L’ASSE a annoncé ce jeudi 8 octobre la signature de Jordan André Zibi Emini, attaquant de 18 ans. International camerounais chez les jeunes, il rejoint le club en prêt avec option d’achat depuis Oyili FC. Avec l’équipe première en ligne de mire.

Le mercato ne s’arrête jamais ou presque pour l’ASSE. Ce jeudi 8 octobre, le club du Forez a annoncé la signature de Jordan André Zibi Emini, attaquant de 18 ans. International camerounais chez les jeunes, le natif de Yaoundé rejoint les Verts en provenance d’Oyili FC (Cameroun), sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Déjà buteur avec les U19 de l’ASSE

Animé par le ballon rond depuis sa plus tendre enfance, Jordan André Zibi Emini a été biberonné par ses parents, son père l’ayant notamment coaché dès ses débuts à l’Oyili FC, à l’âge de six ans. Talentueux, il monte les échelons jusqu’à devenir international en 2025. Appelé pour disputer la Coupe d’Afrique des nations U17, il participe à l’ensemble des rencontres. Sans succès, le Cameroun étant éliminé dès la phase de poules. Mais preuve de sa progression linéaire, le joueur de 18 ans évolue désormais avec les U20 des Lions Indomptables.

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🆕 Bienvenue Jordan André, attaquant de 18 ans ! 💚 Déjà buteur avec les U19N, le jeune attaquant international camerounais a rejoint la #GénérationVerte sous la forme d’un prêt avec option d’achat depuis l’Oyili FC 🇨🇲 ! https://t.co/UVvOXh8pvT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 8, 2026

De quoi pousser l’ASSE à mise sur un jeune talent à fort potentiel. En effet, Jordan André Zibi Emini évolue avec les Verts depuis le début de la saison. Au sein de l’effectif des U19 Nationaux de Frédéric Dugand, il s’est déjà illustré positivement avec trois buts lors de ses deux premières apparitions. Un début d’aventure récompensée par cette officialisation et un diamant à polir pour l’encadrement stéphanois. En témoigne les mots de Loïc Perrin, directeur sportif, dans le communiqué publié par l’ASSE.

Les premiers mots de Jordan André Zibi Emini

Jordan André Zibi Emini : « Je suis très fier de rejoindre ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Porter ce maillot signifie beaucoup. Je veux donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Écouter. Travailler. Pour rêver, un jour, de jouer avec l’équipe première. »

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : « Jordan est un jeune joueur qui possède déjà une expérience internationale. C’est un profil d’attaquant intéressant athlétiquement, buteur dans l’âme. Il a soif de marquer des buts et son début de saison le prouve. C’est un potentiel qu’il faut continuer à développer. On va l’aider à ce qu’il franchisse les différentes étapes. »

Crédit photo : asse.fr.