne pourra pas dominer tous les matchs. Parfois, il faut savoir reculer et être solides, comme on l’a fait ce soir.

Ma blessure ? C’est la deuxième fois en deux matchs que ça m’arrive. Je ne sais pas ce qu’il leur faut pour sanctionner plus sévèrement, parce que je n’ai pas envie de finir sur une jambe non plus. J’espère que ce n’est rien de très grave. On verra, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C’est le staff qui a demandé que je sorte par précaution. Moi, je n’ai pas demandé à sortir. On a pris des précautions, parce qu’il reste encore beaucoup de matchs. Ce soir, on ramène les trois points. Je suis très fier de tout le monde et il faut continuer sur cette dynamique. »

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Bernauer (ASSE) : « Tous les matchs ne seront pas faciles. »

Maxime Bernauer (Joueur de l’ASSE) : « C’était un match compliqué. En première mi-temps, on a été plutôt bons. J’ai trouvé qu’on avait plutôt la maîtrise du ballon. Dès qu’on arrivait à le poser, on leur posait des problèmes. On avait vu qu’ils avaient un peu plus de mal dans un bloc plus bas. C’est une bonne équipe, qui presse haut. Mais dès qu’on arrivait à casser leur première ligne de pressing, on savait qu’on allait avoir du temps. Même si je pense qu’on doit encore mieux le faire, parce qu’on a de la qualité. On peut encore élever notre niveau.

En deuxième mi-temps, avec l’avantage au score, ça a été un match différent. Honnêtement, notre seconde période n’a pas été bonne sur les plans tactique et technique. Mais dans l’état d’esprit, cette victoire forge un groupe. On l’avait dit avant le match : tout ce qui comptait ce soir, c’était de rentrer avec les trois points, peu importe la manière. On a peut-être été moches en deuxième période, mais on sait le faire aussi. C’est aussi comme ça qu’une saison se construit. Tous les matchs ne seront pas faciles.

C’est vraiment une belle équipe, qui nous a posé des problèmes. On l’avait analysée et on avait identifié certaines spécificités. En première mi-temps, on a réussi à faire une partie de ce qu’on avait prévu. En deuxième, ça a été un peu plus compliqué. Mais honnêtement, venir gagner ici contre cette équipe, c’est une très bonne chose.

On reste tranquilles. Si on célèbre comme ça, c’est parce qu’on sait que cette victoire est très importante. Ce n’est pas de la prétention, ni un manque de respect envers le Red Star. C’est vraiment une belle équipe et on a été bien accueillis ici. On savait simplement que ce soir pouvait être un premier petit tournant de la saison, avec la possibilité de prendre cinq points d’avance. C’est chose faite. On va profiter tous ensemble. On dort à l’hôtel ce soir, donc on va encore pouvoir passer du temps ensemble et resserrer les liens. Puis on se remettra au boulot, parce que la semaine prochaine, il y a Nantes, qui monte aussi en puissance. Même s’ils ont perdu cet après-midi, ça reste une belle équipe. Ce sera un gros match. »