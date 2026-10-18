Il a dû revoir sa défense dès la première période après la blessure de Le Cardinal, avec l’entrée de Ferreira et le passage de Pedro dans l’axe. Son équipe a obtenu les occasions pour creuser l’écart avant de subir davantage après la pause. Le passage en 4-2-3-1 n’a pas suffi à retrouver la maîtrise du ballon, mais les Verts sont restés solides. Ses changements ont aussi offert des occasions de faire le break, avec Duffus à la passe pour Pedro, une frappe de Davitashvili arrêtée et le poteau de Jaber.