Sur la pelouse du Red Star, l’ASSE n’a pas brillé mais a livré une prestation collective maîtrisée pour rentrer avec les trois points d’un déplacement périlleux. Un succès fort en enseignements qui permet aux Verts de prendre le large en tête.

L’AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse du Red Star ce samedi soir pour la neuvième journée de Ligue 2. Face à leur dauphin, les hommes d’Ian Cathro avaient l’occasion de conforter leur première place. Mission accomplie avec une victoire précieuse sur le score de 1-0.

Les Verts démarrent idéalement la rencontre. À la 13ᵉ minute, une belle combinaison entre Kévin Pedro, Jakob Breum et Irvin Cardona permet aux Stéphanois d’ouvrir le score. Servi par une subtile passe extérieure de Breum, Cardona devance la sortie du gardien et donne l’avantage aux siens.

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Malgré une réaction du Red Star, l’ASSE reste solide. Les Audoniens se procurent quelques situations, tandis que Breum manque de peu le break sur une tête après un centre de Joao Ferreira. À la pause, les Stéphanois conservent leur courte avance.

Au retour des vestiaires, les locaux accentuent la pression. Les Verts résistent avec sérieux et défendent leur avantage jusqu’au bout. Ils passent même tout près du deuxième but lorsque Pedro, parfaitement servi au second poteau, manque inexplicablement le cadre.

En fin de match, Davitashvili oblige encore Poussin à intervenir. L’ASSE tient bon et s’impose 1-0 chez son concurrent direct, consolidant ainsi son statut de leader.

Irvin Cardona retrouve le sourire

S’il avait marqué avec Malte en début de trêve internationale, Irvin Cardona était resté muet avec l’ASSE depuis plusieurs rencontres. Après un mois d’août tonitruant, ponctué par un trophée de joueur du mois, l’ancien Brestois n’avait plus trouvé le chemin des filets en Vert.

Double passeur décisif face à Montpellier début septembre, Irvin Cardona n’avait plus été décisif depuis. Parfaitement servi par Breum, l’attaquant des Verts a parfaitement conclu un joli mouvement collectif et signé sa première réalisation depuis le 22 août dernier. Un but qui redonne le sourire au Maltais qui rejoint ainsi Augustine Boakye et Thierno Ballo au classement des buteurs avec 5 unités.

L’ASSE creuse l’écart sur ses poursuivants

L’enjeu était fort à Bauer. Le vainqueur était alors assuré d’occuper le fauteuil de leader du championnat. Premiers depuis l’entame de la saison, les hommes d’Ian Cathro voulaient conforter leur place. Le Red Star de son côté rêvait de faire tomber l’ASSE du trône.

Peu avant le quart d’heure de jeu, les Stéphanois ont frappé grâce au cinquième but de la saison du champion de France 2017, Irvin Cardona. Un but qui donne cinq points d’avance aux Verts sur le Red Star et Reims qui complètent pour l’heure le podium en attendant Rodez – Montpellier, ce lundi soir.

Avec seulement cinq points perdus en neuf journées, l’ASSE réalise un début de saison convaincant, qu’il faudra une nouvelle fois confirmer le week-end prochain face à un autre club historique. La réception du FC Nantes s’annonce bouillante dans un Chaudron déjà comble qui n’attend que de revoir jouer ses protégés.

Une victoire solide, symbole d’un esprit de groupe qui s’installe

Sur ces dernières années, peu de matchs disputés par les Verts n’ont dégagé une impression de groupe. Ce succès face au Red Star démontre peut-être que les hommes d’Ian Cathro sont en train de devenir un effectif qui semble prêt à souffrir et à tout donner pour tenir un résultat.

Sur la pelouse de Bauer, jamais l’ASSE n’a semblé perdre le contrôle. Si les supporters des Verts attendaient de voir Mamour Ndiaye à l’œuvre, ils devront encore patienter pour juger le gardien sénégalais. Pour sa première titularisation, le jeune portier n’a pas eu l’occasion de s’employer tant le bloc équipe a apporté satisfaction.

Au coup de sifflet final, les images ont également fait penser que cette équipe a tout d’un groupe soudé et uni. Que ce soit les joueurs ou leur entraîneur, tous ont exulté avec le sentiment du devoir accompli. Si la saison sera encore longue, c’est avec cet état d’esprit que l’ASSE maximisera ses chances de retrouver l’élite en mai.