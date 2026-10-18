Red Star – ASSE
Les Verts avaient l'occasion de s'envoler en tête du championnat de Ligue 2. Ils n'ont pas raté le coche en l'emportant par 1 but à zéro sur la pelouse de leur poursuivant.
Irvin CardonaAttaquant
La composition de l’ASSE
Les notes et les analyses
Mamour Ndiaye
Une première titularisation sérieuse. Il a rassuré sur les ballons aériens, avec une sortie des poings dès la 10e minute et plusieurs centres captés sans difficulté. Peu sollicité sur sa ligne, il a arrêté la frappe lointaine de Durivaux (50e). Il a fait ce qu’il fallait pour préserver son but.
Ben Old
Il a tenu son côté dans une rencontre où les Verts ont dû défendre davantage après la pause. Averti pour une faute sur Kyeremeh dès la reprise (48e), il a ensuite dû gérer ses interventions. Moins en vue offensivement, il a été remplacé par Mahmoud Jaber à la 72e minute.
Sohaib Naïr
Il a participé à la solidité d’une défense qui a laissé peu d’ouvertures au Red Star, malgré le changement de partenaire en première période. Il s’est aussi montré utile sur les corners offensifs, avec des remises pour Csongvai (29e), puis sur l’action qui a abouti à la tentative de Boakye (42e).
Julien Le Cardinal
Son retour a tourné court. Touché au genou dès la 6e minute après un contact avec Kemo Cissé, il a tenté de poursuivre la rencontre avant de céder sa place à João Ferreira (28e). Il a expliqué après le match être sorti par précaution, à la demande du staff. Un temps de jeu trop court pour être noté.
Kévin Pedro
Il a commencé à droite avant de retrouver l’axe après la sortie de Le Cardinal. Un changement de poste qui n’a pas déstabilisé la défense stéphanoise. Il aurait toutefois pu mettre les Verts à l’abri : idéalement servi par Duffus devant le but, il a manqué le cadre du gauche (76e). Une grosse occasion qui ternit une soirée solide.
João Ferreira
Entré dès la 28e minute à la place de Le Cardinal, il a pris le couloir droit, tandis que Pedro a glissé dans l’axe. Il a rapidement offert un excellent ballon à Breum, dont la tête est passée au-dessus (34e). Averti cinq minutes plus tard pour une faute sur Durand, il a poursuivi sa rencontre sans deuxième sanction.
Jakob Breum
Une passe en profondeur bien dosée pour lancer Cardona vers l’ouverture du score (14e). Le Danois a encore trouvé le moyen de faire la différence, mais il a manqué une belle occasion de doubler la mise : seul à la réception d’un centre de Ferreira, il a envoyé sa tête au-dessus (34e). Replacé dans l’axe derrière Ballo après la pause.
Maxime Bernauer
Il a accompagné la bonne première période des Verts, puis participé au travail défensif après la pause. Comme le reste du milieu, il a eu plus de mal à conserver le ballon face à la pression adverse. Il a aussi subi une intervention en retard d’Ikanga (64e), déjà averti, sans que l’arbitre sorte un deuxième jaune.
Áron Csongvai
Il a contribué à fermer l’axe dans une seconde période où le Red Star a davantage eu le ballon. Les Audoniens ont peiné à trouver des ouvertures face au bloc stéphanois. Il a également eu sa chance sur corner, mais sa reprise croisée a été captée par Poussin (29e).
Augustine Boakye
Il a moins pesé offensivement que lors de ses dernières sorties. Ses tentatives de débordement n’ont pas toujours abouti et il a manqué le cadre sur un ballon revenu dans la surface après un corner (42e). Repositionné à droite après l’entrée de Davitashvili, il n’a pas réussi à faire la différence devant.
Thierno Ballo
Il a eu une occasion de creuser l’écart, mais son tir enroulé est passé de peu à côté (23e). Il n’a ensuite pas trouvé l’ouverture pour marquer. Replacé en pointe après la sortie de Cardona, il a été remplacé par Joshua Duffus à la 72e minute.
Irvin Cardona
Le geste qui a décidé du match. À la limite du hors-jeu sur l’ouverture de Breum, il a devancé la sortie de Poussin pour marquer d’une pichenette du droit (14e). Une finition précise qui a permis aux Verts de prendre les commandes. Remplacé par Zuriko Davitashvili à la 52e minute, il a laissé à ses partenaires un avantage qu’ils ont conservé.
Ian Cathro
Il a dû revoir sa défense dès la première période après la blessure de Le Cardinal, avec l’entrée de Ferreira et le passage de Pedro dans l’axe. Son équipe a obtenu les occasions pour creuser l’écart avant de subir davantage après la pause. Le passage en 4-2-3-1 n’a pas suffi à retrouver la maîtrise du ballon, mais les Verts sont restés solides. Ses changements ont aussi offert des occasions de faire le break, avec Duffus à la passe pour Pedro, une frappe de Davitashvili arrêtée et le poteau de Jaber.