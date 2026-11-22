L’ASSE se déplaçait à Reims hier soir pour un choc au sommet du championnat de Ligue 2. Les Verts voulaient creuser leur avance en tête du classement. Ils y sont parvenus au terme d’une rencontre accrochée qui a vu Zuriko Davitashvili donner l’avantage aux hommes d’Ian Cathro (score final : 0-1). Le coach écossais s’est exprimé en conférence de presse.

Face à un concurrent direct dans la course à la montée, les Stéphanois ont su faire preuve de patience pour décrocher trois points importants hier soir. Un succès qui confirme une vraie capacité à répondre présent dans les rendez-vous majeurs.

L’entraîneur de l’ASSE est d’abord revenu sur l’épisode des supporters au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « Avant de commencer, je voulais faire passer un petit message. Même si je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, je voulais dédier cette victoire à nos supporters. J’espère qu’ils sont rentrés chez eux avec un sentiment de joie suite à ce résultat. »

Pour rappel, près de 1 000 supporters ont été empêchés d’assister à la rencontre à Auguste Delaune. Des centaines de stéphanois ont en effet été contraints de faire demi-tour à proximité du stade. Les circonstances de la décision restent floues pour le moment.

« Notre équipe progresse » estime Ian Cathro – ASSE

« Je pense que c’était un très bon match avec deux bonnes équipes. Je pense que c’est un match où on a été intelligents, l’équipe a appris au cours du match. Donc je pense que c’était une performance maligne de l’équipe. (…)

On a très bien compris que Reims avait des joueurs talentueux. On a voulu leur rendre la tâche difficile, notamment au milieu de terrain. L’objectif était de les empêcher d’accélérer le jeu. En dehors des 5-10 premières minutes de jeu, c’est quelque chose qu’on a bien réussi à faire. Ensuite, malgré la pression qu’il y a eu, on a réussi à construire de belles actions offensivement. (…)

Je pense que ce soir, il y a des signes qui me font dire que notre équipe progresse sur beaucoup de situations. Ce qu’on a vu ce soir nous montre qu’on a fait ce qu’il fallait pour éviter ce qu’il s’est passé à Metz ou à Guingamp par exemple. »

Avec cette victoire, les Verts confortent leur première place et disposent désormais de sept longueurs d’avance sur Montpellier, troisième. Reste à confirmer ces progrès dans la durée. Car si l’ASSE avance, la saison est encore loin d’être terminée.