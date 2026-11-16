Sans briller, l’ASSE a obtenu son ticket pour le huitième tour de la Coupe de France. Le club nous propose de replonger dans les coulisses de cette qualification face à Rumilly Vallières, via sa dernière vidéo publiée sur YouTube.

L’ASSE a réussi son entrée en lice en Coupe de France en s’imposant sur la pelouse de Rumilly Vallières (2-1). Face à une formation de quatrième division particulièrement accrocheuse, les hommes d’Ian Cathro ont toutefois dû batailler avant de faire la différence.

Avec plusieurs internationaux absents, le technicien écossais avait choisi de titulariser Lucas Lavallée, Nathan Kasia, Valentin Depalle et Lamine Sonko. Mais les Stéphanois ont peiné à imposer leur jeu durant le premier acte. Malgré une tentative de Mahmoud Jaber repoussée par Baume, les occasions franches ont été rares. Les deux équipes sont ainsi rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, Rumilly a haussé le ton. Après avoir touché le poteau à la 52ᵉ minute, les locaux ont finalement ouvert le score sur un but contre son camp de Nathan Kasia (58ᵉ).

Menée, l’ASSE a alors réagi. Ben Old a d’abord remis les deux équipes à égalité d’une frappe puissante à la 69ᵉ minute, avant de délivrer une passe décisive à João Ferreira deux minutes plus tard. Le Portugais a offert l’avantage aux Verts de la tête.

Malgré quelques dernières frayeurs, Saint-Étienne a conservé son avance et validé sa qualification pour le tour suivant.

« Quand on ne met pas la bonne intensité… »

Un essentiel assuré difficilement mais sûrement qui a permis aux Verts d’éviter la mauvaise surprise vécue par plusieurs formations de Ligue 2. En effet, sur les 18 à entrer en lice ce week-end, six clubs de deuxième division ont déjà pris la porte. Un tiers du championnat.

« C’était vraiment très dur, concède Joao Ferreira dans l’Inside publié par l’ASSE ce lundi. Quand on ne met pas la bonne intensité, en face, ils savent comment gérer le match. Mais on a gagné, on passe au prochain tour, et c’est bien. » « C’était un match différent, avec un peu plus de combat, reconnaît également Nathan Kasia. Mais on repart avec la victoire, c’est le principal. »

Entrée à la pause, le capitaine Julien Le Cardinal y est également allé de son analyse. « On a vu que tous les matches sont difficiles, il ne faut rien prendre à la légère. On voit toute la difficulté qu’on peut avoir quand on ne met pas d’envie, pas de rythme, de communication… C’est bien, on est qualifié, mais on n’est pas fiers de nous », assume le défenseur.

Et le Breton de déjà se projeter sur le déplacement difficile à Reims, samedi (20 h) : « Il va falloir vite retourner au travail et faire mieux le week-end prochain. Il y a des leçons à tirer de chaque match et là, ce n’était pas ce qu’on voulait faire. On est tous responsables même si on est quand même passé et qu’on va pas trop s’énerver. Mais il ne faut pas revoir un visage comme celui là cette année. »