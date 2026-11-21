L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 13ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse du Stade de Reims. Ils avaient l’occasion de s’extraire seuls en tête de la Ligue 2 après que Nancy les a rejoints ce vendredi. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 1-0.

Théo Leoni (Joueur de Stade de Reims) : « Comme vous l’avez dit, c’était un grand match ce soir, entre deux équipes très à l’aise avec le ballon. C’était une belle rencontre, qui s’est effectivement jouée sur un détail. Je ne pense pas que cette défaite soit méritée. Un match nul aurait sans doute été plus juste. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions et, pour moi, ils ont fait la différence sur leur seule occasion en deuxième période.

La saison est longue et nous travaillons beaucoup. Nous avons aussi une équipe fortement remaniée, avec beaucoup de jeunesse, mais également beaucoup de talent. C’est aussi ce qui fait notre force. Aujourd’hui, nous avons affronté le leader et je trouve que nous avons réalisé une belle performance dans l’ensemble. Nous n’avons pas à rougir. Pour moi, un match nul aurait été le résultat logique de cette soirée. »

Davitashvili : « C’était important de gagner ce soir »

Zuriko Davitashvili (Joueur de l’ASSE) : « C’était un match difficile pour nous, surtout dans les premières minutes, mais nous sommes restés calmes. Après 25 minutes, nous avons davantage conservé le ballon. C’était important de gagner ce soir. Nous avons été un peu meilleurs qu’eux et je pense que nous avons mérité cette victoire. Je travaille dur chaque jour. J’essaie toujours d’aider l’équipe et cela a fonctionné ce soir. »

Le Cardinal : « On n’a pas vu le Saint-Étienne qu’on a l’habitude de voir »

Julien Le Cardinal (Joueur de l’ASSE) : « On n’a pas vu le Saint-Étienne qu’on a l’habitude de voir, mais je pense qu’on a vu une vraie équipe ce soir. Une équipe qui s’est battue du début à la fin, qui a conservé ses principes tout en ajustant certaines choses. On n’est pas obligés d’avoir constamment le ballon ni de presser en permanence. Nous avons été compacts, solidaires et nous avons bien défendu tout au long du match. Je suis donc très fier de cette victoire, qui était importante ce soir.

Parfois, il faut savoir changer son fusil d’épaule, entre guillemets. Notre dernière sortie avait été plus que médiocre. Ce soir, nous avons répondu présent et nous sommes très heureux de cette victoire. Nous la dédions aussi à nos supporters qui n’ont pas pu être là à cause d’une décision de la préfecture, ou de quelque chose comme ça. Mais nous les entendons quand même ce soir.

La saison est longue. Nous en sommes à la treizième journée et il reste encore 21 matchs. Pour l’instant, nous n’avons donc rien accompli. Il faut rester concentrés et ne pas se reposer sur nos lauriers.

Nous allons entamer une nouvelle semaine, encore différente puisque ce sera la Coupe de France. Nous avons aussi à cœur de faire quelque chose dans cette compétition. Il ne faut donc pas céder à une trop grande euphorie. Nous sommes heureux ce soir, mais il va vite falloir retourner au travail : il reste 21 matchs de championnat, et davantage avec la Coupe de France. »