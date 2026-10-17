L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 9ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de Red Star. Les Stéphanois se déplaçaient chez leur dauphin, le Red Star, ce soir. Avec une ambition claire : garder la première place et repousser leur adversaire à cinq points. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 1 à 0 pour les Verts.

Damien Perrinelle (Entraîneur de Red Star) : « Saint-Étienne n’a pas laissé de miettes. Nous, on en a laissé une petite en première période et ils en ont profité pour marquer. Sur l’analyse globale, j’ai quelques regrets concernant cette première période, durant laquelle on a eu pas mal de déchet. Il y a peut-être eu un peu de nervosité. À la mi-temps, l’objectif a surtout été de redonner confiance aux joueurs. Il y a eu de la bonne volonté et de bonnes choses, mais il fallait davantage de justesse technique.

Il y a eu cet aspect technique, mais aussi un problème dans notre bloc. Nos lignes étaient un peu trop étirées en première période. Notre pressing a donc été moins efficace, avec davantage de doutes au moment d’aller chercher le porteur adverse. En revanche, en seconde période, même si Saint-Étienne a joué plus bas, ils ont eu du mal à enchaîner une ou deux passes, parce qu’on a exercé une forte pression, notamment au contre-pressing. Ce soir, on a appris, et c’est le point positif. On a un groupe jeune et ambitieux, qui apprend aussi dans ce genre de match.

Il a manqué une initiative, peut-être une frappe détournée, un second ballon qu’on aurait pu mettre au fond. On a peut-être voulu jouer un peu trop proprement. Comme on avait perdu beaucoup de ballons en première mi-temps, on a voulu sécuriser davantage notre jeu en seconde période. Mais on aurait dû mettre cette défense encore plus sous pression, la pousser à commettre une erreur, à manquer un dégagement ou une relance.

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Déstabilier cette équipe ? Ça a failli arriver une fois en deuxième période, avec une transition sur laquelle on aurait peut-être pu faire la différence, mais on n’est pas allés au bout. On n’a pas créé grand-chose. Même si on a eu le ballon et qu’on a été très présents, on a eu du mal à voir si le gardien adverse était bon avec ses mains, en réalité. Il a manqué cette étincelle, mais encore une fois, on apprend.

Ils sont premiers et ils ne sont pas là par hasard. Bien sûr qu’une force se dégage de cet effectif. Mais je vais surtout m’attarder sur ce que nous avons à faire. On a travaillé pendant la trêve internationale sur la manière d’attaquer un bloc bas. On avait identifié plusieurs solutions, notamment la frappe et le centre dévié. Il faut encore mettre plus de rythme et les faire davantage douter. On sait que c’est une équipe qui aime jouer au football et repartir de derrière. Mes regrets concernent surtout notre pressing en première période. C’était le moment de récupérer des ballons pour leur faire mal. On va revoir tout ça. La saison est encore longue, il reste beaucoup de journées. »

Ian Cathro : « Tout le monde peut regarder notre façon de jouer et se dire qu’on joue bien »

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : « Chaque match vaut trois points, mais tous ceux qui vivent ce métier en veulent toujours plus. Aujourd’hui, c’était une journée comme ça. On était très déterminés à travailler ensemble. Quand ce n’est pas facile, quand ce n’est pas parfait et qu’on rencontre des difficultés, ça fait partie de l’apprentissage pour devenir une équipe qui sait gagner. C’est pour cette raison que j’ai vraiment savouré cette victoire.

Tout le monde peut regarder notre façon de jouer et se dire qu’on joue bien, qu’on a des qualités, une idée de jeu et qu’on essaie d’être bons offensivement. Je pense qu’on l’est. Mais pour réussir ce qu’on veut faire, chacun doit donner le maximum.

C’est aussi important de reconnaître la qualité de notre adversaire et de prendre en compte l’aspect psychologique du match. Bien sûr, il y a des choses qu’on veut améliorer. Normalement, j’en aurais parlé tout de suite, mais je vais laisser un peu les joueurs souffler, compte tenu du travail qu’ils ont fourni. J’ai vraiment vu une équipe sur le terrain.

Je vais leur accorder un peu de repos, puis on travaillera pour la semaine prochaine et les suivantes, sur tous les aspects de notre jeu. Mais ce soir, ce qu’il faut retenir, ce n’est pas notre manque de maîtrise avec le ballon en deuxième période. C’est qu’on a trouvé le moyen de gagner et que chacun a tout donné.

Notre équipe doit être dominante. Bien sûr, on doit jouer pour gagner, mais aussi pour attaquer, marquer et chercher le prochain but. Pour que ce club avance, l’équipe doit être performante dans toutes les phases du jeu. La façon dont les joueurs sont liés les uns aux autres, dont ils travaillent ensemble : aujourd’hui, ils l’ont tous montré. Ils ont fait un travail incroyable. On a des joueurs très talentueux offensivement. Quand ils travaillent comme ils l’ont fait ce soir, j’ai hâte d’être au prochain match.

Concernant l’efficacité offensive, le ballon n’est tout simplement pas rentré. Avec un peu de recul, je pense qu’on a eu pas mal d’occasions en première mi-temps. La plupart du temps, le ballon serait rentré, mais on sait que le football n’est pas facile. Lors de notre tout premier match, on a marqué trois buts en sept minutes. Ce n’est pas normal, mais parfois, ça arrive.

Ce soir, il aurait été logique qu’on marque davantage, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Il faut alors rester solides et être capables de fermer le match. Le mérite revient à tous les joueurs.

Le raté de Kévin Pedro ? Kévin a déjà marqué le but de la saison ! Il a encore été très, très bon ce soir. »