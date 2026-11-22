L’ASSE conserve une belle longueur d’avance en tête du championnat. Hier face au Stade de Reims, les Verts ont décroché un précieux succès (0-1), grâce à une réalisation de Zuriko Davitashvili, bien servi par Augustine Boakye. De quoi aborder sereinement les échéances à venir. Irvin Cardona s’est exprimé rapidement à l’issue de la rencontre.

L’attaquant stéphanois revient sur le match et sur l’épisode des supporters refoulés avant d’entrer à Auguste Delaune. Il se dit satisfait de cette victoire importante et dédie le succès du soir au peuple stéphanois.

« Une pensée pour eux », Irvin Cardona solidaire avec les supporters de l’ASSE

Les mots d’Irvin Cardona au micro de la chaîne YouTube officielle du club : « Ouais, cette victoire est importante. C’est une équipe qui va jouer le montée comme nous. On fait un bon résultat ici en venant gagner, surtout avant la réception de Nancy. Je pense qu’il fallait gagner ici surtout qu’ils n’avaient pas perdu chez eux depuis le début de la saison si je dis pas de bêtises. C’était donc un objectif pour nous de les faire tomber. »

« Les supporters refoulés ? C’était important pour nous de gagner pour eux. Ils ont fait le déplacement, mais ils n’ont pas pu rentrer aujourd’hui. Donc une pensée pour eux. Mais je pense qu’ils sont sur la route du retour, qu’ils ont suivi le match et qu’ils doivent chanter comme des fous dans le bus. Donc on est contents d’avoir gagné et on leur dédie aussi cette victoire. »

Au-delà des trois points, cette soirée rémoise restera donc marquée par la situation vécue par les supporters stéphanois. Venus encourager leur équipe dans un déplacement important pour la course à la montée, plusieurs centaines d’entre eux n’ont finalement pas pu accéder au stade Auguste-Delaune. Une situation regrettable et qui n’a donc pas échappé aux joueurs de l’ASSE.