Après la victoire 2-0 face à Laval, l’ASSE a réalisé une bonne opération pour conforter sa place de leader. Le club stéphanois a partagé, sur sa chaîne YouTube, les coulisses de ce nouveau succès à domicile.

Après la lourde défaite concédée à Guingamp, l’AS Saint-Étienne affiche un tout autre visage face à Laval. Les Verts prennent progressivement le contrôle de la rencontre et multiplient les situations dangereuses en première période. À la 34ᵉ minute, Augustine Boakye oblige Maxime Hautbois à s’employer sur une frappe croisée. Irvin Cardona passe ensuite tout près de faire mouche, avant que Julien Le Cardinal ne trouve la barre transversale de la tête sur corner à la 45ᵉ minute.

La domination stéphanoise est finalement récompensée dans le temps additionnel. Bien lancé par Jakob Breum après une récupération de Maxime Bernauer, Cardona conclut d’une frappe croisée au ras du sol et permet à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec un avantage mérité (1-0).

Les hommes d’Ian Cathro ne tardent pas à creuser l’écart. Dès la 50ᵉ minute, Cardona déborde côté droit et centre au second poteau pour Breum, qui reprend victorieusement de la tête (2-0).

Saint-Étienne conserve ensuite la maîtrise des débats. Mahmoud Jaber bute sur Hautbois à la 74ᵉ minute, tandis que Davitashvili manque le cadre cinq minutes plus tard. Malgré quelques occasions supplémentaires, les Verts ne parviennent pas à inscrire un troisième but, mais contrôlent leur avance face aux Lavallois.

L’ASSE aurait pu être plus efficace

Julien Le Cardinal : « Il fallait rebondir. On a bien réagi même si je pense que le score aurait pu être un peu plus lourd. On doit être un peu plus efficace (pointe Cardona du doigt). Mais c’est très bien, on est reparti. Il fallait continuer. Maintenant rendez-vous le week-end prochain pour la coupe. On ira avec le même objectif : gagner et faire le meilleur parcours possible. »

Irvin Cardona : « C’est une victoire importante surtout après le match du week-end dernier. On est contents, on conserve notre avance. On continue de travailler. Toute la semaine il y avait beaucoup de frustration. On a bien travaillé et on est récompensé donc il fait continuer comme ça. On est un groupe très soudé et solide. On a envie de gagner, gagner, gagner. C’était très frustrant de perdre le week-end dernier. On l’avait dans la tête avant le match et je pense que ça s’est vu. »