L’ASSE effectuait son entrée en lice en Coupe de France ce dimanche. Les Verts étaient opposés au GFA Rumilly-Vallières, club de National 1, au Parc des Sports d’Annecy. Dans une rencontre très disputée où ils se seront fait peur, les Stéphanois se sont finalement imposés sur le score de 1-2. Thierno Ballo est venu livrer ses impressions en zone mixte après le match.

Les Verts ont beaucoup souffert hier. Avec un groupe largement remanié à cause de la trêve internationale, l’ASSE a galéré contre Rumilly Vallières. Dix joueurs manquaient à l’appel côté stéphanois parmi lesquels plusieurs titulaires importants (Kévin Pedro, Aaron Csongvai, Irvin Cardona, Augustine Boakye, etc).

Les éléments en manque de temps de jeu ainsi que les jeunes alignés en Coupe de France n’ont finalement pas livré une grande prestation. Suffisant toutefois pour passer au tour suivant, notamment grâce à l’entrée de Breum et à l’apport offensif des pistons après le changement de système.

« Pas à notre meilleur niveau », souligne Thierno Ballo (ASSE)

Les propos de l’attaquant autrichien au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « Oui, ça a été un match compliqué. Il y a beaucoup de choses à améliorer. L’adversaire a été très bon mais on a gagné. On doit maintenant regarder vers la prochaine rencontre. (…)

Qu’est-ce qu’on doit faire de mieux ? Beaucoup de choses. Quand on a la balle, déjà. Il faut s’encourager, essayer d’être plus dominants. On doit montrer notre vrai visage. Aujourd’hui, l’adversaire a été vraiment très bon, a mis de l’intensité. Mais on a quand même su renverser la situation pour revenir au score et gagner. Donc il y a aussi du positif à tirer de ce match. (…)

En première mi-temps, c’était compliqué. Il y a eu des erreurs, on était pas à notre meilleur niveau. Ce n’est pas comme ça qu’on doit jouer mais il y avait aussi des jeunes qu’il faut accompagner. Mais voilà chaque adversaire est important et il faut être prêts pour chaque match. »